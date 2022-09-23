Перекресток с большим подвохом — 70% ошибаются — журнал За рулем

Перекресток с большим подвохом — 70% ошибаются

Знаки, светофоры со стрелками, трамвайные пути... Многие водители в принципе не решаются разворачиваться на столь запутанных перекрестках. Но вы наверняка знаете, как правильно поступить в этой ситуации!

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Регулируемый перекресток с трамвайными путями. Водитель легковушки хочет развернуться. Как ему выполнить этот маневр, не нарушая ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

Перекресток с большим подвохом — 70% ошибаются

Как в этой ситуации поступить водителю зеленой легковушки?

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