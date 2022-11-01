ЗАДАЧА № 176
Минимум разборки
— Вот моторы нынче стали, - предался воспоминаниям Васильич. — Допустим, клапаны подрегулировать, так распредвалы снимай, и вообще полмотора раскидать надо. Зато был у меня боевой конек когда-то, где можно было хоть кольца поменять, хоть поршень прогоревший, и при этом даже под машину не залезать.- Так-то да, однако лучше все-таки залезть снизу, но совсем ненадолго, - произнес Петрович.
Расскажите, какой мотор вспоминали ветераны-автолюбители и как всё происходило.
Короткие ответы не рассматриваются.
Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 декабря 2022 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected].. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.
Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного 1 августа.
В очередной задаче читателям нужно было определить причины, по которым немолодой, но при этом мало ездящий кроссовер сильно приседает на передние колеса при торможении.
Владелец ничего особенного в машине не менял, лишь поставил шины с немного большим наружным диаметром для увеличения клиренса. В письмах читатели указывали одну-две причины и ограничивались этим. И только победитель нашего конкурса перечислил и объяснил все варианты?
— Если автомобиль большую часть времени простаивает, это вовсе не значит, что он хорошо сохраняется. Особенно если ездит и зимой, и летом. Коррозия не только повреждает кузов автомобиля, но и добирается до важных деталей подвески и тормозной системы.
Ржавеют пружины, а это значит, что поверхностный слой металла витков перестает работать. В формулу коэффициента упругости витой цилиндрической пружины, работающей на сжатие, диаметр прутка, из которого навита пружина, входит в числитель, причем в четвертой степени. То есть даже незначительное уменьшение диаметра весьма заметно понижает жесткость. С такими пружинами автомобилю становится легче приседать на передние колеса.
Этому способствует и ухудшение работы амортизаторов, также подвергающихся коррозии. Ржавые штоки портят уплотнения, рабочая жидкость вытекает и амортизатор теряет эффективность.
А что же заставляет автомобиль приседать на переднюю ось?
Тормозные силы возникают в месте контакта шин с дорожным покрытием, а сила инерции приложена в центре масс автомобиля. Получается, что сила инерции на плече, равном высоте центра тяжести, создает момент, стремящийся наклонить автомобиль вперед. Соотношение сил трения шин с дорожным покрытием и высоты центра тяжести таково, что автомобиль может сильно приседать на передние колеса, почти отрывая задние от дороги, но никогда не опрокидывается через передние колеса.
Чего не скажешь о двухколесных транспортных средствах. Любители пошалить на мотоциклах работой переднего тормоза добиваются так называемого стоппи, а неопытные велосипедисты порой и летят через руль, неправильно пользуясь передним тормозом. Причина меньшей устойчивости двухколесников — в короткой базе и высоком расположении центра тяжести.
Итак, мы поняли, что сильного наклона транспортного средства вперед можно добиться торможением исключительно передним тормозом. Но коррозия повреждает прежде всего те тормозные механизмы, которые нагружены мало. На задней оси могут закиснуть и поршни в суппортах, но самая большая проблема — коррозия тормозных дисков. Зловредный оксид железа Fe2O3 намного тверже, чем чугун, из которого изготовлены тормозные диски. Поэтому он срезает фрикционный материал тормозной колодки и не обеспечивает должной тормозной силы. В передних тормозных механизмах идут те же процессы, но медленнее.
Вот и получилось, что коррозия в трех местах увеличила «кивок» автомобиля при торможении. А владелец еще и усугубил дело установкой колес большего диаметра. Центр тяжести стал выше.
Максима Долинина поздравляем с победой!
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