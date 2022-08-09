Топ-10 самых быстрых серийных машин в мире

В следующем году может обновиться рекорд скорости: автомобиль разгонят до 500 км/ч.

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Несмотря на кучу новых норм, запретов и ограничений, которые влияют на автомобильную промышленность, некоторые автопроизводители продолжают гонку и устанавливают все новые рекорды мощности и скорости.

Вот 10 самых быстрых на сегодняшний день автомобилей, которые выпускаются серийно. Все они способны разгоняться до 380 км/ч и более. И да, стоят они немало, но отлично показывают, на что способны современные технологии.

10. Bugatti Divo — 380 км/ч

Суперкар построен на базе Chiron. У него 8-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами мощностью 1500 л.с. (1600 Нм), 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением и постоянный полный привод. Скорость 380 км/ч — не предельная — просто таково ее электронное ограничение, которое можно снять. Всего было выпущено 40 экземпляров по цене 5 млн евро (307 млн рублей).

9. Bugatti Centodieci — 380 км/ч

Этих суперкаров было выпущено всего 10 экземпляров по цене 8 млн евро (491 млн рублей) за каждый. Мощность его мотора составляет 1600 л.с. Однако максимальная скорость, как и у Divo, принудительно ограничена электроникой на отметке 380 км/ч.

8. Aston Martin Valkyrie — 402 км / ч

Характеристики этого гибридного гиперкара, разработанного совместно с Red Bull, впечатляют. При этом мощность 6,5-литрового мотора V12 составляет «всего» 1155 л.с. Выпустят таких машин только 150 штук, а продавать будут по цене от 2 до 3 млн евро (123–184 млн рублей).

7. McLaren Speedtail — 403 км/ч

Гибридный битурбированный двигатель V8 этого трехместного автомобиля передает на заднюю ось 1070 л.с. А стоит этот суперкар от 117 млн евро.

6. Koenigsegg Regera — 403 км/ч

Во время испытаний суперкар разогнался до 400 км/ч за 31,49 секунды благодаря 5-литровому V8 с двойным турбонаддувом и трем электродвигателям. Мощность силовой установки составляет более 1500 л.с. Всего выпустят 80 экземпляров Regera по цене от 2 миллионов евро (123 млн рублей).

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