Сколько шипов должно быть в шине? Ответ эксперта «За рулем»

Количество шипов в некоторых шинах за последние несколько лет выросло примерно вдвое. Однако некоторые производители довольствуются заметно меньшим количеством «гвоздиков». Почему?
Дело в том, что Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств количество шипов в шинах, выпускаемых с начала 2016 года, ограничено — не более 60 шипов на погонный метр протектора. У шины размера 235/60 R18, например, длина протектора составляет 2 метра 32 сантиметра. Предельно допустимое число шипов в ней — 139 штук.
Но есть лазейка. Количество шипов не ограничено, если шина изнашивает дорожное полотно в допустимых пределах. Для доказательства нужно пройти специальный «износный» тест, который обходится очень дорого.
Во‑первых, производители шин экономкласса отказываются от дополнительных затрат на эту процедуру, выполняя базовые требования Техрегламента.
Во‑вторых, ограничить разрушающее воздействие шипов на дорогу не так-то просто. Это можно обеспечить, используя необычные, недешевые технические решения и многократные испытания, которые под силу только продвинутым шинникам. Ну а производители «среднего звена» попросту балансируют между количеством шипов и их нагрузкой на дорогу.
А как различается поведение автомобиля на скользком покрытии в зависимости от того, сколько в шине шипов и на сколько они выступают над протектором? Ответ на этот вопрос вы найдете в сравнительном тесте восьми моделей шипованных шин для кроссоверов 235/60 R18, который опубликован в журнале «За рулем» №10/2022. Онлайн-версия теста готовится к публикации на нашем сайте — заходите почаще!
- Чтобы шипы служили дольше, шины нужно грамотно обкатать и правильно эксплуатировать. Как это делать правильно, рассказано тут.
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