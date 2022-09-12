Какие полироли от чего защищают: виды и способы нанесения

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Любой автолюбитель знает, что кузов — самая важная и дорогая часть транспортного средства. От его состояния зависит не только внешний вид машины, но и управляемость, а также ее пассивная безопасность.

Но восстановление поврежденного после аварии или съеденного ржавчиной корпуса потянет на неприличную сумму в рублях. Впрочем, чтобы сэкономить на ремонте или оттянуть его, можно воспользоваться современными средствами автохимии.

Современные технологии позволяют привести кузов в состояние, близкое к идеальному, без специального оборудования и поездок в кузовные мастерские

Еще наши отцы и деды всячески старались сохранить кузова своих «Жигулей», «Москвичей» и «Волг» в первозданном виде как можно дольше. Машины тогда покупались с расчетом на долгие годы — практически на всю оставшуюся жизнь, поэтому за корпусом ухаживали особо тщательно. Ведь тот же мотор или коробку передач можно перебрать в соседнем гараже у дяди Васи, а вот качественно подготовить и покрасить машину было довольно муторно — очереди в автосервисы тогда исчислялись многими месяцами, а иногда даже годами. Да и деньги за эту услуги просили весьма немалые.

Дело в том, что лакокрасочное покрытие кузова непосредственно контактирует с окружающей средой, принимая на себя все удары: летящие с дороги песок, пыль и камни, насекомые, птичий помет и ультрафиолет летом, реагенты, соль и перепады температур зимой. Ясное дело, что после таких атак краска тускнеет, стареет и покрывается микротрещинами, через которые влага и химия приникают непосредственно к металлу и разрушают его.

Дорожный пескоструй и соли способны уничтожить лак.

Вот и старались оберегать кузов кто во что горазд: тогда, в пору тотального дефицита, это сделать было очень сложно, и использовались подручные средства — от пушечного сала и отработанного моторного масла до жидкого антикоррозионного средства («мовиля»), используемого на СТО в советские времена. Теперь же полки магазинов запчастей ломятся от всевозможных полиролей для защиты или восстановления ЛКП кузова. Вот только какой из них выбрать?! Здесь еще играет роль цена — средство с известным именем, естественно, будет дороже. Это с одной стороны, а с другой — дешевый препарат может не справиться с поставленной задачей, и это будут просто выброшенные на ветер деньги.

Среди существующих производителей средств для ухода за автомобилем можно отметить RUSEF. Это российский производитель средств для ухода за автомобилем. Его составы разрабатываются по самым современным технологиям, но с учетом наших реалий: сложные климатические условия (солнце, реагенты, перепад температур), большой возраст автомобилей, длинные пробеги. И, самое главное, средства RUSEFF стоят на порядок дешевле импортных, ни в чем не уступая им по качеству и эффективности. К тому же в 2021 году RUSEFF победил в номинации «Автохимия» и «Автокосметика года» в рамках Премии «Автокомпонент года», в состав экспертного жюри которой входили технические специалисты ФГУП «НАМИ».

Если автомобиль еще довольно свежий, но краска уже немного поблекла и потускнела, а времени для посещения техцентра у вас нет, рекомендуем остановиться на экспресс-препарате «Влажный полироль» RUSEFF. Он легко наносится и без особых усилий располировывается, проникая в поры лакокрасочного покрытия (ЛКП), запечатывая их и тем самым блокируя доступ влаги к металлу. После буквально 10-минутной обработки полироль создает на лакокрасочной поверхности стойкий защитный водоотталкивающий слой.

Это быстродействующее средство подходит для полировки как влажной, так и сухой поверхности, придает автомобилю стойкий бриллиантовый блеск и обновляет ЛКП старых машин, нивелирует мелкие царапины и сколы, выравнивает плоскость светоотражения.

Подходит для всех типов покрытий, в том числе «металлика», «перламутра» и «хамелеона».

