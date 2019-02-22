Материалы по теме Какой бензин лучше — 92-й или 95-й? Добрый день! На различных АЗС реализуется, например, 95-й бензин «обычный» и 95-й «улучшенный» (так его позиционирует производитель). Например, на АЗС «Газпром нефть» — 95 и 95 G-Drive. Есть ли разница между ними, включая всяческие улучшения в работе авто, о которых заявляет производитель? Имеет ли смысл переплачивать за 95 G-Drive, может ли автолюбитель объективно почувствовать эту разницу (не разницу в цене) и окупится ли эта переплата заявленными улучшениями? (Евгений) Ответ: Ни один автопроизводитель не требует, чтобы в его машины заливали улучшенный бензин. Топливо необходимо заливать то, которое рекомендовано производителем и указано в инструкции по эксплуатации, а зачастую и на обратной стороне крышки лючка бензобака. Различные улучшения обычно относятся к некоторому повышению моющих свойств топлива. Не может быть в улучшении «зашито» более высокое октановое число, потому что тогда получится, что мы вплотную подойдем к бензину со «следующим» октановым числом. Например, к АИ-98. Рекомендация может быть только одна — всегда заливайте предписанное топливо, причем только на брендовых заправках. Тогда и моющие присадки не потребуются. Другое дело, если вы купили подержанный автомобиль. Вот его следует некоторое время «попотчевать» бензином с улучшенными моющими свойствами или воспользоваться флаконом с очистителем топливной системы. Но с помощью топлива с улучшенными моющими качествами очистка пойдет более плавно и мягко. Ударная доза препарата «из бутылочки» может взбаламутить старые отложения, которые забьют систему питания.

Материалы по теме Обслуживание у неофициалов: есть ли жизнь после гарантии? Добрый день! Расскажите, пожалуйста, поподробнее про АИ-93 (в чем его отличия от АИ-92 или АИ-95 и есть ли они в принципе? Спасибо. Ответ: В ГОСТах указано два метода измерения октанового числа бензинов 1 исследовательский и моторный. По ним обозначения октанового числа соответственно АИ либо А. Сейчас на бензоколонках вы не встретите обозначений бензинов по моторному методу. Теперь обозначение всех бензинов, продаваемых в стране выглядит так: АИ-80, АИ-92, АИ-95, АИ-98. Бензин АИ-93 — это обозначение по старому ГОСТу. Сейчас действует ГОСТ Р 54283–2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации». Если в инструкции к старому автомобилю указано использовать АИ-93, то можно смело заправлять АИ-92 . Если услышите детонацию, а владельцы старой техники обязаны уметь ее слышать, ставьте угол опережения зажигания немного позже или переходите на АИ-95.

Материалы по теме Стоит ли переходить на 92-й? Эксперимент ЗР Здравствуйте, вопрос на извечную тему: все-таки можно лить в Гранту (двигатель 87 л.с., степень сжатия 10,5) 92-й бензин вместо 95-го. Цена на 95-й в облака летит, вот и думаешь тут об экономии. (Alex) Ответ: Инструкция по эксплуатации Lada Granta однозначно рекомендует использовать бензин с октановым числом 95 по исследовательскому методу. Иными словами, только «Премиум Евро-95». При такой степени сжатия автомобиль и должен эксплуатироваться на 95-м бензине. На высокооктановом топливе автомобиль будет ехать немного бодрее, с меньшим расходом топлива и меньшим износом поршневой группы. АИ-92 можно использовать только в крайних случаях.

Материалы по теме Бензиновый Renault Duster против дизельного: считаем расходы Реально ли сэкономить, выбрав дизельную машину вместо бензиновой? (Виктор) Ответ: Расход топлива при эксплуатации дизельного автомобиля будет несколько меньше. На сколько? Это во многом зависит от размера машины. У автомобилей гольф-класса и на бензине-то расход невелик, ну а дизель позволит сэкономить всего литр — полтора топлива на сто километров пробега. А крупные внедорожники и пикапы с дизельными моторами уже позволят сберечь до пяти литров на сотню. Но проблемы с качеством солярки в межсезонье в нашей стране могут перечеркнуть все преимущества от экономии. Отсутствие зимнего топлива на заправке может привести к тому, что, заправившись летним, вы попросту не заведете автомобиль. В ремонте современные дизельные двигатели гораздо дороже бензиновых. Когда вы ездите на новом автомобиле, вы экономите, но, как говорят, дизель не одаривает, а дает взаймы. Вывод однозначен — дизель приемлем только для весьма крупных автомобилей, для остальных — лишняя головная боль.

