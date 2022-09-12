Зачем Весте 17‑дюймовые колеса? Ответ вас удивит

Во-первых, это красиво. Остальные причины автовладельца едва ли порадуют.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:

Материалы по теме Средние шины отстают на 10 лет от топовых. Мнение эксперта

— С какой целью автопроизводители всё чаще комплектуют машины низкопрофильными шинами, которые так легко повредить?

— Изначально в этом была техническая необходимость. С ростом мощности автомобиля потребовались и более крупные тормозные механизмы. Поскольку они ограничены диаметром колесных ободов, последние тоже стали расти.

Но колесные арки не безразмерные: если увеличивается обод, значит, нужно снижать высоту профиля шины. С ростом скорости нужно и больше сцепления с дорогой — увеличили ширину протектора, что повлекло за собой дополнительное снижение профиля.

Затем подтянулись дизайнеры: большие колеса смотрятся здорово!

Материалы по теме Шинный калькулятор + 5 опасностей нестандартных шин

Между тем изготовление шины R14 обходится производителю примерно в 5 евро, R17 — в 10 евро, R20 — уже в 15 евро. А продаются они за 50, 100 и 150 соответственно! Потребителю стали внушать, что большие низкопрофильные шины — это круто, красиво и необходимо. Даже на маленьком и не очень быстром автомобиле.

Вот зачем Ладе Весте Кросс 17‑дюймовые колеса? С учетом того, что при низком профиле и все детали ходовой части «посыпятся» гораздо раньше — потому что удары от дороги передаются сильнее.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].