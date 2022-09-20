Названы главные достоинства иранского седана

На российский рынок в очередной раз собирается выйти бренд Iran Khodro. Теперь с потенциально интересной моделью — седаном Tara.

В середине 2000-х марка Iran Khodro (или IKCO) продала в России около 12 тысяч седанов Samand, в основе которых лежит платформа древнего Peugeot 405. За последнее десятилетие иранцы минимум четыре раза привозили свои автомобили на Московский автосалон, но до возобновления поставок дело так и не дошло.

Теперь, судя по всему, ситуация наконец-то изменится.

Вместительный седан

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После ухода модели Samand иранским автомобилям действительно нечем было заинтересовать российских покупателей. В самом доступном сегменте бал бессменно правит Лада. Из недорогих иномарок сначала хватало «китайцев», которые были у нас раскручены лучше моделей Iran Khodro в России. Потом появились бюджетные седаны от корейских и европейских марок.

Сейчас рынок «оголился», и каждая новая модель на нем заметна. Вдобавок безмерные наценки дилеров на некогда доступные модели заставляют покупателей искать альтернативы. Подержанные автомобили устраивают не всех, Китай предлагает исключительно кроссоверы, которые дороже по определению. Так что иранский седан придется кстати.

Переднюю часть кузова иранцы сделали привлекательной.

Может быть действительно недорого

В переводе на наши деньги седан Tara у себя на родине стоит от 650 тысяч до 875 тысяч рублей. Примерно столько же, сколько и упрощенная Лада Гранта. При этом у Тары есть ABS и подушки безопасности, да и в целом наша отечественная модель стоит классом ниже.

Но машины нужно привезти из Ирана и заложить в стоимость другие издержки. Кроме того, никто не собирается продавать их на демпинговых условиях. Если сейчас дорестайлинговая Веста-седан стоит 1,3–1,7 млн рублей, то зачем иранцам ставить цену сильно ниже?

Но и просить заметно больше рискованно. Это ведь не Solaris или Polo с заслуженной репутацией, а неизвестная модель.

Оснащение неплохое: климат-контроль, мультируль, четыре подушки безопасности. В целом — не беднее Весты.

Не такая уж неизвестная

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Передняя и задняя часть кузова оформлены оригинально — это результат работы Iran Khodro. Причем сзади машина несколько напоминает российский бестселлер Kia Rio.

Но профиль выдает суть: это перелицованный Peugeot 301 (он же Citroen C-Elysee). Десяток лет назад эта парочка у нас продавалась, но «не зашла». Сыграло роль и предвзятое отношение к французским машинам, и цены повыше, чем у конкурентов.

Салон менять не стали. Разве что добавили медиасистему с сенсорным дисплеем. Насколько она современна — еще предстоит оценить. Для нас обещают добавить несколько опций: обогрев задних сидений, камеры кругового обзора и встроенный видеорегистратор.

Сзади Тару можно перепутать с Kia Rio.

За агрегаты можно не беспокоиться

Платформу иранцы называют своей. На деле же это платформа Peugeot 301. Tara оснащена атмосферником 1.6 мощностью 113 л.с. Это — производная французского мотора TU5, зарекомендовавшего себя долговечным и надежным. В России он известен по Peugeot 206 и 307. И автомат достойный — 6-ступенчатый Aisin. Хотя и локализованный в Китае. Уверяют, что проблем с коробкой нет. Можно поверить, ведь китайский Aisin приезжает в Россию и на машинах из Поднебесной.

Вместо Весты?

Интерес к иранской машине точно будет. Если автомобиль не разочарует при первом знакомстве (в том числе ценой), то начнут покупать. А потом важно поддержать интерес высокой надежностью и качественным обслуживанием.

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