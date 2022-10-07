Реальный перекресток с вечной пробкой — тут 80% ошибаются
Перекресток действительно с подвохом. Не ошибается тут тот, кто умеет быстро оценить ситуацию и хорошо помнит ПДД. Готовы себя проверить?
Материалы по теме
Синий автомобиль подъезжает к перекрестку. Впереди образовалась пробка, и водитель решает ее объехать. Как ему это сделать, не нарушая ПДД?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
По какой траектории синяя легковушка может продолжить движение?
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем на Яндекс.Дзен