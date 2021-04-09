Обновленный Nissan X‑Trail: гид по Кольскому полуострову

Драконьи яйца, скелет кита, северное сияние и полярная ночь с Алисой — всё это было в «холодном» тест-драйве кроссовера, проложенном по модному туристическому маршруту — Териберка и окрестности.

Теплый прием

В Мурманск на встречу со слегка обновленным Ниссаном X‑Trail я отправился с большим интересом. Дело не только в машине: февраль и Арктика — бодрящее сочетание. Хотелось понять разницу между Кольским Заполярьем и Восточной Сибирью, ведь я только-только проехал больше двух тысяч верст по трассе Р504 «Колыма». Вроде и то, и то — Крайний Север, и есть ли разница?

Из всех городов, что располагаются за Полярным кругом, Мурманск — самый крупный (чуть менее 300 000 жителей). Воркута, Салехард, Надым, Новый Уренгой — все эти города, от одного упоминания которых бегут мурашки от холода, южнее Мурманска. В том числе и Якутск, в котором я пережил температуру ниже полтинника. Если в Якутии такой «дубак», что же будет в Мурманске?

А в Мурманске зимы гораздо мягче — греет теплое течение Гольфстрима. Совсем диких морозов не бывает: даже минус сорок не было зафиксировано ни разу. Даже порт не замерзает. Зато другая напасть — жуткие ветродуи и много, очень много снега. За ночь может намести столько, что даже внедорожники застревают. Жизнь замирает в ожидании автодоровских шнекороторов. Снежный покров гораздо толще, чем в Якутии, и полностью он сходит только в мае. А в окрестностях Мурманска сугробы можно встретить и в июне.

Вид на Мурманск с 15-го этажа гостиницы «Арктика» завораживает. Всего в здании 17 этажей — оно самое высокое в городе. Вспоминаю первый визит сюда шесть лет назад: обшарпанные дома, разбитые дороги, мрачная атмосфера. Сейчас всё облагородили, и ощущение безнадеги ушло. Модные рестораны, современные торговые центры. Жизнь налаживается!

Свет и тьма

Противогололедными реагентами тут не пользуются — под колесами белым-бело. Снежный накат и гололед на дорогах держатся почти всю зиму, поэтому в особом почете шипованные шины. Как говорят мурманчане, кто попробовал ездить на «гвоздях», к фрикционкам уже не вернется.

Чтобы комфортно и безопасно передвигаться в снегопады, многие устанавливают на машины «люстры» из противотуманок (интересно, как они будут проходить техосмотр). Но это, пожалуй, единственная популярная доработка. Утеплением двигателей одеялами, вклейкой второго ветрового стекла и прочими ухищрениями, на которые вынуждены идти в Якутии, здесь не занимаются. Котлы-подогреватели вроде Webasto ставят редко. От электросети моторы если и греют, то лишь протягивая кабель из окна. Централизованной инфраструктуры с розетками на парковках нет.

На главной улице города (конечно же, Ленина) в центре внимания такая вот жизнеутвержда­ющая инсталляция. Мурманск — самый северный город в мире, по которому ходят троллейбусы. Проложено пять ­маршрутов. Расписание соблюдается даже после девяти вечера, что для городов такого калибра скорее исключение, чем правило.

В Мурманске ползимы длится полярная ночь. Первого декабря солнце восходит в 12:30, закат — в 12:43. На следующий день восхода уже нет — и так 40 суток. В начале февраля солнышко уже появлялось, но очень ненадолго.

X‑Trail 2020

В темноте я оценил светодиодные фары Икстрейла, которые уверенно пробивают северную хмарь, умеют автоматически переключаться с дальнего на ближний и направлять световой пучок в сторону поворота на угол до 15°. Понимаю тех, кто доплачивает за такую оптику.

Диодные фары стояли на Икстрейле и раньше, а вот дистанционного запуска двигателя с ключа и нарядной отделки сидений из рыжей алькантары не было. Жаль, не добавили мощности обогреву руля — он еле теплится. И полноценной площадки под смартфон не появилось. И дистанционка действует на дальности до 50 метров — зачастую этого оказывается мало.

ЗАЛП АВРОРЫ Северное сияние (ученые предпочитают называть его Полярным или термином Aurora Borealis) для мурманчан — обычное дело, и они на него не обращают внимания. Зимой в безоблачную погоду вы наверняка увидите это явление. Каким образом оно возникает? Когда солнечный ветер из протонов и электронов достигает атмосферы Земли, магнитное поле нашей планеты относит его в направлении полюсов. На высоте 80–100 км от земной поверхности эти частицы взаимодействуют с атомами кислорода и азота — отсюда и возникает свечение. Но лучше всего видно сияние из космоса — атмосфера не мешает, и абсолютная темнота усиливает эффект.

