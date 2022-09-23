Перекресток с большим подвохом — 70% ошибаются

Знаки, светофоры со стрелками, трамвайные пути... Многие водители в принципе не решаются разворачиваться на столь запутанных перекрестках. Но вы наверняка знаете, как правильно поступить в этой ситуации!