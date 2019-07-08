Как разводят покупателей: автомобиль-двойник

Опасность таких машин в том, что проверка их истории через базу ГИБДД и другие специальные сервисы не даст результата.

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Существует два вида машин-двойников. В первом случае мошенники подделывают госномер автомобиля — например, просто заказывают его в интернете. Увы, сегодня сделать это довольно легко — было бы желание и лишние три-пять тысяч рублей. Само собой, ездить с такими номерами по городу небезопасно, что уж говорить о продаже авто.

Второй вариант: недобросовестные продавцы делают чужому автомобилю не только поддельные номера, но и документы, а также перебивают VIN-код. В случае, если подлог вскроется (вы же не собираетесь кататься на машине вечно?), собственнику несдобровать. Подделка идентификационного номера является уголовно наказуемым деянием (статья 326 УК РФ). Доказать свою непричастность будет очень сложно.

Если продавец согласится, можно попробовать приехать в ГИБДД перед сделкой для проверки машины. И тут возможно несколько вариантов развития событий. Сотрудники ГИБДД могут отказаться осматривать автомобиль, поскольку вы не планируете совершать с ним регистрационные действия в данный момент. Однако если вам дадут добро на осмотр машины и вдруг увидят признаки изменения номеров агрегатов, транспорт могут изъять и направить документы в территориальное подразделение полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Тревожный звонок: продавец не является собственником авто; машина продается дешевле среднерыночной стоимости или часто меняла собственников за короткие период.

Рекомендации юриста:

Сергей Радько, адвокат движения «Свобода выбора»

— Опасность автомобилей-двойников в том, что проверка их истории через базу ГИБДД и другие специальные сервисы не даст результата, ведь по факту вы запрашиваете информацию по «юридически чистому» автомобилю. Единственный способ защитить себя — отдать деньги за автомобиль уже после его переоформления в ГИБДД.

Поскольку такой вариант является для мошенников очень рискованным, они вряд ли на него согласятся. Нельзя сказать, что автомобили-«дублеры» встречаются на вторичном рынке сплошь и рядом. Все-таки ответственность за этот вид мошенничества предусмотрена очень серьезная, так что чаще всего такие машины продаются через своих людей.

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