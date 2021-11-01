За ответ на задачу № 161 «Меняем из салона» Виталий Гуторов из г. Москвы получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme KVANT с функцией GPS-информирования.

ЗАДАЧА № 164

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От ручки до автопилота

Петрович соседям по гаражам рассказал: «Был у меня когда-то УАЗ‑469, на зубастой резине, на военных мостах. И была у него ручка хитрая, которая позволяла по грязной дороге ехать без педали газа. Зато если дорога обледеневшая, то таким устройством пользоваться — не дай бог».

Напомните, о какой системе идет речь, как она развивалась дальше и к чему пришла сегодня.

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 декабря 2021 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1. E‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

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В новой задаче знатокам предстояло вспомнить возможно большее количество способов повлиять на обороты холостого хода современного двигателя, не трогая педаль газа и находясь в салоне автомобиля. При этом считается, что в автомобиле всё исправно. Многие читатели называли вразнобой отдельные системы и агрегаты, которые влияют на холостые ­обороты, но лишь победитель конкурса всё четко разложил по полочкам.

Начнем с системы холостого хода карбюраторных двигателей. У них количество топливовоздушной смеси и качественное соотношение бензина и воздуха задано регулировочными винтами и не меняется при повышении нагрузки на мотор. Поэтому любые потребители, берущие энергию от коленвала, уменьшают частоту его вращения.

Работой современного двигателя ведает электронный блок управления (ЭБУ). Он влияет на положение регулятора холостого хода при механическом приводе дроссельной заслонки или на саму заслонку при электронной педали газа. Ещё ЭБУ определяет продолжительность и момент открытия топливных форсунок, а также момент искрообразования на свечах зажигания.

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Благодаря датчику положения коленчатого вала «мозги» всегда осведомлены о частоте вращения коленчатого вала. Какие же факторы могут вывести эту стабильную систему с обратной связью из равновесия?

Вспомним условие задачи: речь шла даже о непродолжительном изменении оборотов двигателя. К таким отклонениям приводит практически любое изменение нагрузки на двигатель. Переменную нагрузку могут давать вспомогательные агрегаты — генератор, насос гидроусилителя рулевого управления и компрессор кондиционера. Тут всё просто — рост нагрузки компенсируется большей подачей воздуха и топлива. Причем на мощные потребители моторы реагируют заметным увеличением оборотов холостого хода. На подключение потребителей электроэнергии система управления также реагирует повышением «холостых», пусть и не таким ощутимым.

Получается, что повлиять на обороты холостого хода можно включив электроприборы, кондиционер или просто покрутив баранку. Даже в схеме с электроусилителем руля потребляемый ток довольно велик и повлияет на обороты двигателя, а уж работа гидроусилителя — и подавно.

Дроссельный узел современного автомобиля обеспечивает работу двигателя на холостом ходу и во всём диапазоне нагрузок, автоматически поворачивая заслонку.

А ещё ни один двигатель на автомобиле не обходится без трансмиссии. Она способна влиять на холостой ход двигателя очень заметно. Включение режима движения вперед или назад (D или R) на автоматических коробках и вариаторах с зажатой педалью тормоза заставляет работать гидротрансформатор в режиме остановленного выходного вала, что нагружает двигатель и меняет обороты холостого хода. Двигатели с механической коробкой передач реагируют на выжим сцепления. Выключение сцепления снижает нагрузку на коленвал, поскольку не нужно вращать шестерни коробки.

Однако это не всё. У старых машин могла повлиять на обороты холостого хода… рабочая тормозная система. Нажатие на педаль тормоза вызывало попадание порции воздуха из вакуумного усилителя во впуск. Сочетание вакуумного усилителя тормозов и карбюраторного мотора позволяло даже проводить экспресс-диагностику настройки системы холостого хода. Если при нажатии педали обороты падали — смесь слишком бедная, если возрастали — чересчур богатая.

Современные автомобили с вакуумным усилителем тормозов тоже можно вывести из равновесия, часто нажимая тормозную педаль. Неучтенное датчиком массового расхода (ДМРВ) количество воздуха приводит к обеднению смеси и заметному падению частоты вращения коленчатого вала. Системы управления двигателем с датчиком разрежения и температуры воздуха на впуске (без ДМРВ) реагируют точно так же.

Виталия Гуторова поздравляем с победой!