Длительный тест Nissan X‑Trail: один, но большой недостаток

Семнадцать литров на сотню! Такой средний расход топлива высветил бортовой компьютер Икс-Трейла после нескольких дней езды по городу. Хорошо еще, что этого обжору можно кормить «девяносто вторым», иначе редакционный бюджет в трубу вылетел бы.

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Niss an X‑Trail

Изготовитель — ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», Россия

Год выпуска — 2018

В эксплуатации «За рулем» — с марта 2019 года

Пробег на момент отчета — 18 000 км

Видимо, придется жить с вечно нажатой кнопкой Ecо — в этом режиме удается хоть немного умерить топливный аппетит. Впрочем, ездить с эконастройками не только выгоднее, но и комфортнее — педаль газа становится более «растянутой», не надо филигранно работать правой ногой, чтобы плавно тронуться со светофора или продернуться в пробке на полметра.

Nissan X‑Trail

На трассе даже при довольно высокой средней скорости победоносно удерживаю расход в пределах десятки. X‑Trail прекрасно демонстрирует характерную особенность современных автомобилей — очень существенную разницу между городскими и загородными показателями расхода топлива. И дело не в загруженных дорогах Москвы. Из-за ужесточенных экологических настроек моторы стали потреблять больше топлива в переходных режимах, которых куда больше в городском цикле движения. Кроме того, в коробках появились «экономичные» высшие передачи, позволяющие автомобилю двигаться по трассе с высокой скоростью на низких оборотах двигателя, благодаря чему расходуется меньше топлива. Например, у Икс-Трейла при 120 км/ч стрелка тахометра недотягивает до 2000 об/мин.

За несколько месяцев я так и не смог привыкнуть к системе кругового обзора — ориентироваться по зеркалам во время маневров надежнее. Камера заднего вида — вещь полезная. Она помогает ловить миллиметры на парковке.

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В паре с 2,5‑литровым атмосферным мотором работает вариатор Jatco JF016E. Дуэт хорошо натренирован для обычного повседневного передвижения. Забавно следить по постоянно гуляющей стрелке тахометра за тем, как управляющая электроника в зависимости от нажатия на газ и рельефа местности плавно меняет передаточное отношение в бесступенчатой трансмиссии и обороты двигателя. Так, наверное, эффективнее, чем с фиксированными передачами. Но почему это не отражается на экономичности?

С комфортом езжу не только по асфальту. Непролазное бездорожье штурмовать не приходилось, зато пробирался там, куда на обычном легковом автомобиле лезть не стоит. Быстро находишь положение педали, чтобы ползти внатяг с минимальными пробуксовками. Даже не обязательно включать режим Lock (когда электрогидравлическая муфта заблокирована, а тяга распределяется поровну между передней и задней осями) — электроника и в автоматическом режиме четко реали­зует крутящий момент на всех четырех колесах.

А вот спурты не самая сильная сторона Икс-Трейла. Разгон до сотни за 12,5 секунды меня удовлетворяет, но от 171‑сильного мотора ждешь большего.

Один из эргономических просчетов: не подсвечиваются клавиши на двери. В темноте приходится действовать вслепую или включать салонный свет, чтобы опустить стекло или разблокировать двери.

Обязанности отца заставляют проверять удобство пользования детским креслом в каждом автомобиле. X‑Trail получает четверку по пятибалльной шкале. Скобы Isofix глубоко утоплены и лишены направляющих, поэтому зафиксировать кресло непросто. Зато ремень сможет защелкнуть даже пятилетний ребенок — спасибо разработчикам за удобное расположение замков.

Прохватить по извилистой дорожке? Это не про X‑Trail. Шасси хорошо подходит для спокойного передвижения со скоростью потока, но не для прыжков из ряда в ряд. При этом придраться особо не к чему — подвеска и рулевое нормально себя ведут. Разве что мелкокалиберные неровности могли бы не так подробно передаваться в салон.

Наш X‑Trail в верхней комплектации LE Тор максимально нафарширован электронными системами, облегчающими жизнь водителю. Но иногда начинаешь жалеть, что их так много на одного тебя. Например, абсолютно без причины может запаниковать система кругового обзора — чаще всего это происходит в дождь. Пару раз не вовремя просыпалась система автоторможения — правда, быстро спохватывалась, отпускала свою электронную уздечку и не создавала опасных дорожных ситу­аций. Часто перевожу в ручной режим климат-контроль — в автоматическом он очень долго устанавливает в салоне комфортную температуру. Причем вне зависимости от того, чтó за бортом — мороз или зной.

Багажник у немаленького Икс-Трейла не шибко вместительный. Хочется раздвинуть его в высоту и ширину. Много полезного пространства съедают массивные колесные арки с направляющими для «постройки» многоэтажного органайзера. Тот случай, когда вместимость принесена в жертву функциональности.

Открыть багажник Икс-Трейла можно четырьмя способами: нажав кнопку на пятой двери, на пульте, в салоне или махнув ногой под бампером. Правда, бесконтактный способ срабатывает, лишь когда проводишь ногой из угла в угол.

В подполье тоже особо не разгуляешься, но необходимую в дороге мелочевку сюда ­сложить можно.

Три года назад к нам на тест светодиодных фар попал Nissan X‑Trail c Bi-LED-фарами. Основная претензия была к ближнему свету — он оказался уж больно «ближним». На это жаловались и многие покупатели. На рестайлинговых машинах фары модернизировали, снабдив вдобавок механизмом, который при повороте руля отклоняет пучок на 15 градусов вправо или влево. Теперь ближний стал бить дальше. Граница «света и тьмы» осталась резкой, но напрягает значительно меньше вследствие лучшей дальнобойности. Тем более что неплохо работает автоматика, которая переключает режимы фар. Она, как и раньше, чуть медлит с переходом на дальний, зато на ближний переключается быстрее, чем я успеваю среагировать и дотянуться до подрулевого рычага, - при этом исправно отслеживает не только встречные, но и попутные автомобили, не распыляется на одиночные уличные фонари и прожекторы, зато переключается при въезде в освещенный населенный пункт. Ездить с такими фарами комфортно и безопасно, причем даже на высоких скоростях.

Нравится ли мне Nissan X‑Trail? Он неидеален и, пожалуй, этим мне интересен. С одной стороны, надежный и комфортный автомобиль, что называется, на все случаи жизни. С другой — он постоянно подкидывает пищу для размышлений и множество поводов о нем написать. И я рад поделиться этой информацией и с читателями, и с представителями российского завода Nissan. Они из разных источников получают отзывы владельцев Икс-Трейлов, анализируют их и по возможности устраняют недочеты.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (12 000–18 000 км)*

Расходы на содержание: 12 000–18 000 км 29 152 руб.

Из них на бензин (АИ-92, AИ-95, средний расход 11,1 л/100 км) 29 152 руб.

Стоимость 1 км пробега 4,86 руб.

* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.





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