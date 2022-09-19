Как проверить работу полного привода (простой способ!)

Стопроцентной гарантии исправности трансмиссии вы не получите в любом случае. Но свести шансы стать обманутым к минимуму можно.

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Системы автоматически подключаемого полного привода у кроссоверов очень схожи. Может различаться набор режимов, блокировок и иных опций, но у всех электромагнитная муфта, редуктор и кардан.

В любом из узлов недомогания могут проявиться уже при малых пробегах — при небрежном отношении владельца. Менял он масло или не менял, как часто подолгу буксовал — кто знает? В муфте изнашиваются фрикционы, на валах — шлицы, на кардане — крестовины.

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При выборе на вторичке о состоянии мотора можно судить по шуму и выхлопу, коробки — по плавности переключений. Самое сложное — понять, в каком состоянии агрегаты полного привода. Продавец вряд ли позволит загонять машину в сугробы или грязь, да и не всегда они под рукой. На асфальте же насиловать полный привод, добиваясь пробуксовок, не стоит. Кроме выявления нештатных звуков неясной этиологии ничего это не даст.

Толковых способов экспресс-анализа нет. По-хорошему, машину надо отгонять в сервис на подъемник. Проверить компьютером, поискать течи, покрутить пары колес и посмотреть на реакцию кардана. Полного понимания степени износа трансмиссии и такой осмотр не даст. Но, по крайней мере, станет ясно, что в данный момент всё правильно функционирует (или нет). И что машина точно полноприводная. Известны случаи, когда продавцы успешно выдавали 4×2 за 4×4.

Шесть массовых полноприводных кроссоверов с самыми ресурсными сочетаниями двигателей и коробок передач, а для «бэушных» машин это важнейшее качество — по этой ссылке.