Семейное авто в парке «За рулем»: в отпуск съездили, холодильник перевезли, расходы подсчитали

На примере Peugeot Traveller (и его конструктивных близнецов Citroen SpaceTourer и Opel Zafira Life) мы хотим проверить: действительно ли микроавтобус — достойная альтернатива семейным кроссоверам.
Ведь недаром же их покупают не только коммерческие организации, но и частники. Значит, есть за что!
Маневренность
Управлять Тревеллером не сложнее, чем вместительным внедорожником или кроссовером. Высокая посадка, большая площадь остекления, удобные, хотя и некрупные, зеркала — обзорность лучше, чем у многих современных машин.
Сидишь выше, чем большинство водителей. И поверх крыш видишь намного дальше. А значит, получаешь драгоценную фору — раньше заметил опасную ситуацию впереди, безопаснее и комфортнее для себя и пассажиров из нее вышел.
О том, что едешь на машине длиной 5,3 метра (у нас удлиненная версия L3H1, у которой задний свес больше на 35 см), вспоминаешь только при маневрах во дворах и на стоянках. Но дискомфорта (тем более ужаса) не испытываешь — просто протискиваешься аккуратно, поглядывая в зеркала. Короткий капот и задние датчики парковки позволяют уверенно (пускай и не всегда с первого раза) залезать на тесные парковочные места. Хотя для большей точности я бы не отказался от парктроников впереди и камеры сзади (они есть только на топовой версии Business VIP). Эти ассистенты помогают ловить миллиметры, тем самым сокращая число «заходов на посадку».
Хотя далеко не каждое парковочное место во дворе — наше. С такими-то габаритами! Частенько приходится переставляться — то нос, то хвост на дорогу высовываются. И от ночевок в гараже пришлось отказаться — не влезает.
Динамика и расход
Дизельных 150 сил и 370 ньютон-метров вполне хватает для того, чтобы ехать плавно и при этом уверенно держаться в потоке. Причем как в городе, так и на трассе. Порой даже забываешь, что ты за рулем автомобиля массой далеко за две тонны. Кстати, двухлитровый дизель одинаково легко везет как порожний, так и груженый Traveller.
Классно настроен автомат. Он сглаживает провал на низких оборотах, мягко и своевременно подтыкает передачи, не зависает при переходе на пониженную. Умело подобраны передаточные числа: автобус разгоняется по-легковому. И что важно — по-легковому же потребляет топливо. В смешанных поездках «город-трасса» средний расход составил 8,5 л/100 км. Неожиданно!
Для пассажиров
На втором и третьем ряду — шесть полноценных мест (если не брать версию Business VIP с двумя раздельными креслами второго ряда). У всех пассажиров предостаточно свободы во всех измерениях. Вдобавок спинки регулируются по углу наклона — можно откинуться и расслабиться. Дети в дальних поездках так и делали. Или вели активный образ жизни, даже в темное время суток. Включенный сзади свет совсем не мешает водителю вести машину. В общем, прекрасный автомобиль для семейных выездов и путешествий!
На задних рядах есть и собственные кондиционеры с «печкой». Их включает водитель, а пассажиры могут отрегулировать температуру и скорость потока. Но если температура за бортом не экстремальная, активировать дополнительный обдув нет нужды — хватает основной системы обогрева и кондиционирования.
Очевидный недостаток высокопольного автомобиля: людям юного и пожилого возраста тяжело забираться в салон. Промежуточная ступенька расположена высоко от земли, а ручки на стойке, чтобы схватиться, нет. Приходится вылезать из-за руля и подстраховывать. Тем более, что в дождливую погоду ноги с влажного пластика (случалось!) соскальзывают.
Для груза
При полной рассадке в багажник влезет… почти куб поклажи. И это если загружать вровень со спинками сидений. Особенно удобно перевозить крупногабаритные вещи (бытовую технику, мебель, бочки) — всё, что в легковушку влезает лежа (порой еще и при сложенных сиденьях), в багажник микроавтобуса можно поставить. От пола до потолка больше 1,3 метра! Чуть меньше в ширину и почти метр до спинок. Третий ряд можно еще и двинуть вперед — «полезная» длина багажника вырастет примерно на 10 см.
Еще круче в Тревеллере перевозить длинномеры. Некрупные (карнизы, плинтусы) влезают под сиденья — «трехметровки» достанут только до передних кресел. Нужно уложить что-то более длинное? Складываете спинки правых кресел — от двери багажника до ветрового стекла получается коридор протяженностью более 4 метров!
В Тревеллере десятки вариантов, как организовать грузовое пространство. Например, сложить все спинки и на них положить что-то не слишком тяжелое (я так, например, перевозил велосипеды). Можно и вовсе превратить машину в фургон, вытащив оба ряда сидений. Но тут уже без помощника не справиться. И пускай ряды можно вынимать по частям (они «разделены» по формуле 2+1), всё равно — с двойной секцией обращаться тяжело и неудобно.
ИТОГ
Вместительный, практичный, экономичный! У Тревеллера хватает достоинств, чтобы всерьез задуматься: не купить ли микроавтобус вместо кроссовера? Чтобы окончательно расставить точки над «i», мы заменили моноприводный Traveller на полноприводный. Копим новые впечатления и скоро обязательно ими поделимся.
Peugeot Traveller, 2.0 (150 л.с.), А6
- Изготовитель — ООО «ПСМА Рус», Россия
- Год выпуска — 2022
- В эксплуатации «За рулем» — с мая 2022 года
- Пробег на момент отчета — 42 000 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (37 000–42 000 км)*
- Расходы на содержание (37 000–42 000 км) 21 900 ₽
- Из них на топливо (ДТ, средний расход 8,5 л /100 км) 21 900 ₽
- Стоимость 1 км пробега 4,38 ₽
* Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.