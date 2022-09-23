Перекресток с большим подвохом — 70% ошибаютсяЗнаки, светофоры со стрелками, трамвайные пути... Многие водители в принципе не решаются разворачиваться на столь запутанных перекрестках. Но вы наверняка знаете, как правильно поступить в этой ситуации! Материалы по теме Ловушка со скорой — 80% ошибаются Регулируемый перекресток с трамвайными путями. Водитель легковушки хочет развернуться. Как ему выполнить этот маневр, не нарушая ПДД?Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.Материалы по темеШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналШтрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)6 сентябряКак в этой ситуации поступить водителю зеленой легковушки? 1. Выполнить разворот, пользуясь преимуществом над грузовиком 2. Пропустить грузовик, а потом выполнить разворот 3. Такой маневр запрещен ПДДПроголосоватьАнтикризисные запчасти: экономим по-умномуСтраницы12Наше новое видео4 ярких впечатления о новом «китайце» (есть негативные)Названа дата начала производства новой ВестыТест Changan Uni-K: не много ли глюков? Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем на Яндекс.ДзенКонсультантБезопасностьДмитрий Митрошин45323.09.2022Поделиться: Оцените материал0:0