Кому и в каких случаях можно рассчитывать на лояльность инспектора, разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

В СМИ прошла информация, что ваши сотрудники больше не будут штрафовать за мелкие нарушения ПДД. Уточните, пожалуйста, что это за нарушения?

Елизавета, г. Екатеринбург

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Действительно, в территориальные органы МВД направлено письмо о необходимости обеспечить применение сотрудниками, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, нормативных предписаний статьей 2.7 (крайняя необходимость) и 2.9 (возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения) КоАП РФ в части возможности освобождения от административной ответственности и (или) вынесения устного замечания в отношении водителей, должностных и юридических лиц.

Указанные предписания предлагается применять при незначительных нарушениях правил дорожного движения, допущенных при осуществлении перевозок грузовыми транспортными средствами товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, грузов промышленного назначения и иных грузов, необходимых для сохранения устойчивого функционирования экономики.

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Кроме того, на лояльность можно рассчитывать при выявлении фактов эксплуатации транспортных средств со следующими нарушениями:

недействующий манометр тормозных приводов

неисправная стояночная тормозная система

нарушение регулировки или режима работы внешних световых приборов

нерабочие стеклоомывателями

изношенные и разнотипные шины

нарушения в работе двигателя, а также второстепенных элементов конструкции транспортного средства.

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Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»