От грязи и присадок

Иваныч как-то в кругу автолюбителей вспоминать начал: «Вот раньше машины были — никакие присадки в моторное масло им были не нужны. А если и зальешь туда какую присадку, или, скажем, грязь в масле заведется, то они быстренько от нее сами избавлялись. Причем у меня такая система была и на рабочей машине, и на своей».

Короткие ответы не рассматри­ваются.

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А теперь подведем итоги конкурса знатоков из февральского выпуска журнала «За рулем».

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На сей раз знатокам нужно было определить, каким образом ремень ГРМ мог испортить моторное масло до такой степени, что двигатель попал в капремонт. Многие читатели правильно вспомнили о редкой конструкции двигателей, которая может привести к таким последствиям, но ответили слишком кратко. А всё правильно и подробно рассказал победитель нашего конкурса.





Мотор, о котором говорится в задаче, относится к семейству PureTech, разработанному группой Peugeot-Citroen (PSA). Рабочий объем двигателей мог быть 1,0 и 1,2 литра. Этот трехцилиндровый агрегат для своих размеров получился достаточно мощным и очень экономичным. Литровый развивал 68 л.с., а старший брат — до 155 л.с. благодаря турбонаддуву с промежуточным охлаждением воздуха и непосредственному впрыску топлива.





Далее рассказ пойдет в основном о нем.

Двигатель PureTech концерна PSA. Обратите внимание на глухую переднюю стенку блока цилиндров, затрудняющую замену ремня.





С 2015 по 2018 год мотор получал международную награду «Двигатель года» в категории 1,0–1,4 литра. Но есть в нем одно крайне необычное техническое решение, о котором и говорится в задаче. Это — резино-армированный приводной ремень ГРМ, находящийся в масляной ванне.





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По заявлениям производителя, это была одна из мер для снижения внутреннего трения. Посчитали, что стало меньше потерь в паре ремень-натяжитель. Но французские конструкторы не учли одной очень важной детали — при работе ремень ГРМ изнашивается, образуется так называемая бахрома. У кого был переднеприводный автомобиль с двигателем разработки ВАЗ, те видели, что в кожухе ремня накапливается значительное количество черной резиновой трухи.





Когда ремень расположен снаружи, она не может причинить вреда. Если же он в масляной ванне, то продукты износа скапливаются внутри двигателя. Это и произошло — ошметки ремня скопились в картере, а затем забили сетку маслоприемника. Это привело к потере давления масла и к масляному голоданию. Не замеченный вовремя сигнал низкого давления масла может привести к провороту вкладышей коленчатого вала.

Есть способы избежать эту беду. Нужно чаще менять масло (каждые 7–10 тысяч км), раз в несколько ТО снимать поддон картера, чтобы очистить его и маслоприемник от продуктов износа ремня. Менять сам ремень лучше каждые 100 тысяч км (кстати, его состояние можно контролировать через маслозаливную горловину).





Но с заменой ремня тоже могут возникнуть проблемы. У ремня ГРМ нет отдельной крышки. Ремень частично располагается в единой полости блока цилиндров двигателя. Чтобы выполнить эту работу, необходимо снять шестерню с коленчатого вала, добравшись до нее через нижнее технологическое отверстие. Затем снять клапанную крышку и хотя бы один фазовращатель с одного из распределительных валов. И только потом получится поменять ремень.

Двигатель EcoBoost фирмы Ford. Ремень хоть и купается в масле, но заменить его немного проще, чем на французском моторе — благодаря съемной передней крышке.





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Справедливости ради надо отметить, что не только концерн PSA отличился столь экзотическим решением. Ford тоже спроектировал литровый трехцилиндровый мотор EcoBoost, у которого ремень ГРМ купается в масле и порой выводит агрегат из строя. Причина та же — слишком большой интервал замены ремня и попадание частиц резины и ткани в систему смазки. Но мотору PSA мы отдали «первое место» за «танцы с бубном» при замене ремня.

Владельцам автомобилей с такими двигателями рекомендуем очень внимательно следить за сигнализатором давления масла. Если при запуске светится дольше обычного, или помаргивает при движении — тянуть с ремонтом нельзя .





Артема Сковородина поздравляем с победой!







