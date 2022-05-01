ЗАДАЧА № 170
От грязи и присадок
Иваныч как-то в кругу автолюбителей вспоминать начал: «Вот раньше машины были — никакие присадки в моторное масло им были не нужны. А если и зальешь туда какую присадку, или, скажем, грязь в масле заведется, то они быстренько от нее сами избавлялись. Причем у меня такая система была и на рабочей машине, и на своей».
Продолжите рассказ: про какие машины речь, что за система, в чем ее преимущества и недостатки.
Короткие ответы не рассматриваются.
Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 июня 2022 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1; e‑mail: [email protected].. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.
А теперь подведем итоги конкурса знатоков из февральского выпуска журнала «За рулем».
На сей раз знатокам нужно было определить, каким образом ремень ГРМ мог испортить моторное масло до такой степени, что двигатель попал в капремонт. Многие читатели правильно вспомнили о редкой конструкции двигателей, которая может привести к таким последствиям, но ответили слишком кратко. А всё правильно и подробно рассказал победитель нашего конкурса.
Мотор, о котором говорится в задаче, относится к семейству PureTech, разработанному группой Peugeot-Citroen (PSA). Рабочий объем двигателей мог быть 1,0 и 1,2 литра. Этот трехцилиндровый агрегат для своих размеров получился достаточно мощным и очень экономичным. Литровый развивал 68 л.с., а старший брат — до 155 л.с. благодаря турбонаддуву с промежуточным охлаждением воздуха и непосредственному впрыску топлива.
Далее рассказ пойдет в основном о нем.
С 2015 по 2018 год мотор получал международную награду «Двигатель года» в категории 1,0–1,4 литра. Но есть в нем одно крайне необычное техническое решение, о котором и говорится в задаче. Это — резино-армированный приводной ремень ГРМ, находящийся в масляной ванне.
По заявлениям производителя, это была одна из мер для снижения внутреннего трения. Посчитали, что стало меньше потерь в паре ремень-натяжитель. Но французские конструкторы не учли одной очень важной детали — при работе ремень ГРМ изнашивается, образуется так называемая бахрома. У кого был переднеприводный автомобиль с двигателем разработки ВАЗ, те видели, что в кожухе ремня накапливается значительное количество черной резиновой трухи.
Когда ремень расположен снаружи, она не может причинить вреда. Если же он в масляной ванне, то продукты износа скапливаются внутри двигателя. Это и произошло — ошметки ремня скопились в картере, а затем забили сетку маслоприемника. Это привело к потере давления масла и к масляному голоданию. Не замеченный вовремя сигнал низкого давления масла может привести к провороту вкладышей коленчатого вала.
Есть способы избежать эту беду. Нужно чаще менять масло (каждые 7–10 тысяч км), раз в несколько ТО снимать поддон картера, чтобы очистить его и маслоприемник от продуктов износа ремня. Менять сам ремень лучше каждые 100 тысяч км (кстати, его состояние можно контролировать через маслозаливную горловину).
Но с заменой ремня тоже могут возникнуть проблемы. У ремня ГРМ нет отдельной крышки. Ремень частично располагается в единой полости блока цилиндров двигателя. Чтобы выполнить эту работу, необходимо снять шестерню с коленчатого вала, добравшись до нее через нижнее технологическое отверстие. Затем снять клапанную крышку и хотя бы один фазовращатель с одного из распределительных валов. И только потом получится поменять ремень.
Справедливости ради надо отметить, что не только концерн PSA отличился столь экзотическим решением. Ford тоже спроектировал литровый трехцилиндровый мотор EcoBoost, у которого ремень ГРМ купается в масле и порой выводит агрегат из строя. Причина та же — слишком большой интервал замены ремня и попадание частиц резины и ткани в систему смазки. Но мотору PSA мы отдали «первое место» за «танцы с бубном» при замене ремня.
Владельцам автомобилей с такими двигателями рекомендуем очень внимательно следить за сигнализатором давления масла. Если при запуске светится дольше обычного, или помаргивает при движении — тянуть с ремонтом нельзя.
Артема Сковородина поздравляем с победой!
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