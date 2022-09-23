Какой кофе нельзя пить за рулем ночью?

Известный блогер Никита Серов поделился классными советами из личного опыта для тех, кто планирует ночную поездку.

Никита Серов — блогер, основатель SRV Group, есть свой online фитнес-клуб.

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1. Выспаться

За день до поездки я стараюсь хорошо выспаться, чтобы организм был максимально восстановлен — это первое.

2. Не нагружаться

Второе: перед самой поездкой я стараюсь снять с себя все нагрузки, отдохнуть 30–60 минут, а в идеале выпить чашечку кофе и немного поспать. Тогда кофеин в организме сработает правильно, включится во время сна, и перед поездкой у вас будет много энергии.

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3. Включить музыку и подпевать

Первый час в пути всегда проходит спокойно, но несмотря на это, с самого начала я стараюсь включить музыку — не расслабляющую, а максимально энергичную и сделать ее чуть выше среднего по громкости. Здесь главное слышать сигналы других автомобилей, чтобы не произошло дорожное происшествие. Еще я советую включать знакомый плейлист и подпевать: когда вы поете, вам не хочется спать и время в дороге проходит быстрее.

4. Долгий разговор

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Если у вас есть близкий друг или родственник, который может с вами поговорить, наберите ему. А лучше поставить режим разговора на громкую связь. Это очень хорошо работает, тем более сейчас у многих звонки безлимитные или же можно звонить по интернету. Составьте список людей, с которыми вы хотите поговорить, и общайтесь во время поездки. Человеку будет, во-первых, приятно, что вы о себе напомнили, а во-вторых, вам это поможет скрасить одиночество в ночной поездке, и время за разговором пролетит в разы быстрее.

5. Остановки каждые полчаса

Также делайте остановки каждые 30 минут. Во время остановок постарайтесь взбодриться. Идеальный способ — это небольшая зарядка. Сделайте 10 приседаний, 20 прыжков на месте, если есть возможность отжаться, то отжимайтесь. Сейчас на многих заправках стоят спортплощадки, турники или брусья. Если вы можете подтягиваться — подтянитесь. Ну или просто повисите, пусть ваш позвоночник растянется. В момент, когда мы сидим за рулем, наше тело неподвижно, поэтому кровь плохо циркулирует. Чем медленнее циркулирует кровь, тем больше вероятность того, что вы уснете.

6. Пейте неприятные напитки

Следующее — это напитки. Ни в коем случае не пейте капучино или латте в ночное время, потому что молоко имеет свойство расслаблять. Ваш напиток должен быть слегка неприятный, это может быть, например, американо без сахара. Также можно пить зеленый чай, там большое содержание кофеина, который будет вас бодрить. Помимо этого, не забывайте пить много воды, чем больше воды вы пьете, тем чаще хочется в туалет — это тоже не дает заснуть.

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И все же, по возможности, старайтесь меньше ездить за рулем в ночное время суток. Это опаснее любой дневной поездки, к тому же ночью организм должен восстанавливаться. Но если все же приходится совершать ночные поездки — пользуйтесь этими советами, и езда за рулем будет проходить легче.