X‑Trail 2020

Систему Nissan Сonnect на обновленном Икстрейле научили работать с протоколами Apple CarPlay и Android Auto и проецировать приложение Яндекс.Навигатор с экрана смартфона через программу Яндекс.Авто.

Штука полезная, но не без нюансов. Во‑первых, чтобы всё заработало, необходимо одновременно проводное подключение и Bluetooth-соединение. Во‑вторых, если в момент использования навигации вам позвонят — поводырь отсоединяется. А если такое произойдет в запутанных переулках или перед сложной развязкой? Словом, сыровато. А если допилят софт — будет здорово.

Вариант с отделкой сидений алькантарой кофейного цвета появился после модернизации. Икстрейлу такой колер идет.

Онлайн-навигация на Кольском нормально работает только в населенных пунктах. Чуть выедешь за пределы — связь пропадает. После обновления Яндекс-голова подружилась с системой кругового обзора.

Довели же до ума Яндекс-голову, полагающуюся двум специальным комплектациям. Теперь она совмещается с системой кругового обзора, а изображение с задней камеры дополнено динамической разметкой. В систему встроен 4G-модем с симкой от МТС. Первый год предоплачен, затем придется платить 250 рублей в месяц. Навигация, Яндекс-браузер, голосовой помощник Алиса — всё работает быстро и корректно.

Но это в городе. Стоило выехать за его пределы, как связь оборвалась — в Мурманской области устойчивый прием есть далеко не везде (лучшее покрытие у Мегафона). Конечно, можно заранее скачать карты и пользоваться офлайн-навигацией, но другие сервисы Яндекса будут недоступны. Так что доплачивать за такую медиасистему жителям подобных мест, пожалуй, не стоит.

X-TRAIL 2020: ЦЕНЫ И КОМПЛЕКТАЦИИ В прошлом году Nissan X‑Trail разошелся по нашей стране в количестве 20 237 экземпляров (данные АЕБ) и поднялся на третье место по популярности в своем сегменте. Модель просторная и сбалансированная по ходовым качествам, а главное цена «в рынке»: базовая версия стоит 1 824 000 рублей (передний привод, двигатель 2.0/144 л.с., механическая коробка). С вариатором и полным приводом цена выше — 2 015 000 рублей. А если мотор 2.5 (171 л.с.), то уже минимум 2 211 000 рублей. Есть и дизельная модификация (1,6 л, 130 л.с.): с полным приводом и механической коробкой оценивается в 2 180 000 руб­лей.

Про мурманских водителей, дороги и заправки

Мне очень понравилась спокойная и доброжелательная манера вождения мурманчан. Никто не лихачит, не норовит проскочить перекресток на мигающий желтый, не сигналит по пустякам. Благородный северный темперамент.

Дороги в Мурманской области содержат в хорошем состоянии. Недавно реконструировали трассу в аэропорт и объездную областного центра, а бывшая в недавнем прошлом «направлением» Р‑21 «Кола» теперь чуть ли не автобан. Вот только заправки встречаются раз в 150 км. Зато они современные — с кафе и теплым туалетом. И 95‑й бензин есть везде. Цены на топливо — на четыре-пять рублей выше московских.

Вокруг областного центра немало баз отдыха, где можно арендовать снегоход, покататься на хаски или оленях.

Лайфхаки для туристов

Туристам на Кольском хорошо. По красоте природы он не уступает Якутии. Озера, горы, леса, тундра… Главное преимущество перед Якутией — огромное количество вариантов размещения. Большие отели и камерные гостиницы, базы отдыха, апартаменты, есть даже «глэмпинг» — производное от «гламур» и «кемпинг». Куча кафешек и ресторанов на любой вкус и кошелек.

Материалы по теме На автомобиле в Мурманск: любуемся Заполярьем

Конечно, максимальный выбор предоставляет Мурманск, но и городки поменьше стараются не отставать. Есть выбор и в селе Териберка, куда мы сейчас направляемся. От Мурманска до него 130 км. Две трети пути заасфальтировано, дальше грунтовка. В прошлом году началось строительство капитальной дороги (ее уровень местами поднимают аж на восемь метров). В 2021‑м в асфальт закатают первые 10 км, а через пару-тройку лет — до самой Териберки.

