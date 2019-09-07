До сих пор нет-нет, да и найдется человек, который переживает, когда под машиной с работающим кондиционером образуется лужица. Переживать не нужно — ни о какой неисправности речи не идет. А вот если наоборот: кондиционер включен, а лужи нет, — скорее езжайте на СТО.

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Кондиционер осушает воздух за счет того, что влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется на холодных пластинах испарителя. Капельки влаги собираются в специальном поддоне и сбегают ручейком под машину через трубочку.

Если при работе кондиционера вода не капает под автомобиль — плохо. Вариантов два: либо при каких-то ремонтных работах с отопителем вашего автомобиля эту трубочку не присоединили, либо она забилась мусором. В этом случае вода идет под коврики машины, вызывая высокую влажность в салоне и коррозию днища.

Вообще, к появлению луж под автомобилем надо относиться со всей серьезностью.

Я лишь перечислю жидкости, которые могут оставлять следы на асфальте под передней частью автомобиля: моторное масло; трансмиссионное масло; охлаждающая жидкость; тормозная жидкость; топливо; жидкость гидроусилителя рулевого управления.

Есть и более экзотические источники: свежее антикоррозионное покрытие или дренаж люка в крыше автомобиля. Последний пример, как и вода из системы кондиционирования, не неисправность, а вполне нормальное явление.

Попытайтесь идентифицировать жидкость сами, проверьте уровни в тех системах, где это возможно, а при затруднениях обратитесь к специалистам. Наиболее опасны, само собой, течи тормозной жидкости и топлива.

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