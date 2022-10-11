Renault Kadjar
Этот кроссовер занимает промежуточное положение между компактным европейским Captur (не путать с нашим Kaptur) и полноразмерным Koleos. У нас на рынке довольно много автомобилей 2018–2019 года выпуска, а средний ценник — около 1,5 млн рублей.
Практически все Каджары оснащены полуторалитровым дизелем К9К мощностью 109 л.с. Нам этот двигатель прекрасно знаком по Дастеру. Стыкуется он как с механикой, так и с роботизированной коробкой. Предпочтение, если говорить о надежности, лучше отдать версиям на «ручке».
Не должно возникнуть проблем ни с расходниками для ТО, ни с прочими запчастями (за исключением кузовных деталей). Ведь построен Kadjar на платформе CMF, на которой создан и популярный у нас Nissan Qashqai.
Единственный недостаток Каджара — привод у него только передний.
Статьи о тестах и эксплуатации моделей Renault тут.
Ford Bronco Sport
Речь не о новом поколении Bronco со снимающейся крышей и понижающей передачей. У него есть младший брат — Bronco Sport. Кроссовер построен на платформе C2, на которой созданы нынешние Ford Focus и Kuga. Bronco Sport в России стоит около 3,5–3,7 млн рублей. И это цена новой (почти!) машины — 2021–2022 года выпуска. Столько же сегодня просят за среднеразмерный китайский кроссовер с передним приводом.
Bronco Sport исключительно полноприводный, причем у него еще есть «злая» версия Badland с внедорожными режимами. Под капотом полуторалитровый бензиновый двигатель EcoBoost мощностью 181 л.с., который работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. В гамме есть и двухлитровый турбомотор (245 л.с.), но растаможить его существенно дороже, и таких машин мало.
Главным плюсом остается крутая внешность в стиле старшего Bronco. А также вместительный и практичный салон. Это касается как материалов пассажирского отделения, так и багажника — спинки задних сидений и боковины отделаны ударопрочным пластиком.
Статьи о тестах и эксплуатации моделей Ford тут.
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