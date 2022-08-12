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Водитель встречает пассажира с электрички. До прибытия поезда еще достаточно времени, поэтому водитель решил припарковаться и подождать. Только вот где ему можно это сделать без нарушения ПДД?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
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