Автомобиль после работы: проверили пенсионный сервис

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Многие согласятся, что с выходом на пенсию хотелось бы сохранить привычный уровень жизни. Кто-то рассчитывает на выплаты от государства, но мало кто знает, о каких суммах идет речь. Хотя нынешние технологии позволяют это быстро выяснить — например, сервис «Пенсионная витрина» в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Сервис бесплатный — он входит в функционал приложения для мобильных телефонов СберБанк Онлайн. Воспользоваться очень просто — при условии, что у вас есть карта Сбера (а такие еще есть среди нас, у кого нет ее или не было?!).

Регистрируйтесь, заходите в раздел «Пенсии». Чтобы получить справку о размере пенсии на сегодня, нужно нажать кнопку и предоставить Сбербанку право доступа к информации Госуслуг и согласие на обработку персональных данных.

Чтобы подготовить справку, системе потребуется несколько минут. В итоге приложение отразит, сколько у вас сейчас средств в накопительной пенсии и какая у вас будет ежемесячная выплата по страховой пенсии. Там же можно узнать всю информацию о ваших текущих пенсионных баллах и трудовой стаж.

Мы протестировали пенсионный сервис и рассказываем про результаты. Конечно, не смогли не коснуться автомобильной темы и поставили вопрос: как при выходе на пенсию не снижать уровень жизни и позволить себе к тому же содержание автомобиля.

Татьяна К., 23 года, секретарь

Задание протестировать пенсионный сервис Таня восприняла как шутку — какая пенсия, институт только закончился…. Ее ежемесячные траты — около 80 000 рублей. 40 000 уходит на жилье, 20 000 на машину (ездит не ежедневно, но выплачивает кредит), 5000 на фитнес (могла бы и сэкономить), остальные 15 000 — мелкие, неконтролируемые расходы. Еда, развлечения и прочее — на молодом человеке. Татьяна уверена, что к пенсии (на самом деле — намного раньше) обзаведется собственным жильем и не кредитным автомобилем.

Приложение показывает, что ее ежемесячная выплата по страховой пенсии может равняться 8300 рублям. Трудовой стаж еще мал. Конечно, он вырастет. И тем не менее, сервис предлагает подключить финансовый инструмент — индивидуальный пенсионный план (ИПП). По предварительным расчетам, при первом взносе по ИПП в 5000 рублей и таких же ежемесячных Татьяна накопит к пенсии почти 7 миллионов и будет получать ежемесячно 57 150 рублей. И на бензин, и на фитнес хватит. И еще останется.

Иван Б., 31 год, экономист

Своей семьи пока нет, ежемесячные траты варьируются в широком диапазоне, в среднем выходит 60 000 рублей. Около 20 тысяч уходит на автомобиль, которым пользуется ежедневно. Самую большую часть из этой суммы «съедают» заправки. На втором месте — мойки (Иван не терпит грязи на машине и в машине). На третьем — техобслуживание. И «тонким слоем» по всему году «размазаны» транспортный налог и страховки.

Заглянем в приложение. По расчётам сервиса, страховая пенсия, которую он будет получать каждый месяц, составит 16 088 рублей. Хорошо бы добавить еще около 25 000, чтобы не отказываться от привычных вещей. Посчитаем. Если он сейчас, в 31 год, оформит индивидуальный пенсионный план, сделает первый взнос 2000 руб. и каждый месяц будет откладывать по 3000, то к 60 годам накопит на ежемесячную прибавку 27 100. И что важно, эту прибавку он сможет начать получать на пять лет раньше пенсии от государства. Хватит и на жизнь, и на любимое авто.

Андрей С., 45 лет, заместитель начальника логистического отдела

Андрей — человек семейный и отвык отделять свою зарплату от бюджета семьи. Впрочем, содержание автомобиля контролирует и финансирует именно он, и у него уходит на это чуть меньше, чем у Ивана, — примерно 15 000 рублей в месяц. Ездит он также ежедневно, но спокойнее, топливо экономит, моет машину пореже, страхует подешевле, каско уже не оформляет… Да и автомобиль отечественного производства.

Предложение протестировать пенсионный сервис воспринял с интересом. Выписка из ПФР пообещала ему рекордную среди наших респондентов пенсию — 23 000 рублей. Андрей объяснил это тем, что трудовой стаж у него больше 20 лет, а зарплата всегда была «белой», и не маленькой.

Но, конечно, и он хотел бы увеличить денежные поступления на заслуженном отдыхе. В качестве первого взноса готов отдать 50 000 рублей и ежемесячно отчислять по 10 000 рублей. Так что к 60 годам сможет накопить 3 238 900 рублей (из которых 1 840 000 — взносы и 1 398 900 — доход от инвестиций). По предварительным расчетам, это обеспечит ежемесячную выплату 26 950 рублей.

Так как и жена у Андрея работает с 18 лет, и ее пенсия (также показанная пенсионным сервисом) не уступает той, что пообещали мужу, и она уже откладывает часть нынешних доходов на пенсию (женщины часто практичнее), Андрей уверен, что на жизнь им хватит. На пенсию они выйдут почти одновременно. Останется даже на любимые (и не дешевые) автопутешествия. Несколько идей длинных маршрутов (от края до края страны) уже есть.

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Разумеется, мы всего лишь пока заглянули в будущее. Но этот сервис позволяет понять, на какой месячный бюджет (по сравнению с нынешним) вы можете ориентироваться, запланировать свои расходы и увеличить накопления — то есть сделать будущее более предсказуемым. Это дорогого стоит.

И еще один простой вывод: чем раньше начинаешь планировать пенсию и копить, тем больше будет твой доход, когда зарплата перестанет приходить.