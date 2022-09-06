Эксперт «За рулем» отправился в летнее автопутешествие по России на своем автомобиле Hyundai i30 2013 года выпуска и намотал почти 14 тысяч км по маршруту Москва — Мурманск — Красноярск.

Материалы по теме Эксперты назвали топ-5 лучших автомобилей для отдыха

Дороги

Конечно, дороги у нас не самые лучшие, но на своей пузотерке я смог проехать абсолютно везде, где хотел. Доехал даже до Кольской сверхглубокой скважины, припарковался в 10 метрах от нее.

Худшая дорога, которая мне встретилась на пути, — это дорога в знаменитый поселок Териберка, который на берегу Баренцева моря. За 30 километров бездорожья до Териберки я оставил шаровые, стойки стабилизатора, попрощался с частью бампера и правым ­подкрылком.

Материалы по теме Куда поехать — 133 маршрута для автопутешествий

Федеральные дороги почти все отремонтированы, ямы практически отсутствуют. Но есть и позорные места. Например, участок федеральной дороги Р‑243 перед Котельничем настолько плох, что ехать там в темное время суток опасно для жизни. Ямы натурально такие, какие описываются в водительских байках: двухметровые и с торчащей металлической арматурой. Не успел остановиться — ­прощайте, колеса!

Региональные дороги тоже по большей части приведены в порядок. Самые плохие региональные дороги в Горном Алтае. Дорогу Акташ — Балыкча я преодолевал двое суток, а это 170 километров. Перевал Кату-Ярык и вовсе находится в аварийном состоянии, там надо ехать предельно осторожно. Местные ездят на отечественных внедорожниках, тюнингуя их для увеличения проходимости.

Материалы по теме Скидки за путешествия увеличили до 40 тысяч

Дорога Артыбаш — Горно-Алтайск отремонтирована лишь частично, да и в некоторых местах, где еще недавно был ремонт, уже развалилась. Вообще правило передвижения в Республике Алтай не по Чуйскому тракту одно — будьте готовы ко всему .

На удивление отличные региональные дороги встретили меня в Тюменской области, в Алтайском крае и в Кемеровской области. Видно, что там за дорогами ­следят и вовремя ремонтируют.

В целом же дороги остались на уровне прошлого столетия: одна полоса в одну сторону, другая в другую. Огромный поток грузовиков вынуждает постоянно выезжать на встречку для обгона и это небезопасно. Дорог с хотя бы четырьмя полосами движения встречается крайне мало. Уверен, что хотя бы федеральные дороги должны быть минимум четырехполосные и с отбойником.

Камеры и ГИБДД

Материалы по теме Новые камеры ждут российских туристов на южной трассе

Камер я проехал огромное количество, такое ощущение, что их сотни, если не тысячи. Треноги практически исчезли с обочин, но местами все-таки остались. На место треног пришли бронированные шкафы, которые размещаются на обочине, куда помещается камера с аккумулятором. Теперь все треноги там.

А вот ГИБДД на дорогах я практически не встречал. Один штраф, полученный в Карелии с мобильного радара за несколько дней до их полной отмены Владимиром Колокольцевым, и шесть штрафов с камер. Документы за пройденное расстояние проверили лишь дважды. Можно проехать сотни километров и не встретить ни одного патруля ДПС. Такое ощущение, что их всех ­заменили камерами.

Конечно же, при таких вводных никаких ловушек на дорогах, которых опасаются водители, нет от слова совсем. Даже наоборот, невольно возникает вопрос, а что делать в случае нештатной ситуации, куда звонить и приедет ли кто в случае чего ?

Автосервис

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Если что-то пошло не так и ваш автомобиль сломался, везде, где я побывал, имеется в радиусе 10–50 км автосервис — помогут! Так, свой автомобиль после Териберки я чинил в поселке Зеленоборский: доставить могут любую запчасть, начиная от болта и заканчивая двигателем. Доставка на следующий день, между Питером и Мурманском курсирует челнок, который развозит заказы предыдущего дня.

На трассах есть авторазборки, где можно купить запчасти в несколько раз дешевле, чем в магазине. Так, в Ялуторовске Тюменской области я купил оригинальную б/у катушку зажигания в три раза дешевле, чем стоит новая. Шиномонтажи расположены чуть ли не на каждые десять километров, везде работает эвакуация. Так что если автомобиль поломался, вас в беде не оставят.

Вывод

Материалы по теме В России предлагают ввести кешбэк для туристов на автомобилях

Ездить по России на личном автомобиле можно и нужно. Никаких проблем с федеральным дорогами нет, при передвижении по региональным надо учитывать местную специфику. Камер очень много — используйте специальные мобильные приложения для предупреждения. А вот ГИБДД очень мало.

Придорожная инфраструктура поможет решить практически любую проблему с вашим автомобилем, главное — чтобы у вас были деньги на починку.

Страна у нас большая, красивая и разнообразная, так что рекомендую открыть ее для себя, тем более, что у вас есть автомобиль, а большего и не нужно!

Как «разводят» водителей по дороге на юг: 3 рабочих схемы тут.

«За рулем» можно читать и в Телеграм.

Фото: depositphotos