5 мифов о кондиционерах. Разобрали каждый!

№1. Кондиционер необходим лишь в летнюю жару
Материалы по теме
Самое распространенное заблуждение: многие полагают, что кондиционер предназначен лишь для жары, в остальное время о нем можно не вспоминать. И это не так! Его с успехом можно использовать и в качестве осушителя воздуха, и для предотвращения запотевания стекол — например, в дождь.
Более того, кондиционер даже зимой необходимо включать хотя бы раз в месяц, чтобы масло, циркулирующее в его системе вместе с хладагентом, попадало на сальники и другие уплотнения, предотвращая их высыхание и разгерметизацию системы. Вреда ему от этого не будет, а если температура за бортом слишком низкая, компрессор кондиционера просто не включится. Так что лучше всего это делать на теплых парковках, например в торговых центрах. Погонять минут 5–10 вполне достаточно. Опытные автомобилисты об этом обычно не забывают.
№2. Кондиционер всегда увеличивает расход топлива
Это как раз не миф, а чистая правда. Проблема в другом. Часто случается наблюдать такую картину — из экономии топлива автовладельцы в жару полностью открывают окна вместо того, чтобы включить кондиционер. Компрессор кондиционера действительно создает дополнительную нагрузку на двигатель, увеличивая его «прожорливость». Все так, но если в жару полностью открыть окна, расход топлива может вырасти до 20% и больше, а комфортом и тишиной при этом придется пожертвовать, да и простудиться от сквозняка недолго. Тогда как при закрытых окнах и включенном кондиционере расход топлива вырастет всего процентов на десять.
№3. Во время работы кондиционера расходуется фреон
Это еще одно заблуждение: система кондиционирования, в идеале, герметичная, а фреон — это хладагент, а не топливо и не расходный материал. Он циркулирует внутри системы и без нарушения ее герметичности никуда деться не может. Утекает он, если кондиционер долго не используют и герметичность системы нарушена из-за рассыхания уплотнительных соединений.
№4. Обслужить кондиционер — значит, проверить наличие хладагента и при необходимости дозаправить
Бытует мнение, что обслуживание кондиционера сводится к проверке наличия в нем фреона и, при необходимости, заправке. На самом деле кондиционер нуждается в периодической диагностике, ведь если фреон улетучивается и его постоянно добавлять, то он будет «уходить» и дальше. Важно найти причину утечки и устранить ее. Кроме того, нужно периодически очищать конденсатор от грязи и проводить антисептическую обработку испарителя, иначе вялотекущий летний насморк вам обеспечен!
№5. Нельзя глушить двигатель, пока включен кондиционер
Материалы по теме
И, наконец, «продвинутые» автовладельцы уверяют, что нельзя глушить двигатель, пока включен кондиционер, от этого якобы он быстро выходит из строя. Но это не больше, чем легенда — кондиционер не турбонаддув, которому и в самом деле полезно дать остыть на холостых оборотах перед остановкой мотора. Кондиционер можно включать и выключать в любое время, хоть вместе с двигателем, хоть отдельно. Хотя перед тем, как глушить мотор, можно иногда отключать компрессор кондиционера, чтобы позволить ему просохнуть, оставив при этом включенным вентилятор. Это избавит от неприятного запаха в салоне, да и во влажной среде быстрее размножаются бактерии, которые при следующем пуске кондиционера вместе с воздухом полетят в салон.
Благодарим за помощь при подготовке материала Дениса Голосюка, технического директора федерального агрегатора служб эвакуации и техпомощи МЭТР.
Фото: depositphotos.com