На уровне зарубежных аналогов: почему провалилась заднеприводная «девятка»?

Парадокс: это была одна из самых прогрессивных и одновременно неудачных отечественных моделей.

О непростой судьбе ИЖ-2126, известном под именами Орбита, Ода, Фабула и Ника, рассказал обозреватель «За рулем» Сергей Канунников.

Прототип ИЖ-13 создали в 1972-м в Ижевске. Это был пятидверный хэтчбек с передним приводом, но максимально унифицированный по узлам и агрегатам с серийным Москвичом-412.

Изначально машина была переднеприводной, однако в 1974-м правительство окончательно закрыло тему переднего привода на ИЖе. Все усилия завода направили на модернизированный автомобиль, который должен был базироваться на узлах Москвича-412.

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Поэтому в 1975 году появился ИЖ-19 — хэтчбек классической компоновки со смелым по тем временам дизайном. Ну чем не будущая вазовская «девятка»? А в 1977-м появился прототип ИЖ-2126Э — пятидверный хэтчбек с новой для завода передней подвеской McPherson. Силовой агрегат остался прежним: приличный по тем временам двигатель УМЗ-412 мощностью 75 л.с., который агрегатировали с не самой удачной четырехступенчатой омской коробкой передач.

В 1984 году вывели на госиспытания ИЖ-2126. Сравнивали машину, ни больше ни меньше, с заднеприводным хэтчбеком Ford Sierra (занявшим в 1983-м второе место в конкурсе «Автомобиль года») и с новой переднеприводной Toyotа Corolla. В выводах комиссии, рекомендовавшей ижевскую новинку в серийное производство, звучало: «По технико-эксплуатационным показателям ИЖ-2126 находится на уровне зарубежных аналогов».

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Конструктивно ИЖ действительно был современен. Переднюю подвеску McPherson сочетали с задней зависимой, но пружинной. ИЖ-2126 имел реечный рулевой механизм и передние дисковые тормоза. Модернизировали и коробку — сделали агрегат пятиступенчатым. Просторные салон и багажник, продуманная эргономика. Ну чем не иномарка? Разумеется, того времени.

Однако был в автомобиле и жирный минус — ИЖ начинал ржаветь, едва выехав из автосалона, поэтому автомобили этой модели стремительно «вымывались» с дорог.

Подробнее наш автор Сергей Канунников рассказал в материале «Этот советский автомобиль сравнивали с иномарками. И вот почему».

Эти Жигули в СССР тоже считали иномарками.

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Фото: из архива «За рулем»