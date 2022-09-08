7 нарушений ПДД, которые могут нас разорить

На эти пункты Правил водители часто не обращают внимание и нарушают чуть ли не ежедневно. А между тем, за каждое предусмотрен штраф, а в некоторых случаях и прав лишиться можно.

1. Превышение скорости

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Нарушение считается наиболее частым в нашей стране.

Штраф зависит от величины превышения:

За превышение на 20–40 км/ч — штраф 500 ₽;

40–60 км/ч — штраф 1000–1500 ₽;

60–80 км/ч — до 2500 ₽ или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Если же превышение скорости произошло более чем на 80 км/ч, то права изымаются на полгода. Если нарушение выявлено не инспектором ГИБДД, а при помощи средств фотовидеофиксации, то штраф, отправленный письмом, составит 5000 ₽.

2. Мобильный телефон и ремень безопасности

В столице наблюдается всплеск штрафов за непристегнутый ремень и за разговор по мобильному в процессе управления транспортным средством. Причина в том, что подобные нарушения уже выявляются системами фотовидеофиксации. К тому же количество камер в Москве постоянно растет.

За непристегнутый ремень безопасности можно получить штраф 1000 руб. От наказания не спасают и водительские хитрости, когда накидывается только верхняя часть ремня, а поясная часть остается за спиной водителя. В ряде случаев камеры способны распознать такую манипуляцию.

Разговор по телефону будет стоить еще дороже. Штраф составит 1500 ₽, даже если просто держать телефон руке.

ГИБДД напоминает, что использование телефона увеличивает риск ДТП в 4 раза. При наборе текстового сообщения — в 6 раз.

3. Несоблюдение дистанции

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9.10 ПДД. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

Таким образом, Правила не регламентируют безопасную дистанцию в цифровом выражении. Если ДТП не произошло, значит дистанция была безопасной.

Несоблюдение дистанции — предпосылка многих аварий. Опытные водители советуют выбирать безопасное расстояние до впередиидущего транспорта с учетом половины величины скорости, то есть если вы движетесь со скоростью 50 км/ч, то дистанция должна быть 25 м. Очевидно, что такая рекомендация подходит больше для движения по загородной трассе и неприменима в большом городе. В ряде случаев вы просто не сможете держать такую дистанцию, так как между вами и впередиидущим автомобилем будут постоянно перестраиваться из соседнего ряда другие водители.

Еще один метод выбора дистанции называется «правило двух секунд». Необходимо зафиксировать на обочине столб или дорожный знак. После того как этот объект минует впередиидущее транспортное средство, нужно отсчитать две секунды. Наиболее точно это можно сделать произнеся про себя «сто двадцать один, сто двадцать два». При неблагоприятной дорожной обстановке показатель нужно увеличить в 2,5–3 раза, соответственно на 5–6 секунд.

4. Проезд на запрещающий сигнал светофора

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Одно из самых опасных нарушений ПДД.

Согласно ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ нарушителю грозит штраф 1000 ₽. В случае остановки машины после пересечения стоп-линии полагается штраф 800 ₽. При повторном аналогичном нарушении в течение года штраф составит уже 5000 ₽. В случае выявления нарушения инспектором ГИБДД можно стать пешеходом на срок от 4 до 6 месяцев.

Следует учесть, что попытка проскочить на желтый сигнал светофора, который сменяет зеленый, также считается нарушением, ведь желтый наравне с красным считается запрещающим сигналом. Однако на деле за проезд на желтый не штрафуют.

Имейте в виду. В случае проезда на запрещающий сигнал реверсивного светофора нарушение определяется как выезд на полосу встречного движения.

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