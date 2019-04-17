Наша читательница Дарья из Сухума купила Nissan X-Trail в салоне полтора года назад. За это время ей пришлось стать настоящим автомобильным экспертом. Теперь Дарья знает все о том, во сколько вам обойдется эвакуатор из Абхазии до Сочи, как долго ждать новый стартер по гарантии и почему в современном мире лучшие «друзья» девушек — это официалы.

Досье

Имя: Дарья Казакова

Возраст: 27 лет

Город: Сухум, Абхазия

Должность: менеджер по закупке лома (в настоящий момент в декретном отпуске)

Автомобиль: Nissan X-Trail, кроссовер, 2.5 (171 л.с.) SE+

Пробег: 40 тыс. км

Долгие проводы

«Права я получила, как только мне исполнилось восемнадцать лет. С того момента у меня в собственности были самые разные авто, начиная от малолитражек типа Peugeot 107 и заканчивая хэтчбеками — как, например, Volvo V40 Cross Country . Последняя машина — просто моя любовь. В Volvo мне нравилось всё: комфортный, безопасный и очень динамичный авто, который на трассе „делал“ практически любого соперника. Однако с появлением дочери от машины пришлось отказаться из-за того, что там очень маленький багажник. Серьезно, его практически нет. Так что, как бы мне ни было жалко, но нам пришлось распрощаться.

Надо заметить, что наше с Volvo расставание было трудным. Работа моего мужа предполагает частые переезды не то что из города в город — из страны в страну. Так случилось и в тот раз. Мы жили в Мурманске и как раз задумались о продаже, когда узнали, что в скором времени нам предстоит перебраться в Абхазию. Новость застала нас врасплох. Понятное дело, продать машину там за хорошие деньги будет нереально, ведь Volvo в Абхазии вообще не понимают и не принимают. Для наглядности: за полтора года, что я живу в стране, видела машины этой марки от силы пару раз.

Trade-in — дело тонкое

И вот муж уехал в Абхазию, а я осталась в России продавать Volvo. Делать это решила в Краснодаре, где живут мои родители, а потому самостоятельно пригнала туда авто из Мурманска. Недели три объявление о продаже висело на Avito — ни единого звонка. Я поняла, что такими темпами можно ездить на Volvo еще ближайшие лет сто, и решила сдать авто по программе trade-in. Сперва обратилась к официальному дилеру Kia — рассматривали покупку Kia Sorento. Менеджеры с недоверием осмотрели мое авто и фыркнули что-то вроде: «Блин, Volvo… ее же вообще потом не продать». В итоге авто, рыночная стоимость которого на тот момент составляла около миллиона рублей, мне оценивают в 680 тысяч и предлагают доплатить за Sorento «всего-то» полтора миллиона. Сумма для нас внушительная, а в кредит мы принципиально залезать не хотели.

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Пошли другим путем — я поехала в Nissan-центр. Честно скажу, они меня подкупили своей скидкой по trade-in в 200 тысяч. Прибавьте к этому то, что мою машину оценили уже в 868 тысяч, и вы получите полноприводный Nissan X-Trail в комплектации SE+ c допами в виде камеры заднего вида, парктрониками и прочими «плюшками». Доплата была меньше миллиона, и нас это полностью устроило. Кстати, отдельно пришлось выложить 20 тысяч за единственный во всей гамме платный цвет «белый перламутр». В салоне меня заверили, что это наиболее удачное покрытие, на нем вообще не бывает сколов. Я, наивная, поверила.

Купила я X-Trail и благополучно перебралась на нем с дочкой в Абхазию. Первый год с машиной не было вообще никаких проблем. Эксплуатировали мы ее аккуратно, на бездорожье выбирались разве что один раз, когда были в отпуске в Сочи и нам пришлось заехать на песчаный пляж. Надо отдать должное X-Trail: тогда полный привод показал себя весьма достойно.

Дым из-под капота

Спустя год в один прекрасный день у меня под капотом начался какой-то стук. Признаться, я не слесарь и не автомеханик, а потому происхождение его самостоятельно определить не смогла. Вечером муж собрал консилиум из соседских мужиков. После долгого осмотра был вынесен вердикт: с машиной все плохо. Что именно, непонятно, а потому надо гнать авто к официалам. Наутро из-под капота и вовсе повалил дым. Стало понятно, что медлить нельзя.

Дальше начинается самое интересное. Машина у меня на гарантии, но загвоздка в том, что в Абхазии нет ни одного сервисного центра Nissan. Ближайший находится в Сочи, и ехать до него примерно три часа.

«Вам просто не повезло…»

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Владельцы Nissan знают, что для них предусмотрена специальная программа помощи на дорогах Nissan Assistance. Сломался в пути — нажимаешь в машине специальную кнопку «SOS», и за тобой приезжает эвакуатор, чтобы отвезти в ремонт. Реально удобная вещь… если ты не живешь в Абхазии

— одной из немногих стран, где такая программа не действует.

Позвонила в службу поддержки. Милая девушка-оператор посоветовала мне за свой счет доставить авто до Адлера (на секундочку, это больше 120 км), а там уж меня подхватят на фирменном эвакуаторе и отвезут в Сочи (расстояние в 29 км. — Прим. ЗР). Естественно, так делать я не стала и заказала эвакуатор в Абхазии. Поездка до Сочи обошлась мне в 20 тысяч рублей. Стоит ли говорить, что эти деньги мне никто не компенсировал. Все, что я получила, — сострадающие лица сотрудников сервиса и фразу: «Вам просто не повезло, что вы сломались в Абхазии». Диагностика показала, что у меня накрылся компрессор кондиционера. Заменили мне его по гарантии, но есть один неприятный нюанс — я осталась без машины на три недели. Именно столько пришлось ждать запчасть.

