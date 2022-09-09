Назван беспроблемный кроссовер за 1,5 млн

На вторичном рынке автомобилей немало, но не все их версии можно назвать беспроблемными. У одной мотор подводит, у другой — коробка передач. Но есть оптимальные версии, о которых рассказывает эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев.
В этот раз он указал на оптимальную версию популярного кроссовера Kia Sportage 2016–2021 годов выпуска, купить которую можно по цене от 1 441 000 до 2 318 000 рублей.
Это кроссовер с двухлитровым бензиновым мотором, автоматической или механической коробкой и без системы полного привода. Такие версии и по цене доступнее других, и не будут тяготить нового владельца вложениями в ремонт и обслуживание.
Атмосферный двигатель G4NA 2.0 (150 л.с.) способен выхаживать 300 тысяч километров, но, естественно, при должном обслуживании: никаких резких разгонов на непрогретом моторе, преждевременная замена масла и тому подобное. Лучше предпочесть вариант 2017 года выпуска или моложе — тогда в мотор добавили дополнительные масляные форсунки, что исключило риск появления задиров на стенках цилиндров.
При необходимости этот двигатель можно перегильзовать, хоть такая операция и не предусматривается производителем. Единственное же слабое место — водяной насос.
Шеститупенчатые механика M6CF4 и автомат A6MF1/A6MF2 беспроблемные от слова «совсем». Поэтому больше внимания стоит уделить сохранности кузова, а не им.
О других особенностях этой версии Kia Sportage и других читайте в оригинальной статье Сергея Зиновьева «Назван свежий (и недорогой) кроссовер без особых проблем».
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Фото: Kia