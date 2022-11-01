За ответ на задачу из августовского выпуска «За рулем» Максим Долинин из Челябинской области получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme KVANT с функцией GPS-информирования. А теперь — новое задание.

ЗАДАЧА № 176

Минимум разборки

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— Вот моторы нынче стали, - предался воспоминаниям Васильич. — Допустим, клапаны подрегулировать, так распредвалы снимай, и вообще полмотора раскидать надо. Зато был у меня боевой конек когда-то, где можно было хоть кольца поменять, хоть поршень прогоревший, и при этом даже под машину не залезать.- Так-то да, однако лучше все-таки залезть снизу, но совсем ненадолго, - произнес Петрович.

Расскажите, какой мотор вспоминали ветераны-автолюбители и как всё происходило.

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 декабря 2022 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected].. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного 1 августа.

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В очередной задаче читателям нужно было определить причины, по которым немолодой, но при этом мало ездящий кроссовер сильно приседает на передние колеса при торможении.

Владелец ничего особенного в машине не менял, лишь поставил шины с немного большим наружным диаметром для увеличения клиренса. В письмах читатели указывали одну-две причины и ограничивались этим. И только победитель нашего конкурса перечислил и объяснил все варианты?

— Если автомобиль большую часть времени простаивает, это вовсе не значит, что он хорошо сохраняется. Особенно если ездит и зимой, и летом. Коррозия не только повреждает кузов автомобиля, но и добирается до важных деталей подвески и тормозной системы.

Силы трения шин (Ft) и сила инерции (Fa) создают момент, наклоняющий автомобиль вперед при торможении.

Ржавеют пружины, а это значит, что поверхностный слой металла витков перестает работать. В формулу коэффициента упругости витой цилиндрической пружины, работающей на сжатие, диаметр прутка, из которого навита пружина, входит в числитель, причем в четвертой степени. То есть даже незначительное уменьшение диаметра весьма заметно понижает жесткость. С такими пружинами автомобилю становится легче приседать на передние колеса.

Этому способствует и ухудшение работы амортизаторов, также подвергающихся коррозии. Ржавые штоки портят уплотнения, рабочая жидкость вытекает и амортизатор теряет эффективность.

А что же заставляет автомобиль приседать на переднюю ось?

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Тормозные силы возникают в месте контакта шин с дорожным покрытием, а сила инерции приложена в центре масс автомобиля. Получается, что сила инерции на плече, равном высоте центра тяжести, создает момент, стремящийся наклонить автомобиль вперед. Соотношение сил трения шин с дорожным покрытием и высоты центра тяжести таково, что автомобиль может сильно приседать на передние колеса, почти отрывая задние от дороги, но никогда не опрокидывается через передние колеса.

Чего не скажешь о двухколесных транспортных средствах. Любители пошалить на мотоциклах работой переднего тормоза добиваются так называемого стоппи, а неопытные велосипедисты порой и летят через руль, неправильно пользуясь передним тормозом. Причина меньшей устойчивости двухколесников — в короткой базе и высоком расположении центра тяжести.

Такой тормозной механизм на задней оси почти не работает. Стоппи на мотоцикле.

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Итак, мы поняли, что сильного наклона транспортного средства вперед можно добиться торможением исключительно передним тормозом. Но коррозия повреждает прежде всего те тормозные механизмы, которые нагружены мало. На задней оси могут закиснуть и поршни в суппортах, но самая большая проблема — коррозия тормозных дисков. Зловредный оксид железа Fe2O3 намного тверже, чем чугун, из которого изготовлены тормозные диски. Поэтому он срезает фрикционный материал тормозной колодки и не обеспечивает должной тормозной силы. В передних тормозных механизмах идут те же процессы, но медленнее.

Вот и получилось, что коррозия в трех местах увеличила «кивок» автомобиля при торможении. А владелец еще и усугубил дело установкой колес большего диаметра. Центр тяжести стал выше.

Максима Долинина поздравляем с победой!

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