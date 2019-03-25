Стоянка в луже: два мифа и две реальные опасности

Типичная ситуация: парковка рядом с домом забита машинами, свободно лишь одно место, а там — большая лужа. ЗР рассказывает, стоит ли этого опасаться.

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Деваться некуда — придется парковаться в луже, но как выйти из машины? Для этого надо, чтобы в салоне имелись резиновые сапоги. Иначе выбраться, не замочив ног, не получится. Повезет, если есть возможность припарковаться водительской дверью к бордюру — по нему можно выйти сухим.

А что будет с самим автомобилем после такой длительной стоянки?

В среде автомобилистов бытует мнение, что от длительной стоянки в луже у машины портятся шины. Это не более чем миф. Вода не оказывает разрушающего действия на автомобильные покрышки.

Есть и еще более нелепое заблуждение: мол, вода способна попасть внутрь покрышек. Такое может произойти, только если шина повреждена, порез оказался в воде и из колеса вышел воздух. Но в этом случае вам все равно придется ремонтировать колесо: на шиномонтаже его разбортируют и избавятся от воды.

Так что если других вариантов для парковки нет, то смело оставляйте машину в луже. Ничего с ней не случится. Пока температура за бортом больше 0°C.

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Но вот если ночью случатся заморозки и температура на улице упадет очень сильно, а лужа глубокая, то вода замерзнет и «прихватит» колеса. Тогда придется браться за топор или лом, скалывать лед и только затем выезжать. Иначе из ледяного плена машина не выберется. А постоянно газуя в попытках выехать, можно и сцепление подпалить (в случае с механикой) или угробить автомат . Однако такое случается довольно редко. Как правило, за ночь лужа лишь покрывается тонким слоем льда, с которым без труда справится машина во время старта.

Однако есть другая опасность. Если лужа достаточно глубокая, вода может достать до тормозных колодок. За ночь мороз прихватит тормозные колодки. И вот с решением этой проблемой уже придется повозиться. Как? Читайте здесь.

В любом случае, выезжая утром из лужи, хорошо бы просушить тормоза несколькими нажатиями на педаль. Иначе из-за оставшейся между колодками и тормозными дисками влаги при первом же торможении можно въехать кому-нибудь в задний бампер.