В СМИ прошла информация, что ваши сотрудники больше не будут штрафовать за мелкие нарушения ПДД. Уточните, пожалуйста, что это за нарушения?
Елизавета, г. Екатеринбург
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Действительно, в территориальные органы МВД направлено письмо о необходимости обеспечить применение сотрудниками, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, нормативных предписаний статьей 2.7 (крайняя необходимость) и 2.9 (возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения) КоАП РФ в части возможности освобождения от административной ответственности и (или) вынесения устного замечания в отношении водителей, должностных и юридических лиц.
Указанные предписания предлагается применять при незначительных нарушениях правил дорожного движения, допущенных при осуществлении перевозок грузовыми транспортными средствами товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, грузов промышленного назначения и иных грузов, необходимых для сохранения устойчивого функционирования экономики.
Кроме того, на лояльность можно рассчитывать при выявлении фактов эксплуатации транспортных средств со следующими нарушениями:
- недействующий манометр тормозных приводов
- неисправная стояночная тормозная система
- нарушение регулировки или режима работы внешних световых приборов
- нерабочие стеклоомывателями
- изношенные и разнотипные шины
- нарушения в работе двигателя, а также второстепенных элементов конструкции транспортного средства.
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Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»