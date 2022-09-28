Как держать себя в руках, если всё вокруг бесит?!

Штраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)

Что можно предпринять?

Когда вы понимаете, что выходите из себя, постарайтесь кому-то позвонить, поговорить и избавиться от этого негатива. Не нужно ни в коем случае ни с кем конфликтовать, толкаться и соперничать. Помните правило трех Д: «Дай Дорогу Дураку».





Все люди разные. Постарайтесь быть спокойным, ведь вы не знаете, как поведет себя другой человек. Лучше проявить сдержанность, сосредоточенность и пропускать невеж. Помните, любой всплеск эмоций на дороге — это опасно!

Если не помогло...

Чувствуете, что уже накипело и хочется ругаться? Лучше остановитесь, выдохните, найдите заправку и попейте чаю. Сделайте все возможное, чтобы успокоиться и избежать конфликтных ситуаций.





Плюс, могу посоветовать несколько действенных методов, как быстро прийти в себя, когда кажется, что еще несколько секунд — и вы взорветесь:





Всегда держите в машине несколько сладких леденцов. Если чувствуете, что сейчас выйдете из себя, «закиньтесь» конфетой и медленно ее рассасывайте. Начните считать в обратном порядке начиная от 50. Обратный отсчет требует концентрации внимания, поэтому ваш мозг переключится на эту задачу. Сделайте глубокий вдох и медленно выдыхайте. Это поможет вам успокоиться и очистить голову.





Совет на будущее

И напоследок, если вы чувствуете, что достаточно часто выходите из себя за рулем, даже если вам кажется, что вашей вины здесь нет и вас провоцируют другие люди, то лучше сходите к психологу. Это очень поможет, потому что за рулем нужно быть максимально сосредоточенным и хладнокровным, вне зависимости от того, какая ситуация происходит на дороге.





«За рулем» можно читать и в Телеграм.