Назван верный способ уберечься от поддельных фильтров

Некачественный фильтр — серьезный риск угробить мотор. Но мы знаем, как этого избежать!

Под угрозой все

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Сегодня не каждый продавец сможет поручиться за качество автомобильных фильтров от именитых брендов. Ведь официально в Россию их уже не завозят. И непонятно, где они сделаны: на заводе компании или в соседнем подвале. Да и стоят такие фильтры негуманно: высокий риск за высокую же цену.

При этом каждый автовладелец знает: экономить на фильтрах — топливных, масляных и воздушных — невозможно. Техника без них быстро умирает. Точно так же и подделка способна погубить ДВС всего за несколько десятков километров.

Массовый контрафакт

Проще всего подделать воздушный фильтр — требуется минимум оборудования, а «фильтрующий материал» можно смастерить из волокна дешевых влажных салфеток или тонкого упаковочного картона.

Между тем, даже с хорошим фильтром, мотор среднестатистического автомобиля за полгода проглатывает вместе с воздухом полкилограмма мельчайшей пыли. Качественный фильтр отсеивает наиболее опасную кварцевую пыль, резко ускоряющую износ цилиндропоршневой группы и прочих пар трения. А подделка пропустит практически всё что угодно.

Проблемы с электроникой

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Из-за недостаточной фильтрации загрязняется датчик массового расхода воздуха и начинает выдавать ложные сигналы. Вслед за ним начинает ошибаться электронная система управления двигателем. Автомобиль теряет динамику, начинает потреблять больше топлива, повышается токсичность выхлопа.

Все это приводит к выходу из строя дорогостоящих электронных компонентов. А еще выгорает и растрескивается катализатор, появляется нагар в цилиндрах... Здравствуй, капремонт двигателя?

Что делать?

Можно отдельно остановиться еще и на проблемах, связанных с использованием некачественных топливных и масляных фильтров, но гораздо эффективнее дать универсальный совет, позволяющий избежать всех бед.

Воздушный фильтр квадратной формы устанавливается на все автомобили производства АВТОВАЗа с инжекторными двигателями — от Самары до полноприводных автомобилей и Лады Гранты. Чтобы получить продукцию с оптимальным сочетанием цены и качества, возьмите фильтр «За рулем».

Любой фильтр — это расходный материал: почти как салфетка на обеденном столе. По мере загрязнения его надо немедленно заменять на новый. Однако в сложившейся ситуации ориентироваться на известные мировые бренды не стоит. Многие из них покинули российский рынок, уступив место многочисленным подделкам. А отличить оригинал от фальшивки непрофессионалу почти нереально.

Масляный фильтр «За рулем» отличается хорошей герметичностью, качественным отсевом загрязнений и привлекательной ценой. Установить его можно на все автомобили ВАЗ с двигателями отечественной разработки.

Именно поэтому рекомендуем обратить внимание на отечественные изделия: их практически не подделывают, стоят они разумно, а свою работу выполняют не хуже ушедших из России брендовых деталей. Смело устанавливайте их на автомобиль и своевременно заменяйте по мере износа.

Топливный фильтр «За рулем» пригоден для всех автомобилей ВАЗ с резьбовыми наконечниками топливных шлангов.

От себя рекомендуем качественные фильтры «За рулем» для отечественных автомобилей и иномарок. Подобрать их на вашу машину можно по ссылке.