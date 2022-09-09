Что будет с шинами? Какие детали брать про запас? Делать ТО или подождать?

А может, перебрать подвеску, пока есть запчасти? Как уберечься от подделок? Эксперт «За рулем» все выяснил и ответил на все вопросы.

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Запчасти на Лады подорожали за полгода на 33%. Но подорожание неоднородно. На одни группы запчастей цена поднялась несущественно или вовсе осталась прежней, зато на другие — рост в три-пять раз!

В число «других» вошли, к примеру, моторные масла и шины некоторых марок. В наибольшей степени рост цен коснулся сложных высокотехнологичных изделий — элементов систем питания или светодиодной оптики.

Подорожание ходовых оригинальных запчастей для большинства иномарок — в диапазоне 50–80%. Исключение — премиальные немецкие и японские бренды, для них цены выросли больше.

Но сейчас самое страшное даже не цена, а сам дефицит запчастей . Чего ожидать? Делать ТО и перебирать подвеску сейчас или подождать полгода?

Параллельный импорт выручит?

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Причины подорожания: затруднительно пригнать фуру из Европы, усложнилась доставка контейнеров из всех других стран. Нарушение ритмичных поставок вызвало дефицит, а дефицит вызвал высокие цены. Высокие цены и неопределенная ситуация, как мы понимаем, очень выгодны продавцам и сервисным центрам.

Многие эксперты дают мрачный прогноз: осенью начнутся самые тяжелые времена. Когда полностью изведут прежние запасы.

Но возможно и иное развитие событий. Как раз к середине осени может набрать мощь параллельный импорт.

Большинство фирм, производящих автомобильные запчасти, не попадают под санкции. На их поставки в Россию никаких ограничений нет. Проблема — в логистике. Можно ожидать, что главным и устойчивым хабом по переброске крупных партий запчастей из Европы станет Турция.

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Еще более вероятно, что произойдет плавное реструктурирование рынка.

Одними из крупнейших источников автомобильных компонентов для России были компании из Германии и Японии. Но часть товаров везли прямиком оттуда, где их производят, — из Китая, там сконцентрированы заводы практически всех именитых фирм.

Теперь же лидерами по импорту, скорее всего, станут Китай, Турция, Южная Корея. Возможно, привезут точно такие же, неотличимые компоненты, изготовленные на тех же заводах, но под другими, «местными» брендами.

БЕРЕГИТЕ МОТОРЫ

Аналитическое агентство Gruzdev-Analyze в конце весны опубликовало итоги опроса сетевых СТО: нехватка каких компонентов ощущается наиболее остро. Любопытно, хотя выборка неполная. Например, не упомянуты кузовные детали и стекла, которые весной также были в дефиците — особенно для новых и редких моделей.

Дефицит на СТО

Детали двигателя 64%

64% Моторные масла 47%

47% Свечи зажигания 44%

44% Фильтры 42%

42% Электрооборудование 40%

40% Тормозная система 38%

38% Амортизаторы 32%

32% Приводные ремни 24%

24% Подвеска, рулевое управление 20%

Товары — почтой

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У официальных дилеров проблема стоит острее, чем у неофициалов, — статус обязывает обеспечивать клиентов оригинальными запчастями. Сказать, что это совсем невозможно, нельзя. При желании достать можно всё что угодно. Двигатели в сборе для почти любой европейской или японской модели можно заказать, например, в Финляндии. Финским дилерам, кстати, запретили обслуживать клиентов из России — и там это контролируют. Но в Суоми есть и неофициалы. Заказ придет по почте. Ожидание растянется на 6–10 недель, и будет дороже — «удлиненная» доставка плюс маржа посреднику.

Для многих владельцев такие сроки (и цены) неприемлемы, чем и пользуются дилеры, в уместных случаях предлагая установку неоригинальной или даже «подержанной» детали. Например, если речь о замене бампера — нового в наличии нет, но на площадке трейд-ин с пяток наберется. Понимая расклад, клиенты легко соглашаются на бампер с годовалой машины. И, в общем, правильно делают. Бампер — не форсунка и не тормозной диск, послужит!