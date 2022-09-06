Дороги
Конечно, дороги у нас не самые лучшие, но на своей пузотерке я смог проехать абсолютно везде, где хотел. Доехал даже до Кольской сверхглубокой скважины, припарковался в 10 метрах от нее.
Худшая дорога, которая мне встретилась на пути, — это дорога в знаменитый поселок Териберка, который на берегу Баренцева моря. За 30 километров бездорожья до Териберки я оставил шаровые, стойки стабилизатора, попрощался с частью бампера и правым подкрылком.
- Федеральные дороги почти все отремонтированы, ямы практически отсутствуют. Но есть и позорные места. Например, участок федеральной дороги Р‑243 перед Котельничем настолько плох, что ехать там в темное время суток опасно для жизни. Ямы натурально такие, какие описываются в водительских байках: двухметровые и с торчащей металлической арматурой. Не успел остановиться — прощайте, колеса!
- Региональные дороги тоже по большей части приведены в порядок. Самые плохие региональные дороги в Горном Алтае. Дорогу Акташ — Балыкча я преодолевал двое суток, а это 170 километров. Перевал Кату-Ярык и вовсе находится в аварийном состоянии, там надо ехать предельно осторожно. Местные ездят на отечественных внедорожниках, тюнингуя их для увеличения проходимости.
Дорога Артыбаш — Горно-Алтайск отремонтирована лишь частично, да и в некоторых местах, где еще недавно был ремонт, уже развалилась. Вообще правило передвижения в Республике Алтай не по Чуйскому тракту одно — будьте готовы ко всему.
На удивление отличные региональные дороги встретили меня в Тюменской области, в Алтайском крае и в Кемеровской области. Видно, что там за дорогами следят и вовремя ремонтируют.
В целом же дороги остались на уровне прошлого столетия: одна полоса в одну сторону, другая в другую. Огромный поток грузовиков вынуждает постоянно выезжать на встречку для обгона и это небезопасно. Дорог с хотя бы четырьмя полосами движения встречается крайне мало. Уверен, что хотя бы федеральные дороги должны быть минимум четырехполосные и с отбойником.
Камеры и ГИБДД
Камер я проехал огромное количество, такое ощущение, что их сотни, если не тысячи. Треноги практически исчезли с обочин, но местами все-таки остались. На место треног пришли бронированные шкафы, которые размещаются на обочине, куда помещается камера с аккумулятором. Теперь все треноги там.
А вот ГИБДД на дорогах я практически не встречал. Один штраф, полученный в Карелии с мобильного радара за несколько дней до их полной отмены Владимиром Колокольцевым, и шесть штрафов с камер. Документы за пройденное расстояние проверили лишь дважды. Можно проехать сотни километров и не встретить ни одного патруля ДПС. Такое ощущение, что их всех заменили камерами.
Конечно же, при таких вводных никаких ловушек на дорогах, которых опасаются водители, нет от слова совсем. Даже наоборот, невольно возникает вопрос, а что делать в случае нештатной ситуации, куда звонить и приедет ли кто в случае чего?
Автосервис
Если что-то пошло не так и ваш автомобиль сломался, везде, где я побывал, имеется в радиусе 10–50 км автосервис — помогут! Так, свой автомобиль после Териберки я чинил в поселке Зеленоборский: доставить могут любую запчасть, начиная от болта и заканчивая двигателем. Доставка на следующий день, между Питером и Мурманском курсирует челнок, который развозит заказы предыдущего дня.
На трассах есть авторазборки, где можно купить запчасти в несколько раз дешевле, чем в магазине. Так, в Ялуторовске Тюменской области я купил оригинальную б/у катушку зажигания в три раза дешевле, чем стоит новая. Шиномонтажи расположены чуть ли не на каждые десять километров, везде работает эвакуация. Так что если автомобиль поломался, вас в беде не оставят.
Вывод
Ездить по России на личном автомобиле можно и нужно. Никаких проблем с федеральным дорогами нет, при передвижении по региональным надо учитывать местную специфику. Камер очень много — используйте специальные мобильные приложения для предупреждения. А вот ГИБДД очень мало.
Придорожная инфраструктура поможет решить практически любую проблему с вашим автомобилем, главное — чтобы у вас были деньги на починку.
Страна у нас большая, красивая и разнообразная, так что рекомендую открыть ее для себя, тем более, что у вас есть автомобиль, а большего и не нужно!
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