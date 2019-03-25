Стоянка в луже: два мифа и две реальные опасности

А что будет с самим автомобилем после такой длительной стоянки?
В среде автомобилистов бытует мнение, что от длительной стоянки в луже у машины портятся шины. Это не более чем миф. Вода не оказывает разрушающего действия на автомобильные покрышки.
Есть и еще более нелепое заблуждение: мол, вода способна попасть внутрь покрышек. Такое может произойти, только если шина повреждена, порез оказался в воде и из колеса вышел воздух. Но в этом случае вам все равно придется ремонтировать колесо: на шиномонтаже его разбортируют и избавятся от воды.
Так что если других вариантов для парковки нет, то смело оставляйте машину в луже. Ничего с ней не случится. Пока температура за бортом больше 0°C.
Однако есть другая опасность. Если лужа достаточно глубокая, вода может достать до тормозных колодок. За ночь мороз прихватит тормозные колодки. И вот с решением этой проблемой уже придется повозиться. Как? Читайте здесь.
В любом случае, выезжая утром из лужи, хорошо бы просушить тормоза несколькими нажатиями на педаль. Иначе из-за оставшейся между колодками и тормозными дисками влаги при первом же торможении можно въехать кому-нибудь в задний бампер.
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