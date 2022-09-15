Чем дольше вы проедете на спущенной покрышке, тем больше вероятность, что придется покупать новую. Эксперт рассказал, как этого избежать.

Автопроизводители позаботились

Материалы по теме Системы контроля за давлением в шинах — как они устроены

Определить прокол колеса еще на начальном этапе помогают штатные системы контроля давления. Очень удобно и безопасно! Сейчас их устанавливают даже на относительно недорогие модели. На панели приборов высвечивается предупреждение и включается звуковая сигнализация. Автоматика «узнает» о недостаточном давлении либо по изменению частоты вращения приспущенного колеса, либо по находящемуся внутри шины датчику.

Первый вариант проще и надежнее. Даже при установке шин разных диаметров на передней и задней осях можно «объяснить» системе, что так и должно быть. Никаких проблем нет и при сезонной переобувке.

Со второй системой могут возникнуть проблемы, например, при шиномонтаже. Сервисмены нередко повреждают датчики. Зато такая диагностика отслеживает не только давление, но и температуру внутри колеса. И может предупредить о начале разрушения шины или подклинивающем тормозном механизме, который вызывает излишнее тепловыделение.

В корпус встроен датчик давления, ускорения и температуры, радиопередатчик и батарейка. Штатный вентиль колеса служит антенной.

Полезный тюнинг

Систему для определения давления в шинах можно установить и самому. В продаже встречается два типа подобных устройств. Первые наворачиваются на резьбу стандартных вентилей, другие устанавливаются внутрь колес. В обоих случаях все четыре датчика по радиоканалу передают информацию на блок в салоне автомобиля, который питается от бортовой сети или собственных аккумуляторов.

Один из вариантов для установки системы контроля давления в шинах: колпачки с сенсорами и передатчиками и блок индикации.

Надейтесь только на себя

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Cамый распространенный способ определить снижение давления в шине — органолептический. Когда водитель полагается на свои ощущения.

Перечислю факторы, влияющие на точность и быстроту этого процесса.

Погодные условия. В сильный дождь, снегопад, гололед, когда все внимание водителя сосредоточено на удержании автомобиля на дороге, вероятность обнаружения спускающего колеса меньше. Не почувствует водитель и снижения наката машины, которое при проколе неизбежно.

Опыт водителя и чувство автомобиля. Начинающий водитель, да еще на незнакомой машине, может долго не замечать прокол. Некоторые опытные водители успевают даже ненадолго опустить электрозеркала, чтобы осмотреть задние шины.

Высота профиля шины. Чем выше профиль шины, тем легче обнаружить прокол. Если спустила шина с профилем 65% и больше, автомобиль ощутимо перекашивается. На покрышках с профилем 45 и меньше прокол почувствовать почти невозможно. Зато быстрая потеря давления на высокопрофильной шине опаснее, чем на низкопрофильной.

Переднее или заднее?

Проколотое переднее колесо определить проще — в его сторону начинает тянуть руль. И автомобиль наклоняется в эту же сторону.

По наклону автомобиля можно определить и спущенное заднее колесо. Кроме того, при поворотах корму начинает заносить.

В городе скорости небольшие, и обычно удается быстро остановиться и, тем самым, спасти шину.

А на трассе многие водители узнают о проколе только по звуку, напоминающему хлопанье крыльев. И ко времени, когда удается приткнуться к обочине, шина обычно оказывается «пожеванной» и непригодной для дальнейшего использования.

Несколько полезных советов

Владельцам автомобилей без систем контроля давления в шинах следует чаще проверять колеса с помощью манометра. Важно видеть тенденции. Если все четыре колеса держат давление — отлично. Одно или несколько колес потихоньку «травят» воздух — отправляйтесь в шиномонтаж. Зачем будить каждое утро соседей звуком компрессора?

Увидели рядом с собой на дороге автомобиль со спущенным колесом — предупредите водителя. Знак простой: описываете рукой круг и как бы прокалываете его пальцем в нижней части. Можно указать на конкретное колесо, чтобы было совсем понятно. Помогите соседу, и завтра кто-то поможет вам.