Как держать себя в руках, если всё вокруг бесит?! — журнал За рулем

Как держать себя в руках, если всё вокруг бесит?!

Сегодня все на взводе. Особенно важно уметь сдержать свои эмоции, если вы за рулем. Известный блогер Никита Серов делиться собственным опытом.

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Никита Серов — блогер, основатель SRV Group, есть свой online фитнес-клуб.

У него есть свои странички в популярных соцсетях:

Как держать себя в руках, если всё вокруг бесит?!

Все негативные ситуации должны оставаться за дверью автомобиля. За руль нужно садиться сосредоточенным и спокойным. Если вы будете показывать свою агрессию, то можете навредить не только себе, но и другим.

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Что можно предпринять?

Когда вы понимаете, что выходите из себя, постарайтесь кому-то позвонить, поговорить и избавиться от этого негатива. Не нужно ни в коем случае ни с кем конфликтовать, толкаться и соперничать. Помните правило трех Д: «Дай Дорогу Дураку».


Все люди разные. Постарайтесь быть спокойным, ведь вы не знаете, как поведет себя другой человек. Лучше проявить сдержанность, сосредоточенность и пропускать невеж. Помните, любой всплеск эмоций на дороге — это опасно!

Если не помогло...

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Чувствуете, что уже накипело и хочется ругаться? Лучше остановитесь, выдохните, найдите заправку и попейте чаю. Сделайте все возможное, чтобы успокоиться и избежать конфликтных ситуаций.


Плюс, могу посоветовать несколько действенных методов, как быстро прийти в себя, когда кажется, что еще несколько секунд — и вы взорветесь:


  1. Всегда держите в машине несколько сладких леденцов. Если чувствуете, что сейчас выйдете из себя, «закиньтесь» конфетой и медленно ее рассасывайте.
  2. Начните считать в обратном порядке начиная от 50. Обратный отсчет требует концентрации внимания, поэтому ваш мозг переключится на эту задачу.
  3. Сделайте глубокий вдох и медленно выдыхайте. Это поможет вам успокоиться и очистить голову.

Совет на будущее

И напоследок, если вы чувствуете, что достаточно часто выходите из себя за рулем, даже если вам кажется, что вашей вины здесь нет и вас провоцируют другие люди, то лучше сходите к психологу. Это очень поможет, потому что за рулем нужно быть максимально сосредоточенным и хладнокровным, вне зависимости от того, какая ситуация происходит на дороге.



Фото: depositphotos и «За рулем»
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