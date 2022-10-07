Реальный перекресток с вечной пробкой — тут 80% ошибаются — журнал За рулем

Реальный перекресток с вечной пробкой — тут 80% ошибаются

Перекресток действительно с подвохом. Не ошибается тут тот, кто умеет быстро оценить ситуацию и хорошо помнит ПДД. Готовы себя проверить?

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Синий автомобиль подъезжает к перекрестку. Впереди образовалась пробка, и водитель решает ее объехать. Как ему это сделать, не нарушая ПДД?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

Реальный перекресток с вечной пробкой — тут 80% ошибаются

По какой траектории синяя легковушка может продолжить движение?

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