Для автомобилей black как нельзя лучше подойдет «Полироль черный глянцевый». Средство быстро и легко растирается по поверхности, придавая ему яркий глянец, скрывает мелкие царапины и сколы, заполняя их пигментированным составом и выравнивая плоскости светоотражения. Такой эффект называют зеркальным — он достигается благодаря тому, что воск ложится ровным слоем, на всей поверхности которого преломление световых лучей становится одинаковым. Кроме того, полироль покрывает ЛКП стойким защитным слоем с водоотталкивающими свойствами и создает долговременную защиту от дождя и снега, дорожных реагентов и ультрафиолетовых лучей. Подходит для всех типов покрытий, в том числе «металлика», «перламутра» и «хамелеона». Продукт прекрасно подойдет для использования в любом климатическом регионе России, особенно пригодится жителям крупных городов, где дороги зимой поливаются реагентами.

Также эффективно и надежно консервирует лакокрасочное покрытие и убирает мелкие сколы и царапины защитное полимерное покрытие кузова. Оно столь же уверенно отталкивает воду и защищает от дорожной химии, уберегает от губительного воздействия ультрафиолета и подходит для всех типов покрытий, кроме матовых лаков. Но вот полимерная основа препарата создает прочную защитную плёнку, снижая риск образования микроцарапин на поверхности лака. При втирании он заполняет все трещинки, микроскопические поры и царапины, выравнивая структуру поверхности, что полностью исключает проникновение влаги. В результате капли дождя и жидкой грязи не задерживаются на поверхности кузова, а стекают вниз. Поэтому полимерное покрытие значительно более прочное, чем восковое — его сложно смыть водой, и оно выдерживает 3–5 моек.

Полироль с воском карнаубы считается самым профессиональным и непревзойденным по эффективности. действует по общему принципу: глубоко проникает в поры и микротрещины, запечатывает их, блокируя доступ влаги непосредственно к металлу. Тем самым создает на ЛКП стойкий водоотталкивающий слой. Обработанный таким средством автомобиль легко противостоит реагентам, битуму, крошкам материала дорожной разметки, древесной смоле, птичьему помету — ничто не навредит защищенной поверхности, и этот эффект сохранится после 5–7 моек. К тому же машина после обработки еще долго выглядит как новая, сверкая зеркальным блеском и насыщенным цветом. Да и сам процесс нанесения воска простой — его легко можно сделать самостоятельно, а заодно получить удовольствие от блестящего результата.

Отдельного упоминания заслуживают средства для устранения локальных дефектов, таких как, например, досадные мелкие царапины и портящие настроение потертости на кузове. В арсенале компании RUSEFF есть препараты и для этих целей. Так, «Паста от царапин» предназначена для простого и быстрого устранения неглубоких царапин и потёртостей на лакокрасочном покрытии. Паста подходит для всех типов ЛКП, включая «металлик», «перламутр» и даже «хамелеон». Она удобна в применении — легко наносится, быстро подсыхает и отлично располировывается как вручную, так и с применением механизированных средств.

В российских условиях эксплуатации из-за обильного применения антигололедных компонентов очень быстро приходит в негодность хромированное покрытие внешних элементов автомобиля. Полироль для защиты хрома быстро и эффективно устраняет пятна въевшейся грязи, потускнение, ржавчину и окисление, следы изношенности, придавая декоративной отделке корпуса, металлическим бамперам и дискам колес зеркальный блеск. Инновационный состав смеси, разработанный нашими химиками, обеспечивает надежную защиту от пыли, грязи и влаги.

Средство очень простое в применении, а одной обработки достаточно на 5–7 моек благодаря отличным водо- и грязеотталкивающим свойствам полироля.

RUSEFF — это российский производитель средств для ухода за автомобилем. Составы разрабатываются по самым современным технологиям, но с учетом наших реалий: сложные климатические условия (солнце, реагенты, перепад температур), большой возраст автомобилей, длинные пробеги. И, самое главное, средства RUSEFF стоят на порядок дешевле импортных, ни в чем не уступая им по качеству и эффективности. К тому же в 2022 году RUSEFF победил в номинации «Брендгода-2022» в рамках Премии «Автокомпонент года», в состав экспертного жюри которой входили технические специалисты ФГУП «НАМИ».