Сколько шипов должно быть в шине? Ответ эксперта «За рулем»

От количества «гвоздей» зависят не только характеристики шины, но и степень вреда, наносимого дорожному полотну. Так где же «золотая середина»?

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Количество шипов в некоторых шинах за последние несколько лет выросло примерно вдвое. Однако некоторые производители довольствуются заметно меньшим количеством «гвоздиков». Почему?

Дело в том, что Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств количество шипов в шинах, выпускаемых с начала 2016 года, ограничено — не более 60 шипов на погонный метр протектора. У шины размера 235/60 R18, например, длина протектора составляет 2 метра 32 сантиметра. Предельно допустимое число шипов в ней — 139 штук.

Но есть лазейка. Количество шипов не ограничено, если шина изнашивает дорожное полотно в допустимых пределах. Для доказательства нужно пройти специальный «износный» тест, который обходится очень дорого.

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Во‑первых, производители шин экономкласса отказываются от дополнительных затрат на эту процедуру, выполняя базовые требования Техрегламента.

Во‑вторых, ограничить разрушающее воздействие шипов на дорогу не так-то просто. Это можно обеспечить, используя необычные, недешевые технические решения и многократные испытания, которые под силу только продвинутым шинникам. Ну а производители «среднего звена» попросту балансируют между количеством шипов и их нагрузкой на дорогу.

А как различается поведение автомобиля на скользком покрытии в зависимости от того, сколько в шине шипов и на сколько они выступают над протектором? Ответ на этот вопрос вы найдете в сравнительном тесте восьми моделей шипованных шин для кроссоверов 235/60 R18, который опубликован в журнале «За рулем» №10/2022. Онлайн-версия теста готовится к публикации на нашем сайте — заходите почаще!

Чтобы шипы служили дольше, шины нужно грамотно обкатать и правильно эксплуатировать. Как это делать правильно, рассказано тут.

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