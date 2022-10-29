Для замены ламп в противотуманных фарах Калины нужно снять подкрылки (локеры), а для этого нужна смотровая яма.
Я вырезал отверстия в подкрылках автомобиля, из старых локеров сделал крышки лючков и закрепил на четыре самореза. Теперь, вывернув колеса и отвернув саморезы, можно поменять лампу.
С. Храмцев, г. Пенза
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Фото: С. Храмцев