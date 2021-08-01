ЗАДАЧА № 161





Меняем из салона









Соседи в гараже вспоминают, чем были хороши старые машины. К примеру, у них можно было сделать побольше или поменьше обороты двигателя на стоящей машине. У таких автомобилей, как УАЗ‑469, имелась даже рукоятка ручного газа. Зато у нынешних машин всё зависит от компьютера: сколько холостых он захочет сделать, столько и будет.





— Ну, не совсем так, - говорит Алексеич. - Ведь даже сидя за баранкой и не трогая эту электронную педаль газа, можно изменить обороты холостого хода, хотя бы ненадолго, кучей способов.





Кто расскажет о большем количестве способов? Какие из них были невозможны на старых автомобилях и появились лишь на современных?

Короткие ответы не рассматри­ваются.





Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 сентября 2021 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1. E‑mail: [email protected].. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.





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А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из майского номера «За рулем» за 2021 год.





В задаче предлагалось объяснить, почему течь сконденсированной влаги из кондиционера внедорожника УАЗ Патриот повела себя странно. Вначале струйка воды потекла интенсивно, а затем превратилась в капель.





В ответе недостаточно было просто констатировать, что из кондиционера течет конденсат. Это понятно. Неправы те, кто предположил, что отверстие для слива конденсата из кондиционера УАЗа находится не в самой нижней точке. Допустим, не в самой, но, достигнув уровня сливного отверстия, отток конденсата должен был уравняться с притоком.









Наиболее правильный и развернутый ответ дал наш победитель.





Что такое конденсат, знают все. Если в теплую и влажную погоду достать из холодильника и поставить на стол банку сока, то вокруг образуется лужица.





Те же процессы идут и в кондиционере. Самым холодным местом в системе является испаритель, а конденсирующаяся на его поверхности вода стекает через дренажную трубку под днище автомобиля.

Капли на поверхности испарителя





Через несколько минут работы кондиционера поверхность испарителя охладилась до точки росы, и на ней начала интенсивно конденсироваться вода из продуваемого вентилятором воздуха. Поначалу капли конденсата небольшие — их удерживает сила поверхностного натяжения. Затем они увеличиваются в размерах, сливаются в сплошной поток и устремляются в сливное отверстие. Это и есть первая причина мощного потока из сливной трубки вначале и медленного течения далее. Такое будет наблюдаться вне зависимости от того, включен режим рециркуляции или нет.





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С включенной рециркуляцией наблюдается еще один эффект. Вначале воздух, попадающий на поверхность испарителя, очень влажный, а потому увлажнение пластин максимально. Но, если включен режим рециркуляции, а им следует пользоваться, чтобы побыстрее остудить салон, то в систему будет поступать охлажденный воздух, уже лишенный избыточной влаги.

В течение какого-то времени относительная влажность в салоне падает настолько, что точка росы становится ниже температуры поверхности испарителя, а потому конденсация воды на его поверхности должна прекратиться. Это время зависит от объема и степени герметизации кузова автомобиля — для УАЗа с плотно закрытыми дверями и стеклами оно составляет несколько минут. Но нет на свете ничего идеального, в том числе и герметичных кузовов.

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Влага из просачивающегося наружного воздуха в небольшом количестве конденсировалась на поверхности испарителя и через дренажную трубку в виде редких капель стекала под кузов автомобиля. Если в это время открыть дверь или опустить стекло, то наружный влажный воздух попадет в салон и будет отправлен вентилятором на испаритель. Под машиной вновь появится течь

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Чем больше окон и дверей открыть, тем больше будет и поток конденсирующейся влаги, ограниченный лишь производительностью компрессора кондиционера. Закроем окна и двери — воздух внутри салона постепенно осушится, его относительная влажность уменьшится, точка росы понизится, а вместо потока конденсата снова будет легкая капель. Конечно, всё это применимо только к режиму рециркуляции. Если одновременно с кондиционером в такую погоду включить режим вентиляции с забором наружного воздуха, то поток конденсируемой воды будет заметным, а работа кондиционера менее эффективной.





Кстати, если бы Иваныч проделал все те же манипуляции не днем, а утром или вечером того же дня, такой яркой картинки с потоком воды из-под испарителя не получилось бы. В России относительная влажность воздуха в жаркие летние дни утром и вечером обычно значительно ниже, чем днем, а, значит, и точка росы ниже. Поток конденсата не был бы таким заметным.

Василия Катрича поздравляем с победой!













Фото: depositphotos и «За рулем»

