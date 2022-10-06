Даже если автомобиль значится в федеральном реестре инвалидов, без опознавательного знака водителю грозит штраф в пять тысяч рублей.

Зачем требуют знак «Инвалид» на стекле, если инвалиды числятся в специальном реестре? Могут ли оштрафовать за его отсутствие?

Антонина Петровна, Волгоградская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В соответствии со статьей 15 ФЗ от 24 ноября 1995 года № 181‑ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2020 года № 115 «О порядке распространения на граждан из числа инвалидов III группы норм части девятой статьи 15 Федерального закона „О социальной защите инвалидов в Российской Федерации“ на всех парковках общего пользования, в том числе:около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

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На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид», и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр ­инвалидов.

В этой связи требование о наличии спереди или сзади транспортного средства опознавательного знака «Инвалид» является обязательным для использования парковочного места, обозначенного знаком 6.4 «Парковка (парковочное место)» с табличкой 8.17 «Инвалиды» .

Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей (часть 2 статьи 12.19 КоАП РФ).

За эти нарушения ПДД больше не штрафуют — полный список тут.

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Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС