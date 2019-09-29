Лето было дождливое: на рынке много "утопленников"

В связи с наводнениями по всему миру эксперты дают советы, как определить при покупке утопленный и восстановленный автомобиль.

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Вода может причинить немалый ущерб автомобилю, как видимый, так и невидимый. На вторичном рынке после этого дождливого лета должно появится немало «утопленников», и не помешает знать несколько простых признаков такого автомобиля.

Автомобиль мог утонуть в результате разлива реки или озера, на парковке в низине или при проезде через лужу, глубина которой оказалась слишком большой.

Поврежденный в результате наводнения автомобиль — большая проблема для владельца. Поэтому жителям регионов, где есть риск подтопления, иностранные и отечественные эксперты советуют внимательно выбирать место для парковки, а остальным — никогда не штурмовать лужи, глубина которых неизвестна.

Некоторые ошибочно полагают, что утопленному автомобилю нужно всего лишь время для просушки, и он станет таким же, как прежде. Это не так. Вода вредит абсолютно всем узлам и деталям: двигателю, тормозной системе, электропроводке и электрокомпонентам, а также таким агрегатам, как стартер, выхлопная система, включая каталитические нейтрализаторы, и так далее. В результате автомобиль становится, мягко говоря, проблемным, и неудивительно, что владельцы «утопленников» тут же пытаются избавиться от них любыми способами, скрывая, что машина была утоплена.

Чтобы определить «утопленника», эксперты из английского издания autoexpress.co.uk советуют обратить внимание на ряд симптомов:

если автомобиль был затоплен, электропроводка однозначно пострадала. Проверьте все световые приборы, электрические стеклоподъемники и так далее — убедитесь, что они работают;

ищите влагу — некоторые места в автомобиле трудно полностью высушить, а ковролин в салоне обязательно приобретет характерный «влажный» запах;

проверьте ржавчину — если ее слишком много для указанного возраста, то от покупки в любом случае лучше отказаться, а узнать о том, где и как ржавеет та или иная модель, можно на форумах и в отзывах владельцев;

изучите подкапотное пространство и убедитесь, что лишней ржавчины нет и там — особенно присмотритесь к стартеру, так как он страдает больше всего;

включите климатическую систему на обогрев, отключив кондиционер — вода из системы вентиляции, если она есть, осядет в виде конденсата на окнах и пластике салона.

Одним из действенных способов может стать проверка истории автомобиля — не исключено, что владелец «утопленника» получил компенсацию от страховой компании, что может быть отмечено и в базе ГИБДД.

При покупке подержанного автомобиля можно попасть и на более серьезный развод, который называется «автомобиль-двойник».

Фото: motor1.com