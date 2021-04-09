Обновленный Nissan X‑Trail: гид по Кольскому полуострову

Теплый прием
В Мурманск на встречу со слегка обновленным Ниссаном X‑Trail я отправился с большим интересом. Дело не только в машине: февраль и Арктика — бодрящее сочетание. Хотелось понять разницу между Кольским Заполярьем и Восточной Сибирью, ведь я только-только проехал больше двух тысяч верст по трассе Р504 «Колыма». Вроде и то, и то — Крайний Север, и есть ли разница?
Из всех городов, что располагаются за Полярным кругом, Мурманск — самый крупный (чуть менее 300 000 жителей). Воркута, Салехард, Надым, Новый Уренгой — все эти города, от одного упоминания которых бегут мурашки от холода, южнее Мурманска. В том числе и Якутск, в котором я пережил температуру ниже полтинника. Если в Якутии такой «дубак», что же будет в Мурманске?
А в Мурманске зимы гораздо мягче — греет теплое течение Гольфстрима. Совсем диких морозов не бывает: даже минус сорок не было зафиксировано ни разу. Даже порт не замерзает. Зато другая напасть — жуткие ветродуи и много, очень много снега. За ночь может намести столько, что даже внедорожники застревают. Жизнь замирает в ожидании автодоровских шнекороторов. Снежный покров гораздо толще, чем в Якутии, и полностью он сходит только в мае. А в окрестностях Мурманска сугробы можно встретить и в июне.
Свет и тьма
Противогололедными реагентами тут не пользуются — под колесами белым-бело. Снежный накат и гололед на дорогах держатся почти всю зиму, поэтому в особом почете шипованные шины. Как говорят мурманчане, кто попробовал ездить на «гвоздях», к фрикционкам уже не вернется.
Чтобы комфортно и безопасно передвигаться в снегопады, многие устанавливают на машины «люстры» из противотуманок (интересно, как они будут проходить техосмотр). Но это, пожалуй, единственная популярная доработка. Утеплением двигателей одеялами, вклейкой второго ветрового стекла и прочими ухищрениями, на которые вынуждены идти в Якутии, здесь не занимаются. Котлы-подогреватели вроде Webasto ставят редко. От электросети моторы если и греют, то лишь протягивая кабель из окна. Централизованной инфраструктуры с розетками на парковках нет.
В Мурманске ползимы длится полярная ночь. Первого декабря солнце восходит в 12:30, закат — в 12:43. На следующий день восхода уже нет — и так 40 суток. В начале февраля солнышко уже появлялось, но очень ненадолго.
X‑Trail 2020
В темноте я оценил светодиодные фары Икстрейла, которые уверенно пробивают северную хмарь, умеют автоматически переключаться с дальнего на ближний и направлять световой пучок в сторону поворота на угол до 15°. Понимаю тех, кто доплачивает за такую оптику.
Диодные фары стояли на Икстрейле и раньше, а вот дистанционного запуска двигателя с ключа и нарядной отделки сидений из рыжей алькантары не было. Жаль, не добавили мощности обогреву руля — он еле теплится. И полноценной площадки под смартфон не появилось. И дистанционка действует на дальности до 50 метров — зачастую этого оказывается мало.
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ЗАЛП АВРОРЫ
Северное сияние (ученые предпочитают называть его Полярным или термином Aurora Borealis) для мурманчан — обычное дело, и они на него не обращают внимания. Зимой в безоблачную погоду вы наверняка увидите это явление. Каким образом оно возникает? Когда солнечный ветер из протонов и электронов достигает атмосферы Земли, магнитное поле нашей планеты относит его в направлении полюсов. На высоте 80–100 км от земной поверхности эти частицы взаимодействуют с атомами кислорода и азота — отсюда и возникает свечение. Но лучше всего видно сияние из космоса — атмосфера не мешает, и абсолютная темнота усиливает эффект.
