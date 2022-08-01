ЗАДАЧА № 173
Чего он кланяется?
Николаич рассказывает коллегам: «Вот у соседа, вроде, такой же кроссовер, как у меня. А при торможении (я с ним прокатился) прямо приседает на передок, гораздо сильнее моего. Машина, конечно, сильно не новая, но пробег небольшой совсем. Тюнинг — минимальный, чуть более крупные шины для увеличения клиренса и всё. В чем причина, не поймем…»
Кто укажет больше причин такого поведения и расскажет о каждой?
Короткие ответы не рассматриваются.
Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 июня 2022 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.
А теперь подведем итоги конкурса знатоков из майского выпуска журнала «За рулем».
В очередной задаче читателям предстояло вспомнить, какая система очистки масла на старых отечественных двигателях позволяла «сама» избавляться как от любых загрязнений, так и от разного вида присадок. Только чистое масло — и всё!
Писем пришло очень много, почти все читатели отвечали верно, но многие ограничивались словом «центрифуга». Верно, но для победы недостаточно.
А вот что рассказал победитель.
Центробежные маслофильтры (или центрифуги), о которых говорит Иваныч, получили распространение, в основном, на двигателях грузовых автомобилей, тракторов, строительной техники и даже тепловозов. На легковых машинах такая система очистки масла тоже применялась, но реже. Рядовой советский автомобилист мог встретить центрифугу на Запорожцах (от «горбатого» до «мыльницы») или ЛуАЗах. А «нерядовой» — еще и на восьмицилиндровом «чайковском» моторе.
Характерным элементом центробежного фильтра является вращающийся ротор, в который подается требующее очистки масло. Под воздействием возникающих при вращении ротора центробежных сил механические частицы, находящиеся в масле, отбрасываются к боковым стенкам и откладываются на них, образуя плотный осадок. Этот осадок удаляют при чистке центрифуги одновременно со сменой моторного масла.
Одним из вариантов исполнения центробежного маслоочистителя является установка ротора внутри корпуса на неподвижной полой оси, на которой он может свободно вращаться. Ротор представляет собой закрытый цилиндр, в нижней или боковых стенках которого имеются жиклеры с соплами, направленными тангенциально к оси вращения. При работе двигателя масло под давлением через ось подается внутрь ротора, а затем выходит из него через сопла.
Реактивная сила от быстро вытекающих струй масла раскручивает ротор до высоких скоростей — порядка 5–6 тысяч оборотов в минуту. Так, на ЗИЛ‑130 центрифуга, раскрутившись, продолжала вращаться с характерным шумом еще 2–3 минуты после выключения двигателя. И это было признаком полной исправности системы. Очищенное от примесей масло, выходящее из форсунок, поступает в корпус фильтра, а оттуда — в масляную магистраль двигателя.
В моторах МеМЗ‑965, —966, —968, устанавливавшихся на Запорожцы, и МеМЗ‑969 на ЛуАЗе, маслоочиститель имеет несколько иную конструкцию. Центрифуга закрепляется полым болтом непосредственно на носке коленвала и вращается вместе с ним. Масло от насоса подается в кольцевую проточку передней опоры коленвала, а оттуда по продольному каналу попадает в полость центрифуги. Там под действием центробежных сил оно освобождается от примесей, которые откладываются на стенках специальных приливов корпуса и крышки, а затем через полый болт поступает в осевой канал коленвала и дальше — в центральную масляную магистраль.
К достоинствам центробежных масляных фильтров относятся отличная пропускная способность, низкое сопротивление и достаточно высокая тонкость отсева посторонних частиц, не меняющаяся по мере загрязнения. Такой фильтр вечен — после загрязнения он разбирается и чистится.
Есть и недостатки. Прежде всего, это резкое ухудшение фильтрации при повышении вязкости масла, в том числе при его низкой температуре. Центробежные силы сепарируют из масла помимо загрязнений еще и полезные присадки, что ведет к снижению его качества. Зато частицы сажи остаются. Обслуживание центробежных фильтров — процедура трудозатратная и грязная.
Андрея Анфимова поздравляем с победой!
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Фото: depositphotos и из архива «За рулем»