На рубеже прошлого и нынешнего веков Горьковский завод всячески старался продлить жизнь теряющей спрос Волге. На этой волне и появлялись оригинальные машины.

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В СССР Волга всегда была главным автомобилем чиновничества — за исключением самых высоких руководителей. Члены Политбюро ЦК ездили на московских ЗИЛах. Министры и секретари обкомов партии — на Чайках горьковского производства.

В бурные перестроечные времена завод, задумав новую Волгу, тоже ориентировался в первую очередь на чиновничество. Ведь в 1989-м по указанию высшего руководства СССР с производства сняли номенклатурную Чайку ГАЗ-14.

Волга ГАЗ-3105 с полным приводом и совсем новым двигателем.

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Ее место и должен был занять ГАЗ-3105. Правда, позднее из этого автомобиля планировали сделать и более демократичную версию. Но основные силы направили именно на чиновничий автомобиль: просторный (длина — 5050 мм, база — 2870 мм) и мощный.

В машине практически все было новым: от кузова с невычурным и вполне гармоничным дизайном до полностью независимых подвесок и новых тормозов с применением лицензионных деталей.

Для автомобиля сделали и совсем новый двигатель V8 рабочим объемом 3,4 л мощностью 170 л.с., по поршневой группе унифицированный с мотором ВАЗ-2108. Заодно создали и оригинальную пятиступенчатую коробку передач. Разработали и полный привод с блокировкой дифференциала.

ГАЗ-3105 стал последней новой Волгой ХХ века. Производство потихоньку начали в 1992 году. Но чиновники, уже распробовавшие к тому времени иномарки, не горели желанием пересаживаться на ГАЗ-3105. Тем более что по цене автомобиль был сравним с иномарками, причем бизнес-класса. С 1992–1996 гг. выпустили лишь 55 автомобилей… и проект закрыли.

Удлиненная Волга ГАЗ-311055.

Последняя попытка сделать представительскую Волгу состоялась через десять лет. На базе ГАЗ-31105 соорудили удлиненную на 300 мм (по 150 мм на каждую дверь) версию — ГАЗ-311055. По техники автомобиль не отличался от стандартного, но получил регулируемую рулевую колонку и сильно переработанный интерьер.

Ажиотажа вокруг автомобиля тоже не было. Сделали всего несколько десятков машин. Принципиально улучшить судьбу Волги такая версия уж точно не могла.

Прямой наследник

Мелкосерийная Волга ГАЗ-3111.

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Самая перспективная, как казалось в начале нынешнего века, Волга — ГАЗ-3111. Машину делали именно в качестве замены устаревшим серийным моделям ГАЗ-3110 и ГАЗ-3102. Впервые ГАЗ-3111 показали на выставке в Москве в 1998 году, а продавать понемногу начали в 2001-м. Машины малыми партиями делали в ПАМСе (производство автомобилей малых серий).

Дизайн оказался спорным, но явно оригинальным и запоминающимся. ГАЗ-3111 получил новую переднюю подвеску. Но сочетание этой подвески с задней рессорной и реечным рулевым управлением обеспечило Волге своеобразное и далеко не эталонное поведение на дороге.

Двигатель — 2,3-литровый ЗМЗ мощностью 130 л.с. и пятиступенчатая коробка передач оставались стандартными. Салон был новым.

Большого спроса на дорогой и недоведенный автомобиль не было. Тем более что автомобили, сделанные в ПАМСе, отличал еще и несколько кустарный вид из-за мелких огрехов подгонки и доводки кузовных и салонных деталей.

Госструктуры тоже не горели желанием приобретать ГАЗ-3111. Всего собрали около 500 экземпляров. Зато ныне ГАЗ-3111 (как и ГАЗ-3105) — мечта многих коллекционеров.

Первый раз в новый класс

Параллельно Горьковский завод попытался войти в новый для себя класс более компактных автомобилей. В том числе революционных для ГАЗа не только по дизайну, но и по шасси.

Переднеприводный ГАЗ-3103.

На выставках в конце 1990-х показывали симпатичные переднеприводный ГАЗ-3103 и унифицированный с ним ГАЗ-3104 с полным приводом. Но этим дело и ограничилось. На развитие проекта у завода, разбрасывающегося в то время на самые разные (в том числе сомнительные) проекты, сил и средств не было.

Последняя оригинальная Волга — прототип ГАЗ-3105.

В 2003-м соорудили прототип Волга ГАЗ-3115. Автомобиль со скромным, но симпатичным дизайном, классической компоновкой и стандартным силовым агрегатом имел заднюю независимую многорычажную (!) подвеску. По классу эта Волга была близка к BMW 3-й серии и Mercedes-Benz С-класса. Но уже тогда всем (думаю, даже самим создателям этой Волги) было ясно: этой модели не бывать. Поздно!

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