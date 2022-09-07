3 самых экономичных и надежных кроссовера до 1,5 млн рублей

Просто экономичных - много, просто надежных - немало. Эксперты «За рулем» нашли на вторичном рынке автомобили с оптимальным сочетанием этих качеств.

Народ десятками тысяч покупает Нивы и Патриоты. Выходит, расход топлива при выборе автомобиля для большинства населения — фактор малозначимый? Однако за ценами на бензоколонках почти все следят.

Значит, траты на топливо все же имеют значение. И, конечно, все предпочли бы Патриот, поглощающий восемь, а не 16 л на сотню, если имелся бы выбор.

Базовые соображения

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При покупке нового автомобиля с поиском оптимального баланса надежности и экономичности особых проблем нет. По факту самый экономичный вариант — малообъемный дизель с вариатором. Но дизель дороже, чем бензиновый мотор. И покупка машины с дизелем окупается (теоретически) за счет экономии топлива на пробегах свыше 100 тысяч км. К этому времени, не исключено, придется менять форсунки, ТНВД, турбину и что-нибудь еще. Ну и что мы так сэкономим?

На вторичке тем более нет смысла покупать дизель именно ради экономии на топливе. Особенно в сочетании с вариатором, который после 100 тысяч км может развести на ремонт под двести тысяч рублей. Да за всю свою карьеру вариатор не наэкономит столько топлива!

В общем, дизели и вариаторы отпадают, если мы реально хотим минимальных трат. А заодно и бензиновые «турбо» — едят они в среднем меньше атмосферников, но всякой затратной возни с ними намного больше. И сочетаются нередко именно с вариаторами да роботами.

Что ищем?

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Если речь о поиске наименее затратного и наиболее практичного кроссовера, то он должен быть оснащен неприхотливым атмосферным мотором, механической коробкой и, увы, приводом на одну ось. Полноприводный расходует больше топлива, даже если никогда не подключать вторую ось, — он заведомо тяжелее. И редуктор с раздаткой еще обслуживать.

Вот такие и попробуем найти среди бэушного изобилия.

Ориентиры:

надежный и относительно маложрущий мотор;

живучая коробка;

4х2;

не старше 10 лет;

пробег не выше 100 тысяч км;

не дороже 1,5 млн рублей.

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Интересные вещи обнаруживаются. Например, кроссоверов с МКП на вторичке — менее 20% от всех предложений. Маркетологи скоро совсем отучат нас работать левой ногой…

И не такой уж обширный выбор. У «первого» Тигуана, например, МКП и 4х2 сочетаются только с капризным турбомотором 1.4. У Мокки неплохой мотор 1.8, но слишком ломкое навесное оборудование и не очень надежные коробки. У RAV4 двух актуальных поколений пара «МКП и 4х2» настолько редкая, что искать ее придется в соседних городах. Бензиновые двигатели Дастера не особо подходят под описание «экономичный».

Но все же дельные варианты есть.

Продолжение — на следующей странице.