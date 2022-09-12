Зачем Весте 17‑дюймовые колеса? Ответ вас удивит

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:
— С какой целью автопроизводители всё чаще комплектуют машины низкопрофильными шинами, которые так легко повредить?
— Изначально в этом была техническая необходимость. С ростом мощности автомобиля потребовались и более крупные тормозные механизмы. Поскольку они ограничены диаметром колесных ободов, последние тоже стали расти.
Но колесные арки не безразмерные: если увеличивается обод, значит, нужно снижать высоту профиля шины. С ростом скорости нужно и больше сцепления с дорогой — увеличили ширину протектора, что повлекло за собой дополнительное снижение профиля.
Затем подтянулись дизайнеры: большие колеса смотрятся здорово!
Между тем изготовление шины R14 обходится производителю примерно в 5 евро, R17 — в 10 евро, R20 — уже в 15 евро. А продаются они за 50, 100 и 150 соответственно! Потребителю стали внушать, что большие низкопрофильные шины — это круто, красиво и необходимо. Даже на маленьком и не очень быстром автомобиле.
Вот зачем Ладе Весте Кросс 17‑дюймовые колеса? С учетом того, что при низком профиле и все детали ходовой части «посыпятся» гораздо раньше — потому что удары от дороги передаются сильнее.
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- Можно ли устанавливать на авто 16‑дюймовые шины, если производитель рекомендует R17? Ответ эксперта тут.
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