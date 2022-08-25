Назван китайский автомобиль, который займет освободившуюся нишу

Этот седан по своим габаритам сопоставим с Toyota Camry и Mazda 6. У флагманского мотора — 224 л.с.

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Китайские марки захватывают авторынок России — такова тенденция этого года. С одной стороны, это печально, но с другой — свято место пустым быть не должно, и в освободившиеся ниши активно приходят новые модели. Некоторые из них весьма интересные! Их рассматривает в своем свежем обзоре Юрий Тимкин. В частности, обращает внимание на одну из освободившихся ниш — большие седаны.

Уже в третьем квартале в России должен появиться китайский премиальный бренд Hongqi, чью гамму откроет четырехдверный Н5. С длиной кузова в 4988 мм его можно считать конкурентом таким моделям, как Toyota Camry и Mazda 6. Кстати, как раз на маздовской платформе и базировалось первое поколение Н5.

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Но дебютировавшая в этом году новая машина построена уже на собственных агрегатах. Привод у Hongqi Н5 передний, а силовые установки — как традиционные, так и гибридные.

Гибрид у нас окажется едва ли, а вот остальная гамма имеет шансы, и она интересна: турбодвигатели 1.5 (156 л.с.) и 2.0 (224 л.с.), которым ассистируют 7-ступенчатый робот и 8-ступенчатый автомат соответственно.

В этом году на российском рынке будут и другие интересные премьеры — рассматриваем их все!

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Фото: Hongqi