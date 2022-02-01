За ответ на задачу № 164 «От ручки до автопилота» из ноябрьского выпуска «За рулем» за 2021 год Семен Волошенко из Алтайского края получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme KVANT с функцией GPS-информирования. А теперь — новое задание.

ЗАДАЧА № 167

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Вредный ремень

Взялся как-то Сергеич на форуме, куда заходят любители ремонта самых разных двигателей, рассказывать, как ремень ГРМ от попадания на него масла портится — много раз сталкивался сам и от других слышал. Но с таким, чтобы ремень испортил масло, а за ним и весь движок, впервые встретился. Недавно совсем перебирал небольшой европейский моторчик.

Предлагаем вам продолжить рассказ: что за двигатель, какое в нем непривычное техническое решение и как оно приговорило ДВС.

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 марта 2022 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1. E‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

А теперь подведем итоги конкурса знатоков из ноябрьского выпуска журнала «За рулем» за 2021 год.

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В очередной задаче нужно было вспомнить, что за ручка позволяла автомобилю УАЗ‑469 ехать по грязи без нажатия педали газа. Тема читателей заинтересовала, и ответов пришло очень много.

Сразу разочаруем тех, кто решил, будто Петрович пробирался по грязи «на подсосе», то есть с прикрытой воздушной заслонкой карбюратора. В таком режиме смесь сильно обогащена, что неполезно для кошелька и способствует нагарообразованию на свечах, да и в камере сгорания.

Наиболее полно и точно ответил победитель нашего конкурса.

Ручка, о которой идет речь, - ручной привод дроссельной заслонки. На военных УАЗах она была нужна для обеспечения необходимых оборотов двигателя при работе дополнительного оборудования при движении или во время стоянки. Например, двигателю нужно было работать на повышенных оборотах для зарядки аккумулятора, ведь токоотдача генераторов тех лет при минимальных оборотах холостого хода едва покрывала потребности системы зажигания.

Путь от ручного газа (правая ручка на верхнем фото) до адаптивного круиз-контроля автомобильная промышленность прошла быстро. Скоро водитель будет не нужен?

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Многие водители находили ручному газу и другое применение. Например, при движении по грязной дороге, при троганье на подъем, а также когда двигатель не держал обороты холостого хода, что в те времена по разным причинам случалось довольно часто. Конечно, при долгой езде по трассе шоферы вытягивали рукоятку ручного газа и могли немного размять правую ногу, в то время как автомобиль по равнинной дороге двигался с более-менее постоянной скоростью.

А на гололеде использовать ручной газ действительно опасно, ведь для предотвращения заноса заднеприводного автомобиля (когда не подключен передний мост), нужно уменьшить газ. А мгновенно, автоматически утопить ручку, еще и не особо удобно расположенную, водитель мог не успеть.

Идея поддержания автомобилем заданной скорости впервые была реализована в США в конце 50‑х годов прошлого века. Система отслеживала скорость вращения троса спидометра в тот момент, когда водитель хотел зафиксировать ее, и далее электромотор с редуктором воздействовал на педаль газа. Водитель отпускал педаль, а она перемещалась «сама».

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Дальше круиз-контроль стал полностью интегрированным с системой управления двигателем и автоматической коробкой передач (или вариатором). Сегодня никого не удивляет, что для поддержания постоянной скорости автомобиль при движении на подъем переключает автомат на пару ступеней вниз, а вариатор меняет передаточное отношение.

В любом случае, такая простейшая система не предназначена для сложных условий движения. Она может использоваться только на малозагруженных загородных шоссе.

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Сейчас на многие автомобили ставят адаптивный круиз-контроль. Устройство появилось в самом конце прошлого века. Оно похоже на обычный круиз-контроль тем, что держит автомобиль на заранее установленной скорости. Однако, в отличие от обычного круиз-контроля, система может автоматически настроить скорость в целях поддержания заданного расстояния между транспортными средствами в той же полосе движения. Это достигается с помощью радиолокационного датчика или видеокамер, цифрового сигнального процессора и продольных контроллеров.

Если идущий впереди автомобиль замедляется или если в зазор между вашим и движущимся впереди автомобилем вклинивается другой, система посылает сигнал силовому агрегату и тормозной системе для замедления. Затем, когда дорога освободится, она будет ускорять автомобиль до заданной скорости.

Семена Волошенко поздравляем с победой!

Эта водительская хитрость экономит топливо и продлевает жизнь коробке и тормозам.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»