Как гаишники разводят «на права»: 5 работающих уловок

Коррупционеры пользуются тем, что водители не следят за изменениями законодательства и не знают нюансов ПДД.

Случаев взяточничества на дорогах стало заметно меньше. Рейды, видеокамеры, громкие дела, однозначная позиция самих сотрудников ГИБДД сделали свое дело.

Тем не менее столкнуться с коррупционером на дороге все еще можно. Брать взятки они решаются по «тяжелым» статьям, подразумевающим в ряде случаев лишение прав. Правда, «лишение» может быть надуманным.

В случае, если вы попали в ситуацию, описанную в данной публикации, обратитесь на горячую линию МВД по бесплатному номеру: 8-800-222-74-47. Сообщите оператору горячей линии время, место и иные обстоятельства произошедшего. ГИБДД успешно борется с недобросовестными практиками со стороны инспекторов.

Нарушение 1. Въехал под «кирпич»

Часто водители совершают такое нарушение, въезжая на АЗС или автостоянку по дороге, которая предназначена для выезда (не заметил знак 3.1 или «проскочил» поворот, а разворачиваться не хочется).

Как разводят

Недобросовестный инспектор, предлагая «договориться на месте», может сослаться на ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ, которая предусматривает за проезд под «кирпич» лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф 5000 рублей (при повторном нарушении прав лишают на год). А поскольку среди водителей бытует заблуждение, что проезд под знак 3.1 всегда грозит лишением прав, многие попадаются на удочку.

Что ответить инспектору

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Тяжесть наказания за невыполнение требования знака 3.1 «Въезд запрещен» зависит от конкретного маневра, который запрещает этот знак.

Лишиться прав на срок от 4 до 6 месяцев (альтернатива — штраф 5000 рублей) можно только в одном случае: при проезде под «кирпич» на односторонней дороге навстречу движению (ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ). В случае заезда под знак 3.1 на территорию АЗС или автостоянку (а это прилегающие территории) ответственность наступает по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. Данное нарушение предусматривает штраф 500 рублей или предупреждение, но никак не лишение водительского удостоверения.

Нарушение 2. Развернулся через сплошную

Как разводят

Похожая схема — совершившему поворот водителю внушают, что пересечение сплошной разметки всегда равно выезду на встречную полосу движения. А следовательно, его ждет взыскание по ч. 4 ст. 12. 15 КоАП РФ — лишение прав на срок от 4 до 6 мес. или штраф 5000 рублей (при повторном нарушении можно лишиться прав на 1 год). Если, конечно, не «договориться на месте».

Что ответить инспектору

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Не любое пересечение сплошной становится выездом на встречку, даже если водитель едет по левой полосе. За каждый конкретный маневр предусмотрен свой вид взыскания.

Водителя могут лишить прав на срок от 4 до 6 месяцев по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, если он выехал на встречку, совершая обгон, или по любым другим причинам (кроме объезда препятствия). А поворот налево через сплошную (как и разворот через двойную сплошную) выездом на встречную полосу движения не является и наказывается штрафом от 1000 до 1500 рублей (ч. 2. ст. 12.16 КоАП РФ).

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