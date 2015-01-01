5 способов пережить жару в машине (без кондиционера)

Кондиционер стал одной из основных систем комфорта в современном автомобиле, и ездить без него согласны уже немногие: в жару он остужает, в сырую погоду сушит воздух в салоне и не дает окнам запотевать. Если же по каким-то причинам кондиционер перестал работать, то есть несколько способов обойтись какое-то время без него.
Например, можно использовать мокрую ткань или смоченную ветошь, закрепив ее на вентиляционных отверстиях. В процессе увлажнения воздух будет немного охлаждаться. Этот способ плох тем, что ткань или ветошь быстро высыхают, — их придется часто смачивать.
Другой способ — взять с собой в машину лед в бутылках или пакетах. Этот метод не столь действенный, поскольку охлаждать он будет только небольшое пространство вокруг себя, а закрепить его перед воздуховодами не так просто. Самый действенный вариант этого способа — положить пару замороженных бутылок под лобовое стекло, прямо на продольные воздуховоды. Но помните, что, упав оттуда, бутылка может закатиться под педаль тормоза, а это очень опасно.
Есть еще пара способов перенести жару в салоне автомобиля: разуться или переобуться во вьетнамки, так как ступни отдают много тепла и таким образом охлаждают тело. Еще можно смачивать волосы либо ушные раковины водой. Воду, кстати, можно плескать и на ноги. Благодаря этим способам вы не получите тепловой удар, последствия которого не из приятных.
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