Старые подкрылки, четыре самореза — и смотровая яма не понадобится.

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Для замены ламп в противотуманных фарах Калины нужно снять подкрылки (локеры), а для этого нужна смотровая яма.

Я вырезал отверстия в подкрылках автомобиля, из старых локеров сделал крышки лючков и закрепил на четыре самореза. Теперь, вывернув колеса и отвернув саморезы, можно поменять лампу.

С. Храмцев, г. Пенза

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Фото: С. Храмцев