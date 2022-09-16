Машина-мечта для многих россиян — в чем подвох? — журнал За рулем

Машина-мечта для многих россиян — в чем подвох?

Kia Optima III (2011–2015) — входной билет в бизнес-класс. При пробеге около 100 тысяч км вполне можно рассчитывать минимум на столько же — без особых затрат.

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Третья Оптима вышла годом позже «четвертого» седана Hyundai Sonata — шасси и набор агрегатов почти идентичны.

Сборку в Калининграде наладили в 2012 году. Рестайлинг 2013 года освежил внешность и системы безопасности, устранил несколько мелких недоработок.

Машина-мечта для многих россиян — в чем подвох?Kia Optima III
Kia Optima III

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Достоинства

  • Богатое оснащение и достойный уровень комфорта за умеренную цену.
  • Неплохо противостоит коррозии (кроме крыши и передних стоек).
  • Хорошая штатная «музыка».

Недостатки

  • Просвет 145 мм. = Слабая шумо­изоляция, сверчки в салоне.

Моторы

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Бензиновые атмосферники созданы в союзе с Mitsubishi, однако из-за ряда отличий менее надежны. Но, по крайней мере, не страдают ярко выраженным масложором.

У 2.0 (150 л.с.) распространены задиры в цилиндрах, проистекающие от грязного масла, резких ускорений на холодную и возрастного разрушения нейтрализатора.

Для 2.4 (180 л.с.) характерна склонность к проворачиванию вкладышей из-за неудачной конструкции масляных каналов. Проблему нивелировали установкой дополнительных форсунок, но модернизированный мотор достался уже следующему поколению Оптимы.

Так или иначе, оба мотора требуют проверенного топлива и чистого масла — интервал замены лучше сократить до 7 тысяч км, особенно если машина постоянно обитает в городе. Некачественное топливо быстро разрушает нейтрализатор, который сам по себе не особо долговечен. А засоренные масляные каналы ускоряют износ шатунно-поршневой группы и цепного привода ГРМ.

Гидрокомпенсаторов нет. При хорошем уходе оба мотора живут свыше 300 тысяч км. При выборе на вторичке машины с 2‑литровым мотором не повредит проверка эндоскопом. Гильзование цилиндров возможно, но, скорее всего, длительного эффекта не даст.

Коробка передач

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Механика M6CF3 и гидроавтомат A6MF1 работают на многих моделях, в том числе на кроссоверах. Оба с шестью ступенями. Считаются благополучными.

У автомата, впрочем, на ранних машинах к 100 тысячам км нередко приходил в негодность гидроблок, затем его ресурс существенно подняли. Вопросы остались к датчику положения селектора, а датчик температуры масла в 2015 году заменяли по отзывной кампании. При бережном отношении автомат живет свыше 250 тысяч км до капремонта.

Механика крайне редка, и всё, что следует о ней знать — изнашивалось и разрушалось пластиковое блокирующее кольцо синхронизатора третьей передачи. При рестайлинге его заменили металлическим.

Машина-мечта для многих россиян — в чем подвох?Выглядит богато, но материалы не премиальные. Есть нарекания к рулю — перегружен кнопками, а обшивка облезает быстро.
Выглядит богато, но материалы не премиальные. Есть нарекания к рулю — перегружен кнопками, а обшивка облезает быстро.

Эксплуатационные болячки

  • Подвеска создана для идеальных дорог, и только на них подолгу не доставляет хлопот. Если дороги обычные, готовьтесь часто менять передние ступичные подшипники и подшипники в опорах передних стоек.
  • Стуки в рулевом часто вызваны износом муфты электроусилителя или опорной втулки. Сама рейка служит достаточно долго.
  • Биение на руле почти наверняка вызвано покоробленными тормозными дисками — заменять их лучше фирменными, проточка помогает ненадолго.
  • Порядочно забот подкидывает электрика и электроника: отказывают обогрев сидений и моторчик печки, камера заднего вида, система мониторинга слепых зон, окисляются контакты задних фонарей.
  • Быстро расшатывается каркас передних сидений, полноценный ремонт сложен и дорог.
  • Optima в младших комплектациях активно работала в такси. Пробег у таких машин, как правило, существенно скручен.

Euro NCAP : тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Optima 2.4 АКП

Оптимальный выбор: Optima 2.0 МКП или АКП

За те же деньги: Audi A3, Ford Mondeo, Mazda 6, Nissan Teana, Toyota Corolla

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