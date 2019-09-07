До сих пор нет-нет, да и найдется человек, который переживает, когда под машиной с работающим кондиционером образуется лужица. Переживать не нужно — ни о какой неисправности речи не идет. А вот если наоборот: кондиционер включен, а лужи нет, — скорее езжайте на СТО.
Чтобы не тратиться на новый видеорегистратор, аккумулятор которого перестал заряжаться от бортсети автомобиля, читатель «За рулем» подключил устройство к батарее из магазина аксессуаров для мобильных телефонов. Проверено — работает!
В Латвии состоялся четвёртый этап Чемпионата Европы по дрифту Drift Masters European Cup. Участие в нем впервые принял интерконтинентальный чемпион FIA по дрифту, один из лучших пилотов России, атлет Motul — Георгий Чивчян. По итогам заездов на одной из самых экстремальных трасс Бикерниеки российский спортсмен занял 2 место.
Первая Mazda покорила ярким и дерзким ездовым характером. Покорила настолько, что автолюбителям было плевать на слабую шумоизоляцию, тесный салон и тряскую ходовую. Во втором поколении преобразился дизайн, исчезли недостатки, но эксперимент оказался неудачным.
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