X‑Trail 2020
Систему Nissan Сonnect на обновленном Икстрейле научили работать с протоколами Apple CarPlay и Android Auto и проецировать приложение Яндекс.Навигатор с экрана смартфона через программу Яндекс.Авто.
Штука полезная, но не без нюансов. Во‑первых, чтобы всё заработало, необходимо одновременно проводное подключение и Bluetooth-соединение. Во‑вторых, если в момент использования навигации вам позвонят — поводырь отсоединяется. А если такое произойдет в запутанных переулках или перед сложной развязкой? Словом, сыровато. А если допилят софт — будет здорово.
Довели же до ума Яндекс-голову, полагающуюся двум специальным комплектациям. Теперь она совмещается с системой кругового обзора, а изображение с задней камеры дополнено динамической разметкой. В систему встроен 4G-модем с симкой от МТС. Первый год предоплачен, затем придется платить 250 рублей в месяц. Навигация, Яндекс-браузер, голосовой помощник Алиса — всё работает быстро и корректно.
Но это в городе. Стоило выехать за его пределы, как связь оборвалась — в Мурманской области устойчивый прием есть далеко не везде (лучшее покрытие у Мегафона). Конечно, можно заранее скачать карты и пользоваться офлайн-навигацией, но другие сервисы Яндекса будут недоступны. Так что доплачивать за такую медиасистему жителям подобных мест, пожалуй, не стоит.
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X-TRAIL 2020: ЦЕНЫ И КОМПЛЕКТАЦИИ
В прошлом году Nissan X‑Trail разошелся по нашей стране в количестве 20 237 экземпляров (данные АЕБ) и поднялся на третье место по популярности в своем сегменте. Модель просторная и сбалансированная по ходовым качествам, а главное цена «в рынке»: базовая версия стоит 1 824 000 рублей (передний привод, двигатель 2.0/144 л.с., механическая коробка). С вариатором и полным приводом цена выше — 2 015 000 рублей. А если мотор 2.5 (171 л.с.), то уже минимум 2 211 000 рублей. Есть и дизельная модификация (1,6 л, 130 л.с.): с полным приводом и механической коробкой оценивается в 2 180 000 рублей.
Про мурманских водителей, дороги и заправки
Мне очень понравилась спокойная и доброжелательная манера вождения мурманчан. Никто не лихачит, не норовит проскочить перекресток на мигающий желтый, не сигналит по пустякам. Благородный северный темперамент.
Дороги в Мурманской области содержат в хорошем состоянии. Недавно реконструировали трассу в аэропорт и объездную областного центра, а бывшая в недавнем прошлом «направлением» Р‑21 «Кола» теперь чуть ли не автобан. Вот только заправки встречаются раз в 150 км. Зато они современные — с кафе и теплым туалетом. И 95‑й бензин есть везде. Цены на топливо — на четыре-пять рублей выше московских.
Лайфхаки для туристов
Туристам на Кольском хорошо. По красоте природы он не уступает Якутии. Озера, горы, леса, тундра… Главное преимущество перед Якутией — огромное количество вариантов размещения. Большие отели и камерные гостиницы, базы отдыха, апартаменты, есть даже «глэмпинг» — производное от «гламур» и «кемпинг». Куча кафешек и ресторанов на любой вкус и кошелек.
Конечно, максимальный выбор предоставляет Мурманск, но и городки поменьше стараются не отставать. Есть выбор и в селе Териберка, куда мы сейчас направляемся. От Мурманска до него 130 км. Две трети пути заасфальтировано, дальше грунтовка. В прошлом году началось строительство капитальной дороги (ее уровень местами поднимают аж на восемь метров). В 2021‑м в асфальт закатают первые 10 км, а через пару-тройку лет — до самой Териберки.
Пока же приходится ехать по узкому и неровному недоразумению, да еще в пургу. Ни зги не видно, и только торчащие по краям обочин оранжевые столбики-вешки помогают ориентироваться. Без них бы точно вылетел на обочину.
