За ответ на задачу № 170 «От грязи и присадок» из майского выпуска «За рулем» Андрей Анфимов из г. Железногорска Красноярского края получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme KVANT с функцией GPS-информирования. А теперь — новое задание.

ЗАДАЧА № 173

Чего он кланяется?

Николаич рассказывает коллегам: «Вот у соседа, вроде, такой же кроссовер, как у меня. А при торможении (я с ним прокатился) прямо приседает на передок, гораздо сильнее моего. Машина, конечно, сильно не новая, но пробег небольшой совсем. Тюнинг — минимальный, чуть более крупные шины для увеличения клиренса и всё. В чем причина, не поймем…»

Кто укажет больше причин такого поведения и расскажет о каждой?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 июня 2022 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

А теперь подведем итоги конкурса знатоков из майского выпуска журнала «За рулем».

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В очередной задаче читателям предстояло вспомнить, какая система очистки масла на старых отечественных двигателях позволяла «сама» избавляться как от любых загрязнений, так и от разного вида присадок. Только чистое масло — и всё!

Писем пришло очень много, почти все читатели отвечали верно, но многие ограничивались словом «центрифуга». Верно, но для победы недостаточно.

А вот что рассказал победитель.

За 120 лет до н. э. механик Герон запустил первую паровую реактивную машину. Конструкция легла в основу центрифуг очистки масла.

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Центробежные маслофильтры (или центрифуги), о которых говорит Иваныч, получили распространение, в основном, на двигателях грузовых автомобилей, тракторов, строительной техники и даже тепловозов. На легковых машинах такая система очистки масла тоже применялась, но реже. Рядовой советский автомобилист мог встретить центрифугу на Запорожцах (от «горбатого» до «мыльницы») или ЛуАЗах. А «нерядовой» — еще и на восьмицилиндровом «чайковском» моторе.

Характерным элементом центробежного фильтра является вращающийся ротор, в который подается требующее очистки масло. Под воздействием возникающих при вращении ротора центробежных сил механические частицы, находящиеся в масле, отбрасываются к боковым стенкам и откладываются на них, образуя плотный осадок. Этот осадок удаляют при чистке центрифуги одновременно со сменой моторного масла.

Центрифуга двигателя ЗИЛ‑130.

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Одним из вариантов исполнения центробежного маслоочистителя является установка ротора внутри корпуса на неподвижной полой оси, на которой он может свободно вращаться. Ротор представляет собой закрытый цилиндр, в нижней или боковых стенках которого имеются жиклеры с соплами, направленными тангенциально к оси вращения. При работе двигателя масло под давлением через ось подается внутрь ротора, а затем выходит из него через сопла.

Реактивная сила от быстро вытекающих струй масла раскручивает ротор до высоких скоростей — порядка 5–6 тысяч оборотов в минуту. Так, на ЗИЛ‑130 центрифуга, раскрутившись, продолжала вращаться с характерным шумом еще 2–3 минуты после выключения двигателя. И это было признаком полной исправности системы. Очищенное от примесей масло, выходящее из форсунок, поступает в корпус фильтра, а оттуда — в масляную магистраль двигателя.

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В моторах МеМЗ‑965, —966, —968, устанавливавшихся на Запорожцы, и МеМЗ‑969 на ЛуАЗе, маслоочиститель имеет несколько иную конструкцию. Центрифуга закрепляется полым болтом непосредственно на носке коленвала и вращается вместе с ним. Масло от насоса подается в кольцевую проточку передней опоры коленвала, а оттуда по продольному каналу попадает в полость центрифуги. Там под действием центробежных сил оно освобождается от примесей, которые откладываются на стенках специальных приливов корпуса и крышки, а затем через полый болт поступает в осевой канал коленвала и дальше — в центральную масляную магистраль.

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К достоинствам центробежных масляных фильтров относятся отличная пропускная способность, низкое сопротивление и достаточно высокая тонкость отсева посторонних частиц, не меняющаяся по мере загрязнения. Такой фильтр вечен — после загрязнения он разбирается и чистится.

Есть и недостатки. Прежде всего, это резкое ухудшение фильтрации при повышении вязкости масла, в том числе при его низкой температуре. Центробежные силы сепарируют из масла помимо загрязнений еще и полезные присадки, что ведет к снижению его качества. Зато частицы сажи остаются. Обслуживание центробежных фильтров — процедура трудозатратная и грязная.

Андрея Анфимова поздравляем с победой!









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Фото: depositphotos и из архива «За рулем»