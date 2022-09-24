Этот советский автомобиль сравнивали с иномарками. И вот почему

ИЖ-2126, известный под именами Орбита, Ода, Фабула и Ника, — один из самых прогрессивных и одновременно неудачных отечественных автомобилей.

Проще и дешевле

В 1972-м в Ижевске создали прототип ИЖ-13 — пятидверный хэтчбек с передним приводом, но максимально унифицированный по узлам и агрегатам с серийным Москвичом-412.

Идея интересная и… перспективная. Но, несмотря на неоднократные попытки заинтересовать машиной власти страны, в 1974-м правительство окончательно закрыло тему переднего привода на ИЖе. А вскоре направило усилия завода на модернизированный автомобиль, который должен был базироваться (по-прежнему) на узлах Москвича-412.

Первым шагом на этом пути стал в 1975 году ИЖ-19 — хэтчбек классической компоновки со смелым по тем временам дизайном. Но максимально унифицированный с серийной моделью.

Первый опытный образец ИЖ-2126Э 1977 года привлекательным дизайном не выделялся.

А в 1977-м появился прототип ИЖ-2126Э. Страшненькая машина служила для отработки общей концепции: пятидверный хэтчбек с новой для завода передней подвеской McPherson. Силовой агрегат остался прежним: приличный по тем временам двигатель УМЗ-412 мощностью 75 л.с. И далеко не самая удачная ни по конструкции, ни по надежности четырехступенчатая омская коробка передач с дистанционным (тягами) управлением.

Общая идея заключалась в том, чтобы создать простой, недорогой, но все-таки современный массовый автомобиль.

Долгий путь на конвейер

Вариант ИЖ-2126О2 1981 года был довольно близок к автомобилю, который через девять лет стал серийным.

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Почти ежегодно в Ижевске строили очередной опытный образец. В 1984 году ИЖ-2126 вывели на госиспытания. Сравнивали машину, ни больше ни меньше, с заднеприводным хэтчбеком Ford Sierra (занявшем в 1983-м второе место в конкурсе «Автомобиль года») и с новой переднеприводной Toyotа Corolla. В выводах комиссии, рекомендовавшей ижевскую новинку в серийное производство, звучало: «По технико-эксплуатационным показателям ИЖ-2126 находится на уровне зарубежных аналогов».

Первые сто товарных ИЖ-2126 Орбита собрали лишь в 1990 году — через 15 лет после начала этой истории.

Новая советская машина, о которой взахлеб писала пресса, стала одним из символов перемен конца 1980-х — времени надежд и смелых планов. Но интерес к Орбите у потребителей был уже не тот, что прежде вызывала любая советская новинка. В страну пошел поток, пусть и сильно подержанных, но иномарок, которые неплохо конкурировали с отечественными новинками.

Что в нем хорошего?

Конструктивно ИЖ был современен. Переднюю подвеску McPherson сочетали с задней зависимой, но пружинной. ИЖ-2126 имел реечный рулевой механизм и передние дисковые тормоза.

ИЖ-2126 получил новую переднюю подвеску McPherson. А заодно — реечный рулевой механизм, пружины в задней подвеске, модернизированные дисковые тормоза спереди.

Новую коробку передач получить, правда, так и не удалось. В Омске лишь модернизировали древнюю конструкцию. Но все-таки сделали агрегат пятиступенчатым, с рычагом, входящим в него, а не с дистанционным переключением тягами.

В перспективе на ИЖ-2126 планировали ставить уфимский двигатель с увеличенным до 1,8 л объемом и даже вазовские дизели семейства ВАЗ-341 (1,5 л) и ВАЗ-343 (1,8 л).

Первые товарные автомобили ИЖ-2126 оснащали 1,5-литровыми 72-сильными двигателями УЗАМ. Такими же, как у Москвича-21412.

Вроде все «как у людей». Плюс просторные салон и багажник, продуманная эргономика. Сидеть в Орбите было удобно: руки и ноги сразу находили органы управления. В этом машина превосходила Жигули и не уступала ни Самарам, ни Москвичу-2141.

Салон ИЖ-2126 роскошью не блистал, но сидеть в машине было удобно.

И что плохого?

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Все это вместе оставляло ощущение недособранности и недоделанности. Вроде бы, острый руль обещал четкую управляемость. Но в поворотах автомобиль вел себя неуверенно.

Для недорогого семейного хэтчбека это было не главным. Но покупателям было уже с чем сравнивать.

А еще: ИЖ начинал ржаветь, едва выезжал из автосалона. Помниться, в конце 1990-х реклама громко рассказывала об оцинкованных кузовных деталях. Но и такие машины покорно сдавались коррозии.

Поэтому ИЖи «вымывались» с улиц куда быстрее других отечественных автомобилей. С почти 190 тысяч выпущенных в 1988 году автомобилей завод в 1997-м опустился до 8020.

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