Пока же приходится ехать по узкому и неровному недоразумению, да еще в пургу. Ни зги не видно, и только торчащие по краям обочин оранжевые столбики-вешки помогают ориентироваться . Без них бы точно вылетел на обочину.

В пургу следует быть особенно внимательным, ибо не видно края дороги. Чуть съехал на обочину — переворот обеспечен.

А куковать на дороге не хотелось бы. Во‑первых, ее заметает в считаные часы, и тогда уже на выручку придут не скоро. Во‑вторых, на Кольском водится много диких зверей: медведи, волки, лисы, росомахи. Последние при невеликих размерах очень опасны. Длинными и острыми когтями они ранят добычу, а потом выжидают, когда та ослабнет от потери крови.

Известны случаи, когда росомаха выходила победителем в схватке с медведем. Чтобы избежать встречи с хищниками, местные советуют пешим туристам передвигаться, включив музыку на телефоне через внешний динамик . Зверье будет обходить за километр.

Новый Nissan X‑Trail — скоро у нас? Летом прошлого года в США дебютировал Nissan Rogue (там имя X‑Trail не в ходу) нового поколения. При прежней колесной базе и ширине кузова, он стал чуть короче и ниже предшественника. А главное — округло-плавные формы сменились угловатыми, которые машине очень идут. Салон получил виртуальную панель приборов, проекционный дисплей и джойстик вариатора (раньше был селектор с механической связью с коробкой передач). Перехода на турбодвигатели не случилось — для модели заявлен известный по нынешней модели атмосферник 2.5. На российский рынок новый X‑Trail выйдет не раньше 2022 года.

Териберка и ее фишки

Бывший рыбацкий поселок после развала СССР пришел в упадок и превратился в село. Когда-то здесь проживало почти пять тысяч жителей, а сейчас нет и тысячи.

Прибывающие автомобилисты должны помнить: АЗС тут нет. Местные заправляются из бочек. Отдела ГИБДД тоже нет. На оформление аварии экипаж гаишников едет из Колы (город-спутник Мурманска). Иногда он появляется только на следующий день.

Еще недавно здесь царила безнадега и тлен: работы нет, инфраструктура пришла в негодность. Но негативная ситуация начала выправляться — в Териберку массово поехали туристы. Почему? Это единственный населенный пункт на Кольском непосредственно на берегу Баренцева моря. За последние несколько лет тут появилось несколько гостиниц и кафе со свежайшими морепродуктами — пальчики оближешь! Местные стали организовывать экскурсии — посмотреть на кладбище погибших кораблей (на самом деле это отработавшие свое деревянные рыбацкие лодки), пляж «Яйца дракона» с огромными вылизанными морем валунами, а с марта по ноябрь — на заплывающих сюда китов.

Пляж «Яйца дракона» усыпан валунами, которым за долгие годы морские волны придали округлую форму. Очевидцы уверяют, что ночью в них причудливо отражается северное сияние, из-за чего кажется, что это глаза драконов.

Главная зимняя фишка — Северное сияние. Особенно его ценят молодые парочки из Китая — у них поверье, что зачатый при Северном сиянии ребенок будет счастлив и удачлив. Некоторые, чтоб сделать сказку былью, живут здесь неделями. Ну а у нас столько времени нет — возвращаемся в Мурманск.

X‑Trail 2020: для путешествий подходит?

Материалы по теме Семейный тест Nissan X-Trail: придирки и глюки

По дороге в аэропорт разговорился с водителем автобуса. Оказалось, Сергей родом из Волгоградской области — остался в Мурманске после армии. Всем тут доволен, только солнца мало. Каждое лето ездит с семьей к родителям — позагорать и поплавать в теплой Волге. По его словам, почти все местные проводят отпуск на юге. Многие едут на машинах. ­Поэтому тут в цене автомобили с просторным салоном и багажником. Ну и чтобы привод был полным — зимой без него никуда.

Этим запросам X‑Trail вполне отвечает. Недостает разве что современных водительских ассистентов — адаптивного круиз-контроля и функции удержания в полосе. Конкуренты (Toyota RAV4, Subaru Forester, Skoda Kodiaq) такое оборудование предлагают. Да и на зарубежных рынках эти системы на X‑Trail ставят.

Домашний уют в путешествии обеспечит стильный аэродинамичный автобокс или багажник. Большой выбор аксессуаров в магазине «За рулем» и интернет-магазине.

При наличии водостока лобового стекла грязь и вода с ветрового стекла равномерно уводятся вверх, не позволяя загрязнять боковые стёкла даже в самую сильную непогоду.

Фото: Юрий Тимкин и Nissan