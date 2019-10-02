5 мифов о кондиционерах. Разобрали каждый!

Даже зимой кондиционер надо включать хотя бы раз в месяц.

№1. Кондиционер необходим лишь в летнюю жару

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Самое распространенное заблуждение: многие полагают, что кондиционер предназначен лишь для жары, в остальное время о нем можно не вспоминать. И это не так! Его с успехом можно использовать и в качестве осушителя воздуха, и для предотвращения запотевания стекол — например, в дождь.

Более того, кондиционер даже зимой необходимо включать хотя бы раз в месяц, чтобы масло, циркулирующее в его системе вместе с хладагентом, попадало на сальники и другие уплотнения, предотвращая их высыхание и разгерметизацию системы. Вреда ему от этого не будет, а если температура за бортом слишком низкая, компрессор кондиционера просто не включится. Так что лучше всего это делать на теплых парковках, например в торговых центрах. Погонять минут 5–10 вполне достаточно. Опытные автомобилисты об этом обычно не забывают.

№2. Кондиционер всегда увеличивает расход топлива

Это как раз не миф, а чистая правда. Проблема в другом. Часто случается наблюдать такую картину — из экономии топлива автовладельцы в жару полностью открывают окна вместо того, чтобы включить кондиционер. Компрессор кондиционера действительно создает дополнительную нагрузку на двигатель, увеличивая его «прожорливость». Все так, но если в жару полностью открыть окна, расход топлива может вырасти до 20% и больше, а комфортом и тишиной при этом придется пожертвовать, да и простудиться от сквозняка недолго. Тогда как при закрытых окнах и включенном кондиционере расход топлива вырастет всего процентов на десять.

№3. Во время работы кондиционера расходуется фреон

Это еще одно заблуждение: система кондиционирования, в идеале, герметичная, а фреон — это хладагент, а не топливо и не расходный материал. Он циркулирует внутри системы и без нарушения ее герметичности никуда деться не может. Утекает он, если кондиционер долго не используют и герметичность системы нарушена из-за рассыхания уплотнительных соединений.

№4. Обслужить кондиционер — значит, проверить наличие хладагента и при необходимости дозаправить

Бытует мнение, что обслуживание кондиционера сводится к проверке наличия в нем фреона и, при необходимости, заправке. На самом деле кондиционер нуждается в периодической диагностике, ведь если фреон улетучивается и его постоянно добавлять, то он будет «уходить» и дальше. Важно найти причину утечки и устранить ее. Кроме того, нужно периодически очищать конденсатор от грязи и проводить антисептическую обработку испарителя, иначе вялотекущий летний насморк вам обеспечен!

№5. Нельзя глушить двигатель, пока включен кондиционер

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И, наконец, «продвинутые» автовладельцы уверяют, что нельзя глушить двигатель, пока включен кондиционер, от этого якобы он быстро выходит из строя. Но это не больше, чем легенда — кондиционер не турбонаддув, которому и в самом деле полезно дать остыть на холостых оборотах перед остановкой мотора. Кондиционер можно включать и выключать в любое время, хоть вместе с двигателем, хоть отдельно. Хотя перед тем, как глушить мотор, можно иногда отключать компрессор кондиционера, чтобы позволить ему просохнуть, оставив при этом включенным вентилятор. Это избавит от неприятного запаха в салоне, да и во влажной среде быстрее размножаются бактерии, которые при следующем пуске кондиционера вместе с воздухом полетят в салон.



До сих пор нет-нет, да и найдется человек, который переживает, когда под машиной с работающим кондиционером образуется лужица. На самом деле, переживать нужно тогда, когда кондиционер включен, а лужи нет.



Благодарим за помощь при подготовке материала Дениса Голосюка, технического директора федерального агрегатора служб эвакуации и техпомощи МЭТР.

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