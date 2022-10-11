Они никогда официально не поставлялись к нам. А теперь их везут по «серой» схеме. Причем с небольшими пробегами и по привлекательным ценам!

Renault Kadjar

Этот кроссовер занимает промежуточное положение между компактным европейским Captur (не путать с нашим Kaptur) и полноразмерным Koleos. У нас на рынке довольно много автомобилей 2018–2019 года выпуска, а средний ценник — около 1,5 млн рублей.

Практически все Каджары оснащены полуторалитровым дизелем К9К мощностью 109 л.с. Нам этот двигатель прекрасно знаком по Дастеру. Стыкуется он как с механикой, так и с роботизированной коробкой. Предпочтение, если говорить о надежности, лучше отдать версиям на «ручке».

Не должно возникнуть проблем ни с расходниками для ТО, ни с прочими запчастями (за исключением кузовных деталей). Ведь построен Kadjar на платформе CMF, на которой создан и популярный у нас Nissan Qashqai.

Единственный недостаток Каджара — привод у него только передний.

По стилистике у кроссовера Renault Kadjar много пересечений со знакомыми нам Каптюром и Арканой. Интерьер интереснее российских Renault. Это касается не только дизайна, но и материалов.

Статьи о тестах и эксплуатации моделей Renault тут.

Ford Bronco Sport

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Речь не о новом поколении Bronco со снимающейся крышей и понижающей передачей. У него есть младший брат — Bronco Sport. Кроссовер построен на платформе C2, на которой созданы нынешние Ford Focus и Kuga. Bronco Sport в России стоит около 3,5–3,7 млн рублей. И это цена новой (почти!) машины — 2021–2022 года выпуска. Столько же сегодня просят за среднеразмерный китайский кроссовер с передним приводом.

Bronco Sport исключительно полноприводный, причем у него еще есть «злая» версия Badland с внедорожными режимами. Под капотом полуторалитровый бензиновый двигатель EcoBoost мощностью 181 л.с., который работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. В гамме есть и двухлитровый турбомотор (245 л.с.), но растаможить его существенно дороже, и таких машин мало.

Главным плюсом остается крутая внешность в стиле старшего Bronco. А также вместительный и практичный салон. Это касается как материалов пассажирского отделения, так и багажника — спинки задних сидений и боковины отделаны ударопрочным пластиком.

Bronco Sport выглядит мужественнее (пожалуй!) любого среднеразмерного кроссовера. Интерьер под стать брутальной внешности. Вместо традиционного овала на руле эмблема в виде дикого жеребца.

Статьи о тестах и эксплуатации моделей Ford тут.