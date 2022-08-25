Питер накрыло цунами! Волны драйва обрушились на тысячи посетителей грандиозного и яркого шоу TSUNAMI PICNIC 22, собравшихся 20 августа на территории пассажирского порта «Санкт-Петербург Морской фасад».

Уникальный формат ежегодного фестиваля привлек более 10 000 человек, желающих познакомиться с миром автомобильной культуры и мотоспорта. Чем же удивили организаторы в этом году?

Редакция «За рулем» подготовила репортаж с места событий.

Выставка тюнингованных автомобилей

Отдельная зона на TSUNAMI PICNIC была выделена под выставку тюнингованных авто, в которой приняли участие более 250 проектов. Большую часть выставленных на суд зрителей тюнинговых машин представляли авторские работы. Это были не стандартные варианты изменения облика серийных автомобилей, а настоящий эксклюзив, созданный в единичном экземпляре.

Все посетители не только активно знакомились с экспонатами, но и голосовали за лучший тюнинг-проект. В результате победил автомобиль Toyota GT86, тюнинг которого выполнен в стиле Clean Look (стиль тюнинга, зародившийся в Германии и заключающийся в избавлении от всех деталей, которые «засоряют» внешний вид автомобиля. — Прим. ред.). Владелица авто получила сертификат на 50 000 бонусов на покупку топлива G-Drive.

Кстати, этим летом G—Drive прошел испытания всевозможных видов гонок и заправил ралли «Шелковый путь», Российскую серию кольцевых гонок и гонку на выносливость VTB REC Igora Drive 4h. Конечно, без дрифта обойтись тоже не смог. Топливом G-Drive 100 были заправлены все дрифт-авто фестиваля. Высокооктановый бензин показал себя отлично даже при максимальных нагрузках.

Да будет шоу!

Все внимание посетителей, конечно, было приковано к шоу от лучших стантрайдеров и дрифт-пилотов страны. На мероприятии засветились BY Motorsport, впервые показавшие боевые машины, Аркадий Цареградцев со своим заряженным проектом, мощность которого он продемонстрировал в показательных заездах, и Никита Шиков с легендарной японской Toyota Supra A90.

Еще одной из самых притягательных точек фестиваля было дрифт-такси. Целый день к нему выстраивались огромные очереди желающих не только понаблюдать со стороны за экстремальными выступлениями, но и стать пассажирами авто.

Не забыли и про экологическую повестку. Команды-участницы шоу TSUNAMI PICNIC сдали на переработку более полутонны изношенных за время соревнований шин в поддержку экологического проекта «Зеленый — новый черный» сети АЗС «Газпромнефть» и НКО ЭкоШинСоюз. Они поступят на переработку на завод «Премио Крамб» в Ленинградской области, а полученный гранулят (резиновая крошка) будет использован для изготовления безопасных покрытий спортивных площадок.

Для всех гостей TSUNAMI PICNIC также была организована специальная зона, где можно было подкрепиться в модном оранжевом фудтраке, чтобы набраться сил и продолжить участвовать в меганасыщенной программе фестиваля. Сочные бургеры на любой вкус, G-Drive Cola и яркие стаканчики с кофе буквально разлетались по рукам.

Настроение задавала музыка. За вертушками стояли и раскачивали гостей DJ SLOW, PASHA BRONX и DJ NICK BROWN. Репертуар соответствовал мероприятию. В нем преобладали адреналин и драйв.

Яркие воспоминания

Все это должно остаться в памяти, непременно. Все желающие могли запечатлеть себя со звездами RDS, сфотографироваться возле болида G—Drive Racing, взять автограф у чемпионки мира и Европы по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой, пообщаться с известным пилотом Романом Русиновым, имя которого записано в историю международных гонок на выносливость.

Цунами расходится от эпицентра, а волны растут с каждым пройденным километром. Город на Неве накрыло точно! Будем ждать очередной волны и TSUNAMI PICNIC 2023.