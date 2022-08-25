Установлена еще одна причина капремонта двигателей (все в зоне риска) — журнал За рулем

Установлена еще одна причина капремонта двигателей (все в зоне риска)

На рынке запчастей место именитых брендов заняли «такие же» расходники... только поддельные. А устанавливая их на свой автомобиль, вы рискуете нанести вред мотору.

Вовсе без фильтров

Теоретически любой двигатель внутреннего сгорания может работать без фильтров. Но увы — недолго. Воздух всегда содержит пыль, моторное масло ежесекундно загрязняется механическими продуктами износа трущихся деталей, а вместе с бензином в цилиндры поступают пыль, ржавчина, вода и прочие незваные гости.

В итоге каждый ДВС нуждается в качественном масляном, воздушном и топливном фильтрах, ведь контрафактные изделия работают не лучше тонкого слоя марли.

Установлена еще одна причина капремонта двигателей (все в зоне риска)У современных автомобилей топливный фильтр размещается в баке и входит в состав модуля бензонасоса.
У современных автомобилей топливный фильтр размещается в баке и входит в состав модуля бензонасоса.

Высокие технологии

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Принцип действия всех фильтров несложен — по сути это «цедилки», задерживающие посторонние частицы. Но исходные требования к ним противоречивы: невозможно одновременно задерживать всю грязь, не оказывая при этом сопротивления потоку воздуха, масла или топлива.

Производить качественные фильтры могут далеко не все компании. Фильтрующий элемент, синтетический он или бумажный, должен обладать низким сопротивлением потоку воздуха, жидкости или масла, быть очень крепким, не бояться высоких перепадов температур и намокания. Кроме того, изделие должно иметь определенный гарантированный ресурс и надежность, а также подходить для разных автомобилей и условий эксплуатации.

Установлена еще одна причина капремонта двигателей (все в зоне риска)У автомобилей прежних поколений топливный фильтр размещается снаружи бака. И его замена не представляет трудностей — достаточно отсоединить два быстросъемных наконечника.
У автомобилей прежних поколений топливный фильтр размещается снаружи бака. И его замена не представляет трудностей — достаточно отсоединить два быстросъемных наконечника.

Известные бренды

Выбрать достойный фильтр, казалось бы, несложно — достаточно остановиться на известном бренде. Но возникла проблема: санкционный режим привел к тому, что именитые поставщики покинули рынок, а их место тут же заняли производители «левого» товара с украденными именами и непредсказуемыми характеристиками.

Проблема в том, что производители контрафакта не имеют доступа к высокотехнологичным материалам. Отчего и создают негодную ни на что начинку под известным именем, упакованную в красивую коробку.

При этом воздушный фильтр с завышенным сопротивлением изначально будет душить мотор. А масляный с негодным перепускным клапаном начнет гнать в магистраль неочищенное масло. И качество фильтрации окажется близким к нулю.

Установлена еще одна причина капремонта двигателей (все в зоне риска)Мы гарантируем, что фильтры «За рулем» не подделывают, а по характеристикам они не уступают качественным иностранным аналогам.
Мы гарантируем, что фильтры «За рулем» не подделывают, а по характеристикам они не уступают качественным иностранным аналогам.

Наш совет

Распознать подделку тяжело: снаружи она может выглядеть пристойно, а вот изъяны ее внутреннего содержания быстро почувствует только мотор. Вот почему есть смысл обратить внимания на фильтры отечественных производителей. Эти изделия практически не подделывают, а их технические характеристики не уступают именитым «иностранцам».

Установлена еще одна причина капремонта двигателей (все в зоне риска)В гамме продукции «За рулем» представлен широкий выбор любых фильтров на популярные отечественные и иностранные легковушки.
В гамме продукции «За рулем» представлен широкий выбор любых фильтров на популярные отечественные и иностранные легковушки.

Рекомендуем качественные фильтры «За рулем» для отечественных моделей и иномарок. Подобрать их на вашу машину можно по ссылке.

Установлена еще одна причина капремонта двигателей (все в зоне риска)

На рынке запчастей место именитых брендов заняли «такие же» расходники... только поддельные. А устанавливая их на свой автомобиль, вы рискуете нанести вред мотору.

Установлена еще одна причина капремонта двигателей (все в зоне риска) — фото 1355701Установлена еще одна причина капремонта двигателей (все в зоне риска) — фото 1355702Установлена еще одна причина капремонта двигателей (все в зоне риска) — фото 1355703Установлена еще одна причина капремонта двигателей (все в зоне риска) — фото 1355698Установлена еще одна причина капремонта двигателей (все в зоне риска)
Установлена еще одна причина капремонта двигателей (все в зоне риска)

На рынке запчастей место именитых брендов заняли «такие же» расходники... только поддельные. А устанавливая их на свой автомобиль, вы рискуете нанести вред мотору.

Установлена еще одна причина капремонта двигателей (все в зоне риска) — фото 1355698Установлена еще одна причина капремонта двигателей (все в зоне риска) — фото 1355701Установлена еще одна причина капремонта двигателей (все в зоне риска) — фото 1355702Установлена еще одна причина капремонта двигателей (все в зоне риска) — фото 1355703Установлена еще одна причина капремонта двигателей (все в зоне риска)
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