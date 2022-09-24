Семейное авто в парке «За рулем»: в отпуск съездили, холодильник перевезли, расходы подсчитали

В нашем парке появился… автобус. Конечно, с приставкой «микро», под легковую категорию, вмещающий семь пассажиров и водителя.

На примере Peugeot Traveller (и его конструктивных близнецов Citroen SpaceTourer и Opel Zafira Life) мы хотим проверить: действительно ли микроавтобус — достойная альтернатива семейным кроссоверам.

Ведь недаром же их покупают не только коммерческие организации, но и частники. Значит, есть за что!

Peugeot Traveller

Маневренность

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Управлять Тревеллером не сложнее, чем вместительным внедорожником или кроссовером. Высокая посадка, большая площадь остекления, удобные, хотя и некрупные, зеркала — обзорность лучше, чем у многих современных машин .

Сидишь выше, чем большинство водителей. И поверх крыш видишь намного дальше. А значит, получаешь драгоценную фору — раньше заметил опасную ситуацию впереди, безопаснее и комфортнее для себя и пассажиров из нее вышел.

Лаконичный дизайн интерьера, рубленые формы панели приборов, вертикальная посадка — всё это роднит Traveller с грузовыми моделями. Один огромный и тяжелый на подъем ручник чего стоит.

О том, что едешь на машине длиной 5,3 метра (у нас удлиненная версия L3H1, у которой задний свес больше на 35 см), вспоминаешь только при маневрах во дворах и на стоянках. Но дискомфорта (тем более ужаса) не испытываешь — просто протискиваешься аккуратно, поглядывая в зеркала. Короткий капот и задние датчики парковки позволяют уверенно (пускай и не всегда с первого раза) залезать на тесные парковочные места. Хотя для большей точности я бы не отказался от парктроников впереди и камеры сзади (они есть только на топовой версии Business VIP). Эти ассистенты помогают ловить миллиметры, тем самым сокращая число «заходов на посадку».

Хотя далеко не каждое парковочное место во дворе — наше . С такими-то габаритами! Частенько приходится переставляться — то нос, то хвост на дорогу высовываются. И от ночевок в гараже пришлось отказаться — не влезает.

Динамика и расход

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Дизельных 150 сил и 370 ньютон-метров вполне хватает для того, чтобы ехать плавно и при этом уверенно держаться в потоке. Причем как в городе, так и на трассе. Порой даже забываешь, что ты за рулем автомобиля массой далеко за две тонны. Кстати, двухлитровый дизель одинаково легко везет как порожний, так и груженый Traveller.

Классно настроен автомат. Он сглаживает провал на низких оборотах, мягко и своевременно подтыкает передачи, не зависает при переходе на пониженную. Умело подобраны передаточные числа: автобус разгоняется по-легковому. И что важно — по-легковому же потребляет топливо. В смешанных поездках «город-трасса» средний расход составил 8,5 л/100 км . Неожиданно!

Доливать жидкость в омыватель удобно. Пока же доберешься до масляного щупа, весь перепачкаешься: двигатель расположен очень низко. А изредка контролировать уровень всё же стоит — иные владельцы жалуются на повышенный расход. Понаблюдаем! Помимо топлива приходится заливать жидкость AdBlue для нейтрализации вредных газов. Ее расход сильно зависит от режима езды. Если AdBlue закончится, дизель не запустится. Поэтому система заранее напоминает об опасном остатке, а жидкость продается на любой заправке.

Для пассажиров

На втором и третьем ряду — шесть полноценных мест (если не брать версию Business VIP с двумя раздельными креслами второго ряда). У всех пассажиров предостаточно свободы во всех измерениях. Вдобавок спинки регулируются по углу наклона — можно откинуться и расслабиться. Дети в дальних поездках так и делали. Или вели активный образ жизни, даже в темное время суток. Включенный сзади свет совсем не мешает водителю вести машину. В общем, прекрасный автомобиль для семейных выездов и путешествий !

На восемь человек только один USB-разъем. Но в качестве компенсации — четыре 12‑вольтовые розетки. Пришлось докупить адаптеры. У каждого пассажира отдельное место и много свободного пространства. Все сиденья второго и третьего ряда оснащены креплениями детских кресел Isofix и Top Tether — машина на шестерых детей!

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На задних рядах есть и собственные кондиционеры с «печкой». Их включает водитель, а пассажиры могут отрегулировать температуру и скорость потока. Но если температура за бортом не экстремальная, активировать дополнительный обдув нет нужды — хватает основной системы обогрева и кондиционирования.

Очевидный недостаток высокопольного автомобиля: людям юного и пожилого возраста тяжело забираться в салон. Промежуточная ступенька расположена высоко от земли, а ручки на стойке, чтобы схватиться, нет. Приходится вылезать из-за руля и подстраховывать. Тем более, что в дождливую погоду ноги с влажного пластика (случалось!) соскальзывают.

Для груза

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При полной рассадке в багажник влезет… почти куб поклажи. И это если загружать вровень со спинками сидений. Особенно удобно перевозить крупногабаритные вещи (бытовую технику, мебель, бочки) — всё, что в легковушку влезает лежа (порой еще и при сложенных сиденьях), в багажник микроавтобуса можно поставить. От пола до потолка больше 1,3 метра! Чуть меньше в ширину и почти метр до спинок. Третий ряд можно еще и двинуть вперед — «полезная» длина багажника вырастет примерно на 10 см.

Еще круче в Тревеллере перевозить длинномеры. Некрупные (карнизы, плинтусы) влезают под сиденья — «трехметровки» достанут только до передних кресел. Нужно уложить что-то более длинное? Складываете спинки правых кресел — от двери багажника до ветрового стекла получается коридор протяженностью более 4 метров!

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В Тревеллере десятки вариантов, как организовать грузовое пространство. Например, сложить все спинки и на них положить что-то не слишком тяжелое (я так, например, перевозил велосипеды). Можно и вовсе превратить машину в фургон, вытащив оба ряда сидений. Но тут уже без помощника не справиться. И пускай ряды можно вынимать по частям (они «разделены» по формуле 2+1), всё равно — с двойной секцией обращаться тяжело и неудобно.

ИТОГ

Вместительный, практичный, экономичный! У Тревеллера хватает достоинств, чтобы всерьез задуматься: не купить ли микроавтобус вместо кроссовера? Чтобы окончательно расставить точки над «i», мы заменили моноприводный Traveller на полноприводный. Копим новые впечатления и скоро обязательно ими поделимся.

Peugeot Traveller, 2.0 (150 л.с.), А6

Изготовитель — ООО «ПСМА Рус», Россия

— ООО «ПСМА Рус», Россия Год выпуска — 2022

— 2022 В эксплуатации «За рулем» — с мая 2022 года

— с мая 2022 года Пробег на момент отчета — 42 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (37 000–42 000 км)*

Расходы на содержание (37 000–42 000 км) 21 900 ₽

21 900 ₽ Из них на топливо (ДТ, средний расход 8,5 л /100 км) 21 900 ₽

21 900 ₽ Стоимость 1 км пробега 4,38 ₽

* Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.

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