А куковать на дороге не хотелось бы. Во‑первых, ее заметает в считаные часы, и тогда уже на выручку придут не скоро. Во‑вторых, на Кольском водится много диких зверей: медведи, волки, лисы, росомахи. Последние при невеликих размерах очень опасны. Длинными и острыми когтями они ранят добычу, а потом выжидают, когда та ослабнет от потери крови.
Известны случаи, когда росомаха выходила победителем в схватке с медведем. Чтобы избежать встречи с хищниками, местные советуют пешим туристам передвигаться, включив музыку на телефоне через внешний динамик. Зверье будет обходить за километр.
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Новый Nissan X‑Trail — скоро у нас?
Летом прошлого года в США дебютировал Nissan Rogue (там имя X‑Trail не в ходу) нового поколения. При прежней колесной базе и ширине кузова, он стал чуть короче и ниже предшественника. А главное — округло-плавные формы сменились угловатыми, которые машине очень идут. Салон получил виртуальную панель приборов, проекционный дисплей и джойстик вариатора (раньше был селектор с механической связью с коробкой передач). Перехода на турбодвигатели не случилось — для модели заявлен известный по нынешней модели атмосферник 2.5. На российский рынок новый X‑Trail выйдет не раньше 2022 года.
Териберка и ее фишки
Бывший рыбацкий поселок после развала СССР пришел в упадок и превратился в село. Когда-то здесь проживало почти пять тысяч жителей, а сейчас нет и тысячи.
Прибывающие автомобилисты должны помнить: АЗС тут нет. Местные заправляются из бочек. Отдела ГИБДД тоже нет. На оформление аварии экипаж гаишников едет из Колы (город-спутник Мурманска). Иногда он появляется только на следующий день.
Еще недавно здесь царила безнадега и тлен: работы нет, инфраструктура пришла в негодность. Но негативная ситуация начала выправляться — в Териберку массово поехали туристы. Почему? Это единственный населенный пункт на Кольском непосредственно на берегу Баренцева моря. За последние несколько лет тут появилось несколько гостиниц и кафе со свежайшими морепродуктами — пальчики оближешь! Местные стали организовывать экскурсии — посмотреть на кладбище погибших кораблей (на самом деле это отработавшие свое деревянные рыбацкие лодки), пляж «Яйца дракона» с огромными вылизанными морем валунами, а с марта по ноябрь — на заплывающих сюда китов.
Главная зимняя фишка — Северное сияние. Особенно его ценят молодые парочки из Китая — у них поверье, что зачатый при Северном сиянии ребенок будет счастлив и удачлив. Некоторые, чтоб сделать сказку былью, живут здесь неделями. Ну а у нас столько времени нет — возвращаемся в Мурманск.
X‑Trail 2020: для путешествий подходит?
По дороге в аэропорт разговорился с водителем автобуса. Оказалось, Сергей родом из Волгоградской области — остался в Мурманске после армии. Всем тут доволен, только солнца мало. Каждое лето ездит с семьей к родителям — позагорать и поплавать в теплой Волге. По его словам, почти все местные проводят отпуск на юге. Многие едут на машинах. Поэтому тут в цене автомобили с просторным салоном и багажником. Ну и чтобы привод был полным — зимой без него никуда.
Этим запросам X‑Trail вполне отвечает. Недостает разве что современных водительских ассистентов — адаптивного круиз-контроля и функции удержания в полосе. Конкуренты (Toyota RAV4, Subaru Forester, Skoda Kodiaq) такое оборудование предлагают. Да и на зарубежных рынках эти системы на X‑Trail ставят.
- Домашний уют в путешествии обеспечит стильный аэродинамичный автобокс или багажник. Большой выбор аксессуаров в магазине «За рулем» и интернет-магазине.
- При наличии водостока лобового стекла грязь и вода с ветрового стекла равномерно уводятся вверх, не позволяя загрязнять боковые стёкла даже в самую сильную непогоду.
Фото: Юрий Тимкин и Nissan