Заменив компрессор, я, можно сказать, выдохнула. Ну, думаю, черная полоса закончилась. Как же я ошибалась. Проходит совсем немного времени, и у меня стал скрипеть руль. Решила, что это ерунда, пускай себе скрипит — машина же едет? Вслед за скрипом начался дикий стук в задней подвеске. Буквально на каждой кочке. Тут я уже забеспокоилась и поехала к официальному дилеру в Новороссийск (на тот момент мы были там с мужем в отпуске). Оказалось, что под замену задние сайлент-блоки. Ждать деталь снова надо пресловутые три недели, но у нас не было столько времени в запасе — мужу надо было возвращаться в Абхазию. Так мы с декабря и ездим со стуком.

И снова здравствуйте

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Но и это еще не все. Очередной кошмар начался 6 января, в Сочельник. Мы с подругой посетили церковь, а когда собирались ехать обратно, машина заводиться наотрез отказалась. Сначала решили, что сел аккумулятор. «Прикурили» от соседнего авто — эффекта ноль. Попробовали вставить чужую батарейку в ключ иммобилайзера. Опять бесполезно… Я не буду долго описывать, как эвакуатор за 20 тысяч рублей снова привез меня к моим «друзьям» из автоцентра Nissan в Сочи. Выяснилось, что у меня полетел (внимание!) стартер. Машине полтора года… Комментарии излишни. Видимо, это какой-то заводской брак, потому что я ни разу не слышала, чтобы такая поломка случалась на таком смешном пробеге — 38,5 тысяч км.

Деталь мы ждали — казалось бы, все предсказуемо, но нет — четыре недели. Конечно: зачем хранить запчасти на складе в Москве, если можно напрямую заказывать их из Амстердама? Знакомые предлагали не тратить время и починиться в каком-нибудь кустарном сервисе в Абхазии, но я считаю, что раз машина новая и стоит не пять копеек, то лазить под капот должны только официалы. Потому что неизвестно, какой шараш-монтаж мне подвернется и что они там наремонтируют. Слетит с гарантии — дальше будет видно. Кстати, сейчас авто уже починили. Благо, пока ездим спокойно.

Бесячие полочки и отвратительная шумка

Теперь немного о конструктивных недостатках Nissan X-Trail. Один из них кроется в багажнике. Сразу оговорюсь: лично я в этом особой проблемы не вижу, но знаю, что мужа очень бесят полочки, которые расположены в багажнике по бокам. Непонятно, кто и зачем их придумал. Ничего путного на них не разместишь, зато места они съедают прилично (речь о выштамповках на боковинах для организации двухуровневого пола. — Прим. ЗР). Думаю, если бы производитель их убрал, багажник стал бы гораздо просторнее и функциональнее. Казалось бы, мелочь, но ведь именно из них складывается полная картина.

Еще в X-Trail меня абсолютно не устраивает шумоизоляция. Особенно после Volvo. Об этом пишут на многих форумах, и я знаю, что вещь поправимая. Конечно, надо бы заняться этим вопросом, но, знаете, мне за прошедший год приключений и без шумки хватило. Тем не менее, факт остается фактом: с завода она плохая.

Вменяемый расход

По регламенту в X-Trail нужно заливать АИ-92, но мы заправляемся исключительно 95-м, ведь он лучше по качеству. Большой плюс этого авто — его экономичный расход. По трассе выходит 7–8 литров на 100 км, в городе примерно 10–12. Заправлять всегда стараюсь полный бак, поскольку в Абхазии никогда не знаешь, как скоро тебе снова попадется нормальная заправка. С ними здесь туго — либо наша «Роснефть», либо какие-то непонятные местные компании. Зато бензин дешевле. Литр того же 95-го обходится в 44 рубля.

Тоска по Volvo

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К салону у меня вообще никаких претензий, полностью меня устраивает. Несмотря на то, что машина сама по себе большая, он довольно компактный и мне не приходится демонстрировать чудеса эквилибристики, чтобы, например, достать вещи с заднего сиденья.

Моей маме, которая ездит с ребенком преимущественно сзади, очень нравится, что передние сиденья расположены ниже, чем задние. Таким образом, пассажирам открывается хороший обзор и у них не возникает ощущения, что они сидят в каком-то бункере.

Опять же, сиденья в X-Trail вообще неудобные. Достаточно провести за рулем часа три, и у тебя уже болит спина. С Volvo таких проблем не было вообще — хоть сутками катайся.

Немного огорчает, конечно, и отсутствие таких «приятностей», как электрорегулировка сидений, обогрев руля (на севере это просто must have), а также функции автоматического торможения перед препятствием (речь идет о системе City Safety в автомобилях Volvo. — Прим. ЗР). Кстати, я не исключаю, что нашей следующей машиной снова станет Volvo. Но покупать будем уже просторную XC60. Впрочем, все это пока только планы на будущее. Думаю, еще года два отъезжу на Nissan.

Точка кипения

По десятибалльной шкале ставлю своему X-Trail семерку. Бесит, что машина часто ломается. Причем эти неполадки очень серьезные и надолго выводят авто из строя. Вся моя жизнь состоит из разъездов. Так что для меня машина — это не просто средство передвижения, это мой дом на колесах. Я могу ездить и со скрипучим рулем, и со стуком в подвеске — лишь бы авто было на ходу. А тут совершенно непонятно, откуда такие поломки на новой иномарке. Возможно, мне и вправду достался заводской брак, потому что все предыдущие машины служили, что называется, верой и правдой. Ну и, конечно, оптимизма не добавляет время ожидания запчастей у официального дилера. Извините, ребята, но четыре недели — это уже перебор».

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