Материалы по теме Самые выгодные двигатели при капиталке — рейтинг «За рулем» Здравствуйте, «За рулем». Во владении автомобиль Renault Sandero Stepway 2015 г.в., 1.6, 16 кл., пробег 52 тысячи километров. На крышке горловины бака машины наклейка с надписью, что необходимо заливать АИ-95 и выше. Побывав у дилера во время ТО, спросил, можно ли заливать АИ-92 для этого движка. Ответ был такой: «Можно, но в случае ремонта по гарантии, при установлении причины в виде применения АИ-92, в гарантии будет отказано». Почитав форумы, убедился, что многие владельцы Renault таким образом экономят на топливе и их моторы выхаживают большой ресурс. 1. Какой бензин порекомендуете все-таки заливать — АИ-92 или АИ-95 для большего ресурса и наилучшей эксплуатации мотора? 2. Так как на машине не имеется бортового компьютера, нет возможности замерить, на каком бензине машина проезжает большее расстояние при одинаковом качестве и объеме. Действительна ли теория, что заливать АИ-95 выгоднее, т.е., заправив машину на одну и ту же сумму денег, на АИ-95 проедешь большее расстояние, нежели чем на АИ-92? Заранее спасибо! Александр Ответ: На мой взгляд, заливать во французский двигатель К4М девяносто второй бензин — решение неправильное. Целый коллектив конструкторов и испытателей, создавших этот мотор, дали однозначную рекомендацию: 95-й бензин, и точка. Приведу пример из своей практики. Третий год эксплуатирую редакционный автомобиль Lada Largus с таким же двигателем и только один раз заправил 92-й бензин от безысходности. На брендовой заправке. Немного, литров 15. И услышал детонацию. Больше так не делаю и вам не советую. Так что рассуждения об экономии топлива при переходе с 95-го на 92-й просто бессмысленны — угробите двигатель и попадете на капремонт.

Материалы по теме На каких АЗС и чем заправляться: выбирает эксперт «За рулем» Здравствуйте, уважаемая редакция! Владею автомобилем Ниссан Террано 2018 г.в., двигатель 2.0 F4R, полный привод. Ранее эти двигатели развивали 141 л.с., и люди спокойно ездили на Дастерах/Террано на 92-м бензине. Сейчас в этом двигателе 143 л.с., говорят, степень сжатия подняли до 11. И теперь мнения форумчан разделились: кто-то ездит на новых движках, заливая 92-й бензин, и не знает проблем, а кто-то упорно доказывает, что нужно лить только 95-й, иначе с двигателем случится что-то страшное. Производитель, конечно, наклеил бумажки о необходимости заправки 95-м или 98-м бензином. Хотелось бы узнать мнение экспертов, на самом ли деле поднятая степень сжатия и слегка увеличенное количество лошадиных сил требует заправки более высокооктановым бензином, и чем грозит использование 92-го? Безусловно, нужно выполнять требования производителя, но ведь и всегда хочется попробовать сэкономить, главное, чтобы эта экономия не разорила впоследствии. С уважением, Юрий (г. Ульяновск) Ответ: Мотор со степенью сжатия 11 однозначно требует применения высокооктанового топлива. Создатели автомобиля указали топливо, на котором автомобиль должен ездить. О какой экономии может быть речь? Использование бензина с октановым числом 92 вызовет детонацию, которая со временем обрушит перемычки между поршневыми кольцами. Это приведет к сложному и дорогому ремонту. Мало того, на топливе с низким октановым числом система управления двигателем будет смещать угол опережения зажигания в сторону более позднего. На позднем зажигании двигатель потерять мощность и будет склонен к перегреву. Вы будете вынуждены сильнее нажимать на педаль газа. Это приведет к перерасходу топлива. Так что экономии может и вовсе не быть.

Материалы по теме Сколько стоил бензин в СССР и «Жестянка Лиззи» в США — тест на память Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, можно ли применять 92-й бензин на автомобиле, где рекомендован 76-й? Это касается многой автотехники производства СССР. Каковы негативные последствия такой замены, насколько они критичны при повседневной эксплуатации? (Илья) Ответ: На мой взгляд, можно. По опыту знаю, что на Волги и Москвичи с дефорсированными двигателями, предназначенными для бензина с октановым числом 76, устанавливали газобаллонное оборудование и благополучно эксплуатировали машины по много лет. А у газа октановое число немного больше ста единиц. Кроме регулировок газового оборудования, обязательно регулировали угол опережения зажигания. Все машины тех времен легко позволяли сделать это. Так что ничего не мешает заправлять машину тех лет 92-м бензином и немного увеличить угол опережения зажигания. Владельцы машин производства СССР должны уметь делать такую процедуру с закрытыми глазами.

Материалы по теме 5 главных отличий хорошей АЗС от плохой Добрый день, редакция! Прошу Вас разъяснить момент, связанный с качеством корейских катализаторов. Поговаривают, что плохой бензин его разрушает. Какое топливо использовать, если можно 92-й и 95-й. Какова вероятность сохранить двигатель и катализатор, если заправляешься постоянно на АЗС Шелл? Спасибо! С уважением! Андрей. Ответ: В инструкции к корейским автомобилям встречается фраза: «Для обеспечения оптимальных рабочих характеристик автомобиля рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом 95. Допускается использовать неэтилированный бензин с октановым числом 91–94, но при этом возможно небольшое ухудшение рабочих характеристик автомобиля». То есть производитель разрешает использовать оба топлива. Топливо на АЗС Shell отличается высоким и стабильным качеством. Поэтому никакой угрозы бензин с меньшим октановым числом для двигателя и каталитического нейтрализатора не представляет . А вот автомобиль свои характеристики немного потеряет. Вы как владелец корейского автомобиля с допусками на октановое число топлива находитесь в очень хорошем положении. Можете попробовать поездить и на том топливе, и на другом, и выбрать вариант, который понравится. Но очень советую, не экспериментировать с заправками: только солидные бренды!