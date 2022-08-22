3 хитрости, из-за которых вас больше не остановит ГИБДД

Прежде чем принять решение остановить тот или иной автомобиль, инспектор обращает внимание на несколько признаков, о которых мы порой даже не задумываемся.

1. Внешний вид транспортного средства

К примеру, машины с тонированными стеклами останавливают чаще других. Если светопропускная способность ветрового и передних боковых стекол не соответствует ГОСТу (светопропускание ниже 70%), то согласно статье 12.5 КоАП РФ водителя оштрафуют на 500 рублей. Статья распространяется только на передние и боковые стекла. Тонировка задних стекол может производиться без ограничений.

Также поводом для остановки будет грязный номерной знак. Согласно части 1 статьи 12.2 КоАП РФ в этом случае может быть выписан штраф 500 руб.

Привлекательным для инспектора ГИБДД будет тюнингованный автомобиль или с дополнительным световым оборудованием. Все изменения конструкции автомобиля должны быть соответствующим образом зарегистрированы.

Как поступить? Чтобы снизить риск остановки инспектором ГИБДД, поддерживайте в чистоте свой автомобиль и не вносите изменений, не предусмотренных заводом-изготовителем.

2. Поведение водителя

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Если при виде сотрудника ГИБДД водитель волнуется, это отразится на манере вождения: резкие необоснованные маневры (ускорения, перестроения), несоблюдение дистанции до впередиидущего автомобиля. Все это привлекает внимание инспектора.

Подозрение на алкогольное опьянение также дает повод инспектору остановить транспортное средство. Выявляют нетрезвых водителей по следующим признакам:

Движение ночью с выключенными фарами. Как правило, нетрезвые водители забывают их включить или выключают умышленно, чтобы не привлекать внимание.

Водитель в темных очках или жует жвачку. Такими способами водители пытаются скрыть признаки опьянения.

Изменение оттенка кожного покрова. Многое, конечно, зависит от индивидуальных особенностей и состояния здоровья каждого человека. Тем не менее багровые щеки водителя будут заметны издалека.

Движение с превышением скорости. У пьяного водителя притупляется инстинкт самосохранения.

Слишком медленная езда. Чтобы не привлекать к себе внимания, иногда нетрезвые водители стараются ехать медленно. Им кажется, что это аккуратная езда. На самом же деле со стороны они едут очень медленно.

Подозрение на алкогольное опьянение также вызывает неопрятно одетый водитель, со щетиной недельной давности и с уставшим видом.

Как быть? Ничего сложного. Водить машину исключительно в трезвом виде, иметь опрятный внешний вид и не нарушать ПДД.

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