Конкурс с призом! — задачка про обороты мотора — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Конкурс с призом! — задачка про обороты мотора

За ответ на задачу № 158 «УАЗ прорвало» из майского выпуска «За рулем» Василий Катрич из г. Красногорска получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme KVANT с функцией GPS-информирования. А теперь — новое задание!

ЗАДАЧА № 161


Меняем из салона




Соседи в гараже вспоминают, чем были хороши старые машины. К примеру, у них можно было сделать побольше или поменьше обороты двигателя на стоящей машине. У таких автомобилей, как УАЗ‑469, имелась даже рукоятка ручного газа. Зато у нынешних машин всё зависит от компьютера: сколько холостых он захочет сделать, столько и будет.


— Ну, не совсем так, - говорит Алексеич. - Ведь даже сидя за баранкой и не трогая эту электронную педаль газа, можно изменить обороты холостого хода, хотя бы ненадолго, кучей способов.


Кто расскажет о большем количестве способов? Какие из них были невозможны на старых автомобилях и появились лишь на современных?

Короткие ответы не рассматри­ваются.


Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 сентября 2021 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1. E‑mail: [email protected].. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.


Материалы по теме
Конкурс с призом! — задачка про УАЗ и лужу



А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из майского номера «За рулем» за 2021 год.


В задаче предлагалось объяснить, почему течь сконденсированной влаги из кондиционера внедорожника УАЗ Патриот повела себя странно. Вначале струйка воды потекла интенсивно, а затем превратилась в капель.


В ответе недостаточно было просто констатировать, что из кондиционера течет конденсат. Это понятно. Неправы те, кто предположил, что отверстие для слива конденсата из кондиционера УАЗа находится не в самой нижней точке. Допустим, не в самой, но, достигнув уровня сливного отверстия, отток конденсата должен был уравняться с притоком.


Материалы по теме
Как сделать, чтобы кондиционер холодил, как новый. Полная инструкция



Наиболее правильный и развернутый ответ дал наш победитель.


Что такое конденсат, знают все. Если в теплую и влажную погоду достать из холодильника и поставить на стол банку сока, то вокруг образуется лужица.


Те же процессы идут и в кондиционере. Самым холодным местом в системе является испаритель, а конденсирующаяся на его поверхности вода стекает через дренажную трубку под днище автомобиля.

Капли на поверхности испарителя
Капли на поверхности испарителя


Через несколько минут работы кондиционера поверхность испарителя охладилась до точки росы, и на ней начала интенсивно конденсироваться вода из продуваемого вентилятором воздуха. Поначалу капли конденсата небольшие — их удерживает сила поверхностного натяжения. Затем они увеличиваются в размерах, сливаются в сплошной поток и устремляются в сливное отверстие. Это и есть первая причина мощного потока из сливной трубки вначале и медленного течения далее. Такое будет наблюдаться вне зависимости от того, включен режим рециркуляции или нет.


Материалы по теме
Странная лужа под машиной: 11+ причин и ваши действия


С включенной рециркуляцией наблюдается еще один эффект. Вначале воздух, попадающий на поверхность испарителя, очень влажный, а потому увлажнение пластин максимально. Но, если включен режим рециркуляции, а им следует пользоваться, чтобы побыстрее остудить салон, то в систему будет поступать охлажденный воздух, уже лишенный избыточной влаги.

В течение какого-то времени относительная влажность в салоне падает настолько, что точка росы становится ниже температуры поверхности испарителя, а потому конденсация воды на его поверхности должна прекратиться. Это время зависит от объема и степени герметизации кузова автомобиля — для УАЗа с плотно закрытыми дверями и стеклами оно составляет несколько минут. Но нет на свете ничего идеального, в том числе и герметичных кузовов.

Материалы по теме
Как быстро охладить салон после стоянки на жаре — народные способы

Влага из просачивающегося наружного воздуха в небольшом количестве конденсировалась на поверхности испарителя и через дренажную трубку в виде редких капель стекала под кузов автомобиля. Если в это время открыть дверь или опустить стекло, то наружный влажный воздух попадет в салон и будет отправлен вентилятором на испаритель. Под машиной вновь появится течь

.

Чем больше окон и дверей открыть, тем больше будет и поток конденсирующейся влаги, ограниченный лишь производительностью компрессора кондиционера. Закроем окна и двери — воздух внутри салона постепенно осушится, его относительная влажность уменьшится, точка росы понизится, а вместо потока конденсата снова будет легкая капель. Конечно, всё это применимо только к режиму рециркуляции. Если одновременно с кондиционером в такую погоду включить режим вентиляции с забором наружного воздуха, то поток конденсируемой воды будет заметным, а работа кондиционера менее эффективной.


Кстати, если бы Иваныч проделал все те же манипуляции не днем, а утром или вечером того же дня, такой яркой картинки с потоком воды из-под испарителя не получилось бы. В России относительная влажность воздуха в жаркие летние дни утром и вечером обычно значительно ниже, чем днем, а, значит, и точка росы ниже. Поток конденсата не был бы таким заметным.


Василия Катрича поздравляем с победой!




Фото: depositphotos и «За рулем»

Конкурс с призом! — задачка про обороты мотора

За ответ на задачу № 158 «УАЗ прорвало» из майского выпуска «За рулем» Василий Катрич из г. Красногорска получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme KVANT с функцией GPS-информирования. А теперь — новое задание!

Конкурс с призом! — задачка про обороты мотора — фото 1266232Конкурс с призом! — задачка про обороты мотора — фото 1265286Конкурс с призом! — задачка про обороты мотора — фото 1265287Конкурс с призом! — задачка про обороты мотора
Наше новое видео
Ретротест Мерседеса, который слабее Жигулей
Тест кроссоверов, за которыми очередь к дилерам
Первый тест самого дешевого кроссовера Volkswagen

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров667
Оцените материал
0:—2
Загрузка...