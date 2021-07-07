10 примеров, которые изменят ваше отношение к кондиционеру

Многие водители думают, что летом лучше выключить кондиционер и открыть окно в машине — подышать свежим воздухом. Согласны? Сейчас переубедим.

1. Чистый воздух? Как бы не так

Через окно в салон попадают микрочастицы резины и тормозных колодок, всевозможные окиси и двуокиси, сажа и бензапирены. При работающем кондиционере вся эта отрава оседает в салонном фильтре, при открытых окнах — в ваших легких. Это актуально и в городе и при езде по оживленной трассе.

2. А если прилетит?

Через открытые окна в салон могут залететь песчинки, мелкие камушки, брызги грязи и т.п. А если угодит в лицо водителю? Будет больно. Не зря же мотоциклисты ездят с закрытым забралом на шлеме. Особенно актуально на ремонтируемых участках дорог, когда из-под колес встречного транспорта разлетаются крошки свежесрезанного асфальта.

3. Обивка салона

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Замечали темные пятна на средней стойке кузова со стороны водителя? Нет? Тогда потяните рычажок регулировки ремня безопасности по высоте и увидите чистый пластик, который до этого был прикрыт обшивкой. На потолке такие темные пятна тоже встречаются. Обычно со стороны пассажира их нет либо они менее заметны. Все потому, что чаще всего при поездках открывают именно окно водителя. Вместе с дождем в салон проникает много дорожной грязи, которая оседает внутри. Некоторые заводские инструкции именно по этой причине рекомендуют открывать окна только в крайних случаях.

4. Чихаем, кашляем, простужаемся

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От тополиного пуха зачихает и здоровый человек, что уж говорить об аллергиках. Кроме того, из-за сквозняка в салоне водителю и пассажирам часто «продувает» головы, шеи, уши. Хотя «ветерок» и кажется приятным. А вот воздуховоды системы кондиционирования можно настроить так, чтобы поток холодного воздуха рассеивался по салону равномерно.

5. Угон через окно

Сценарий примерно такой: девушка тормозит перед светофором, к ее машине подходит человек и кидает ей на колени… ну, скажем, крысу! Скорее всего, бутафорскую, из магазина приколов. Важно то, что через несколько секунд девушка в испуге выскакивает наружу, после чего злоумышленник спокойно занимает ее место и угоняет автомобиль.

6. Ничего не слышу

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На высоких скоростях в салоне могут начаться резонансные «хлопки». В итоге вместо управления машиной невольно начинаешь подбирать какую-то комбинацию на клавишах стеклоподъемников — приоткрыл здесь, прикрыл там… Из-за шумов можно не заметить мотоциклиста, не услышать чей-то звуковой сигнал и т.п. Словом, отвлекает.

7. Аэродинамика

На высоких скоростях у машины с открытым окном снижается курсовая устойчивость. Такой машиной сложнее управлять.

8. Риск при ДТП

От аварий, к сожалению, никто не застрахован. А закрытые стекла — это какой-никакой барьер между людьми в салоне и внешними опасными факторами (камнями, осколками, фрагментами разбитых машин). Если автомобиль попадает в аварию при движении с опущенными стеклами, то шансы получить тяжелые травмы возрастают.

9. Дополнительный нагрев

Когда за бортом зной, а автомобиль еле движется в пробке, то никакие открытые окна не понизят внутрисалонную температуру ни на градус. А вот повысить могут, особенно если рядом с вами на светофоре пышет жаром грузовик.

И самый главный аргумент...

10. Отключил кондиционер — сэкономил?

Если автомобиль не оборудован кондиционером, то в жару, конечно же, придется ездить с открытыми окнами — иных вариантов просто нет. Однако же и при наличии кондея многие открывают окна. Самый частый довод — экономлю.

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Не секрет, что автомобили со слабыми моторами при включении кондиционеров ощутимо теряют в динамике и экономичности, в то время как более серьезные машины практически на них не реагируют. В свою очередь, открытые окна почти не влияют на расход при вялом движении в пробках, но резко начинают портить картину при выезде на трассу.

И кондиционеры, и открытые окна ухудшают топливную экономичность (называют цифры от 3 до 10%).

А если подсчитать, в какую сумму в перспективе обойдутся простуды, дискомфорт и риски, которые «прилагаются» к езде с ветерком? Выходит, что кондиционер однозначно экономичнее, чем открытые окна.